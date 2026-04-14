Ингредиенты
Крахмал из тапиоки - 125 г
Молоко - 150 г
Масло растительное - 75 г
Яйцо - 1 шт.
Сыр - 125 г
Соль - 0,5 ч.л.
- 327 кКал
- 0 ч. 55 мин.
- Б: 7.81
- Ж: 22.86
- У: 22.03
Процесс приготовления
Соберите ингредиенты для приготовления бразильских сырных булочек. Можно сразу включить духовку на разогрев в режиме "верх-низ" до 180 градусов. Все произойдет очень быстро.
На мелкой терке натрите сыр.
В сотейнике нагрейте до кипения молоко с растительным маслом.
Всыпьте крахмал из тапиоки и смешайте с жидкими ингредиентами.
Добавьте тертый сыр и еще раз смешайте. Масса довольно вязкая, так и должно быть.
Вбейте в тесто яйцо, смешайте. Тесто довольно липкое и вязкое, поэтому смажьте руки растительным маслом и сформуйте булочки размером чуть больше грецкого ореха.
Выложите булочки на пергамент.
Выпекайте бразильские сырные булочки при температуре 180 градусов 25-30 минут. Готовые булочки выложите на решетку.
Булочки получаются очень ароматными, с хрустящей корочкой, они такое вкусные, что невозможно ограничиться одной штучкой. Отлично подойдут для завтрака или полдника.
Обязательно приготовьте эти сырные булочки "Боу ди кежо", уверена, они вам точно понравятся.
