Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Жареные творожные палочки я готовила из зернистого творога, можно взять пастообразный.
В творог добавить сахар, соль и яйцо.
Растереть вилкой.
По чуть-чуть добавить муку, а также разрыхлитель.
Муки может уйти больше или меньше, это зависит от размера яйца и влажности творога.
Должно получиться мягкое тесто.
Творожное тесто раскатать.
Нарезать полосками.
Палочки жарить в горячем масле на среднем огне до румяного состояния с обеих сторон.
Палочки выкладывать на салфетку, чтобы пропитать лишнее масло.
Жареные творожные палочки готовы.
Приятного аппетита.
