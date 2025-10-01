7 «грехов» родителей на детской площадке

Да, чужие дети порой ведут себя плохо: толкаются, отнимают игрушки, сгоняют с качелей. Но это не повод делать им замечания и воспитывать. Безусловно, важно защитить своего ребенка от агрессии, но при этом нужно уважать границы всех участников процесса. Это не так сложно, как кажется. «Не толкай мою дочку» или «Так с моим сыном играть нельзя» — правильная мамская защита. «Какой ты невоспитанный, прекрати сейчас же, иди играй в другое место» — уже топтание по чужой территории.

В данном случае — по территории самого малыша и его родителей.