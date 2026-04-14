РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 235 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Попов
    Уважаемые Комментаторы!  Помните Выражение, "Войну Выиграл Школьный Учитель!"?  В Какие Времена и Где Можно Было Виде...Школа и ложный гу...
  • Vladimir Kurbatov
    Русский мир... Да, это то, с чем борется весь Запад и наша государственная власть.Школа и ложный гу...
  • Лебедев Андрей Юрьевич
    За любое непослушание-по морде. А по пятницам розги в соответствии с  набранными баллами.Школа и ложный гу...

Бразильские сырные булочки

Если вы когда-либо смотрели бразильские сериалы, то могли заметить, что герои часто упоминают сырные булочки "Боу ди кежо", но даже если не смотрели, можно приготовить их хотя бы из любопытства совершить виртуальное кулинарное путешествие. Готовить их быстро и очень просто, получается так вкусно, что невозможно оторваться.

Ингредиенты

Крахмал из тапиоки - 125 г

Молоко - 150 г

Масло растительное - 75 г

Яйцо - 1 шт.

Сыр - 125 г

Соль - 0,5 ч.л.

12 штук
  • 327 кКал
  • 0 ч. 55 мин.
  • Б: 7.81
  • Ж: 22.86
  • У: 22.03

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите ингредиенты для приготовления бразильских сырных булочек. Можно сразу включить духовку на разогрев в режиме "верх-низ" до 180 градусов. Все произойдет очень быстро.

 

Фото 1

 

 

На мелкой терке натрите сыр.

 

Фото 2

 

 

В сотейнике нагрейте до кипения молоко с растительным маслом.

 

Фото 3

 

 

Всыпьте крахмал из тапиоки и смешайте с жидкими ингредиентами.

 

Фото 4

 

 

Добавьте тертый сыр и еще раз смешайте. Масса довольно вязкая, так и должно быть.

 

Фото 5

 

 

Вбейте в тесто яйцо, смешайте. Тесто довольно липкое и вязкое, поэтому смажьте руки растительным маслом и сформуйте булочки размером чуть больше грецкого ореха.

 

Фото 6

 

 

Выложите булочки на пергамент.

 

Фото 7

 

 

Выпекайте бразильские сырные булочки при температуре 180 градусов 25-30 минут. Готовые булочки выложите на решетку.

 

Фото 8

 

 

Булочки получаются очень ароматными, с хрустящей корочкой, они такое вкусные, что невозможно ограничиться одной штучкой. Отлично подойдут для завтрака или полдника.

 

Фото 9

 

 

Обязательно приготовьте эти сырные булочки "Боу ди кежо", уверена, они вам точно понравятся.

 

Бразильские сырные булочки, рецепт с фото
Фото 10
Ссылка на первоисточник
наверх