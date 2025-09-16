Жареные творожные палочки в меру сладкие. Их можно подать на завтрак или в качестве десерта с разными сладкими соусами или вареньем. Можно сделать такие палочки пикантными, добавив немного зелени и чеснока, при этом уменьшить количество сахара.

Ингредиенты Творог - 250 г Яйцо куриное - 1 шт. Соль - щепотка Сахар - 35 г Мука пшеничная - 100 г Разрыхлитель теста - 0,5 ч. л. Масло растительное - для жарки 248 кКал

45 мин. Б: 12.5

12.5 Ж: 10.72

10.72 У: 25

Фото готового блюда