Соберите ингредиенты для приготовления бразильских сырных булочек. Можно сразу включить духовку на разогрев в режиме "верх-низ" до 180 градусов. Все произойдет очень быстро.

На мелкой терке натрите сыр.

В сотейнике нагрейте до кипения молоко с растительным маслом.

Всыпьте крахмал из тапиоки и смешайте с жидкими ингредиентами.

Добавьте тертый сыр и еще раз смешайте. Масса довольно вязкая, так и должно быть.

Вбейте в тесто яйцо, смешайте. Тесто довольно липкое и вязкое, поэтому смажьте руки растительным маслом и сформуйте булочки размером чуть больше грецкого ореха.

Выложите булочки на пергамент.

Выпекайте бразильские сырные булочки при температуре 180 градусов 25-30 минут. Готовые булочки выложите на решетку.

Булочки получаются очень ароматными, с хрустящей корочкой, они такое вкусные, что невозможно ограничиться одной штучкой. Отлично подойдут для завтрака или полдника.

Обязательно приготовьте эти сырные булочки "Боу ди кежо", уверена, они вам точно понравятся.