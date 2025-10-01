РЕБЁНОК.РУ
7 «грехов» родителей на детской площадке

Рассказываем о самых распространенных родительских привычках, которые мешают присматривать за детьми и раздражают окружающих.

Редактор, мама двух девочек
Детская площадка
Источник: Freepik

Залипать в телефон

Начинается все невинно: только отвечу на комментарий, напишу сообщение подруге, прочитаю новость.

Одним глазком. А другим буду смотреть за ребенком. Но новость цепляется за новость, фотки друзей требуют свежих лайков, переписка в родительском чате становится особенно драматичной... Когда не остается легальных причин смотреть в экран, начинается бессмысленный интернет-серфинг. Пока не сядет батарея.

Физически мама вроде как на площадке, а реально где-то в районе Бетельгейзе.

Из таких далей за ребенком не уследить: малыш может упасть с горки, получить по лбу каруселями или убежать со старшими ребятами. Мама очнется только по факту, среагировать вовремя у нее не получится. Конечно, надо надеяться на удачу и на чутких коллег-родителей. Но иногда такая прогулка заканчивается поисками потеряшки или невеселой очередью в травмпункт.

Воспитывать чужих детей

Да, чужие дети порой ведут себя плохо: толкаются, отнимают игрушки, сгоняют с качелей. Но это не повод делать им замечания и воспитывать. Безусловно, важно защитить своего ребенка от агрессии, но при этом нужно уважать границы всех участников процесса. Это не так сложно, как кажется. «Не толкай мою дочку» или «Так с моим сыном играть нельзя» — правильная мамская защита. «Какой ты невоспитанный, прекрати сейчас же, иди играй в другое место» — уже топтание по чужой территории.

В данном случае — по территории самого малыша и его родителей.

Детская площадка
Источник: Freepik

Родители знают особенности характера ребенка, у них свои методы и представления о прекрасном, которые могут совершенно не совпадать с вашими. Скорее всего, вторая мама сразу подбежит, и вы вместе с ней будете разруливать конфликт интересов. Но даже если она стоит и никак не реагирует, не стоит брать на себя роль воспитателя и судьи. Возможно, она просто не видит причины вмешиваться, и это тоже позиция. Спокойно и доброжелательно заберите у другого малыша свою игрушку, не уступайте качелей, если ваш сынишка еще не накатался, или физически унесите ребенка от драчуна. То есть займитесь своим ребенком, а других детей пусть воспитывают их родители.

Не следить за своим ребенком

Можно бесконечно смотреть на три вещи — как горит огонь, как бушует море и как кто-то развлекает твоих детей.

Нет ничего приятнее, чем сидеть на лавочке в погожий осенний денек, пить кофе и наблюдать за игрой своего ребенка. Где-то там вдалеке, на другом конце площадки. Подобное отстраненное родительское поведение обычно раздражает более ответственных мам, ведь другой, но точно такой же уставшей женщине, придется развлекать вашего малыша и смотреть за ним, пока вы отдыхаете.

Ладно игры, но ведь дети иногда падают с лестниц, подбегают близко к качелям, обсыпают песком все живое, отнимают игрушки. И за этим безобразием волей-неволей следит другой, более включенный или ресурсный родитель. При этом у него есть свой ребенок и в любой минимально опасной ситуации он будет с ним, а ваш останется без помощи.

Угощать чужих детей

Как-то на площадке мою двухлетнюю дочь угостили шоколадкой, да так виртуозно, что заметила я ее уже во рту. На тот момент из сладкого она пробовала только бананы, ибо от конфет вся чесалась и краснела. А тут — шоколадка. Ребенка в итоге знатно обсыпало.

У кого-то из детей — аллергия, кто-то принципиально не дает ребенку сладкое, кто-то не перебивает аппетит перед обедом. Правила и обстоятельства у каждой семьи свои и угощать чужого малыша своей едой заведомо плохая идея. Даже если он просит или всем видом показывает, что хочет. В крайнем случае, спросите у его взрослого, можно ли угостить. И только тогда делитесь конфетками и мандаринками.

Трястись над игрушками

Родители сейчас грамотные, почти никто не отбирает у своего ребенка игрушку в пользу другого малыша. И это правильно, как считают психологи. Но теперь нередко встречается обратная ситуация, когда ценность игрушек становится гипертрофированной. Некоторые мамы и даже папы, кажется, готовы откусить голову за угнанный трехлеткой самокат или слишком болезненно воспринимают аренду машинки на пять минут. А если чужой малыш случайно сломал крыло бабочке-каталке, ждите выставленного счета за порчу имущества.

Детская площадка
Источник: Freepik
Разумеется, абсолютное большинство родителей не учит детей брать чужие игрушки, кататься на оставленных самокатах, отнимать машинки и совочки. Но что делать — почти все маленькие дети периодически так поступают. В силу возраста, а не потому что невоспитанные. Если игрушки на самом деле дороги, то лучше просто не брать их на прогулку. А если уж взяли, то имейте в виду — их могут сломать, кинуть в грязь и даже потерять. Это же дети.

Раздавать советы

Самые отчаянные советчики — неофиты от родительства, молодые мамы первого ребенка. Помню, как со старшей дочкой я пыталась рассказать всему свету о том, как правильно кормить, лечить и воспитывать ребенка. Естественно, ничего в этом не понимая, начитавшись книг и интернета. Но все приходит с опытом, в том числе и понимание, что нет универсальных рецептов и советы можно давать только тем, кто их просит.

Выдержке и спокойствию можно поучиться у многодетных мам. Им все равно — гуляет ли ваш малыш без шапки, говорит ли он фразами в два года и до какого возраста он был на груди. Этой героической женщине некогда, она занимается своим детским садом и бережет ресурс. Но самое главное — она, как никто другой, понимает, что все дети — разные, все родители — разные и обстоятельств одинаковых тоже не бывает. Поэтому любые советы по большому счету бессмысленны. Просто идеальный собеседник.

Хвалиться своим ребенком

Счастье, если мама верит в своего ребенка, считает его умным и талантливым, но беда, если она пытается рассказать об этом всему миру. Такие родительницы подкрадываются незаметно, говорят какой-нибудь незатейливый комплимент вашей крошке и практически сразу переходят в наступление: «Ванечка у нас ходит на ментальную арифметику, его очень хвалят преподаватели. А еще он занимается в театральной студии для одаренных малышей, и ему там дают главные роли». Ванечка при этом сидит рядом в песочнице и радостно жует песок.

Дело, конечно, не в конкретных занятиях, каждому ребенку можно и нужно искать увлечения по возрасту, вкусу и способностям. Дело в том, что чужие детские успехи никому, кроме родителей и ближайшего круга, неинтересны. Подобные разговоры только наводят скуку и желание поскорее сбежать от собеседника.
екатерина мазеина редактор
