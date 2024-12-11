В каких семьях вырастают читающие дети

Для первого чтения выбирайте книги с сюжетом
Первые книги ребенок получает примерно в полгода. И довольно быстро понимает, что с ними делать: их надо листать. Малыш воспринимает книги как очередную игрушку, и если родители дальше не вмешиваются, то он будет листать их и в четыре, и в пять, и в шесть лет.
В магазинах сейчас много книжек-игрушек для малышей. Психологи их не очень любят, потому что чтение – это чтение, а игра – это игра. В первую очередь это касается книг с кучей звучащих кнопок. Это именно игрушка.
Полезная для ребенка книга, на мой взгляд, должна быть с сюжетом, пусть несложным, понятным малышу. Тогда, слушая чтение и рассматривая иллюстрации, он учится связывать одно состояние героя, одно событие его жизни с другими, то есть выстраивает временные и причинно-следственные связи. Такие книги помогают детям развиваться эмоционально и интеллектуально.
Читайте с удовольствием
Книги могут быть не интересны ребенку по нескольким причинам. Первая: если малышу в год дали кнопочное устройство, он, конечно, будет выбирать то, что проще и веселее, и вряд ли потом будет с удовольствием слушать чтение и читать сам. Я не имею в виду электронные книги, читать можно с любого носителя, но ребенку для начала надо осознать, что такое вообще чтение.
Глагол «читать» не терпит повелительного наклонения, нельзя заставить любить книги. Можно только поделиться своим удовольствием от чтения, своим интересом. И если у родителей его нет, то как они могут передать его ребенку?
Не гонитесь за сложными книгами
Примерно до 5 лет ребенок понимает и говорит о том, что происходит здесь и сейчас. Такая ситуативная речь опирается на собственный опыт и только лет с 6 дети могут оценить создаваемые писателями миры, в более раннем возрасте у них произойдет путаница в голове.
Книги про устройство космической станции или подводных аппаратов, которые так любят сами родители, не принесут малышам большой пользы. Зато бездумное чтение нанесет вред в дальнейшем – ребенок привыкнет не понимать прочитанное.
Наши дети и так сильно перегружены информационно. То, что раньше читали в шесть лет, сегодня дают в четыре года. С произведениями, рекомендованными для начальной школы, знакомят дошкольников. В этом нет ничего хорошего. Такой подход вызывает желание закрыться от информации, способствует интеллектуальной пассивности.
Не хвалите за прочитанные страницы
Когда ребенок начинает читать сам, хвалите его не за количество страниц, а за внимательное чтение. Спрашивайте, о чем он прочитал, что ему понравилось, а что – нет.
Ищите подход и учитывайте возраст
У подростков нежелание читать – почти необратимый процесс. Нужен либо выдающийся учитель, либо модная книга, которую «круто» прочитать. С маленьким ребенком все иначе: тут важно, как именно вы читаете.
Бывает, чтение происходит по нужде: сейчас я прочитаю страницу, а ты сиди смирно и смотри на меня. Никакого интереса к книге из этого не возникнет.
Есть разные приемы, которые помогут сделать чтение более привлекательным для дошкольников. Ребенок может сидеть рисовать или лепить из пластилина и слушать, как вы читаете ему. Можно в эту книжку потом играть, рисовать персонажей, проигрывать сюжет с помощью кукол, – все это пробуждает интерес и облегчает понимание прочитанного.
Не заменяйте печатные страницы аудиокнигами
В аудиокнигах нет вреда, но представьте: ребенок идет в бассейн, жует шоколадку – и одновременно слушает аудиокнигу. Стоит ли ждать от него погружения в текст, осмысления, переживания? Все же качественное чтение требует тишины, спокойствия, сосредоточенности, чтобы не только поверхностно ухватить сюжет, но понять, продумать, пережить прочитанное, чтобы опыт автора стал и твоим.
Не воюйте с комиксами
Мое поколение выросло на «Приключениях Мурзилки» и «Приключениях Самоделкина и Карандаша». Это были странички, где на картинку отводилось по 2-3 слова. На них училось читать целое поколение детей, ничего плохого в них нет. Сейчас таких книжек тоже очень много. И если эта картинка не пролистывается, а именно рассматривается, к ней читают подписи, тогда это прекрасно.
Не превращайте чтение в обязаловку
Насилие вызывает только отторжение. Хороший пример – читательский дневник. Если это не что-то непосильное, скажем, нужно прочесть тонкую книжку в неделю, то читательский дневник приучает к упорядочиванию чтения. А уж если за него еще и учитель похвалит!
Но часто ведение читательского дневника превращается в муку, когда ребенка заставляют заполнять ненавистную ему тетрадку. Бедные родители на бегу пересказывают сюжеты недочитанных детьми книг, чтобы те не нахватали двоек. Какое уж тут удовольствие от чтения?
В библиотеку нужно и можно приводить малышей
Если в библиотеке есть залы с книжками-игрушками, туда можно приводить детей с полутора-двух лет. Пусть сами выбирают себе книги. Конечно, если ребенок испытывает затруднения или обращается за помощью, ему обязательно надо подсказать, направить.
К примеру, в нашей библиотеке проводятся занятия для детей от двух с половиной лет. Главное – чтобы это было не утомительно для ребенка. А минут 40 интересного занятия малышу вряд ли будет сложно осилить.
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