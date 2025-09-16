РЕБЁНОК.РУ
Жареные творожные палочки

Жареные творожные палочки в меру сладкие. Их можно подать на завтрак или в качестве десерта с разными сладкими соусами или вареньем. Можно сделать такие палочки пикантными, добавив немного зелени и чеснока, при этом уменьшить количество сахара.

Ингредиенты

Творог - 250 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Соль - щепотка

Сахар - 35 г

Мука пшеничная - 100 г

Разрыхлитель теста - 0,5 ч.

л.

Масло растительное - для жарки

  • 248 кКал
  • 45 мин.
  • Б: 12.5
  • Ж: 10.72
  • У: 25

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Жареные творожные палочки я готовила из зернистого творога, можно взять пастообразный.

 

Фото 1

 

 

В творог добавить сахар, соль и яйцо.

 

Фото 2

 

 

Растереть вилкой.

 

Фото 3

 

 

По чуть-чуть добавить муку, а также разрыхлитель.

 

Фото 4

 

 

Муки может уйти больше или меньше, это зависит от размера яйца и влажности творога.

 

Должно получиться мягкое тесто.

 

Фото 5

 

 

Творожное тесто раскатать.

 

Фото 6

 

 

Нарезать полосками.

 

Фото 7

 

 

Палочки жарить в горячем масле на среднем огне до румяного состояния с обеих сторон.

 

Фото 8

 

 

Палочки выкладывать на салфетку, чтобы пропитать лишнее масло.

 

Фото 9

 

 

Жареные творожные палочки готовы.

 

Фото 10

 

 

Приятного аппетита.

 

Фото 11

 

 

Жареные творожные палочки
