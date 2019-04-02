Родители против музыкальных вырожденцев: первые победы и новые вызовы







Родительская общественность и все неравнодушные к будущему своей страны граждане продолжают борьбу с музыкальными вырожденцами — т.н. «молодежными исполнителями», которые на фоне однообразной зомбирующей музыки пропагандируют среди детей и подростков разврат, наркоманию, алкоголизм, педерастию, суицид, оккультизм, насилие, потребительский и асоциальный образ жизни.

Увы, опасность чувствуют только родители, а чиновники и парламентарии наоборот обещают и даже дают этим «музыкантам» широкую трибуну и гранты от администрации Президента. Отрадно, что иногда патриоты все-таки добиваются небольших побед на этом фронте. В марте 2019 г. стало известно, что государственное автономное учреждение культуры «Пензаконцерт» оштрафовано на 20 тыс. рублей за нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.Как сообщается на сайте Первомайского районного суда Пензы, из аппарата детского омбудсмена в региональное управление Роспотребнадзора поступила жалоба на предстоящее выступление исполнителя Jah Khalib в киноконцертном зале «Пенза» 21 декабря 2018 г. На официальном сайте учреждения сведения о мероприятии были отмечены знаком «12+», что не соответствовало действительности.В день концерта от лица Роспотребнадзора была произведена видеосъемка концерта, запись впоследствии направили на экспертизу в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области». Согласно полученному заключению, информацию о мероприятии следовало маркировать знаком «16+», так как прозвучавшие со сцены песни содержали отдельные бранные слова, не относящиеся к нецензурным.Заметим, что наказание весьма мягкое, как и заключение экспертов, — изначально пензенские родители требовали запретить выступление этого певца пошлости перед несовершеннолетними (т.е. как минимум перевести концерт в категорию 18+). Действительно, формально, согласно 436-ФЗ «О защите детей от вредной информации», ругательства, не считающиеся матом, равно как информация, представляемая в виде изображения или описания половых отношений между мужчиной и женщиной, являются основаниями для перевода мероприятия в категорию 16+, а не полного запрета для несовершеннолетних (что само по себе очень странно, но это отдельная тема). Однако при адекватной работе спецы-гигиенисты могли бы легко найти в текстах «песен» «Халиба» и такие слова:Наверно, не надо быть экспертом, чтобы увидеть: это уже информация, «способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества», запрещенная для распространения среди несовершеннолетних. А также, кстати, попадающая под ст. 6.13 КоАП РФ — «Пропаганда употребления наркотических, психотропных веществ». Однако 16-летним мальчикам и девочкам, по мнению Роспотребнадзора и пензенского суда, дозволительно слушать подобное. Как и вот эти песенки «Халиба», содержащие откровенную пропаганду табачных изделий, алкогольной и спиртосодержащей продукции, что такжесогласно тому же 436-ФЗ.Выражаясь словами «Халиба», мы прекрасно понимаем, что его совести «по ходу ща нету», а может, никогда и не было, но где же ваша совесть, уважаемые «эксперты»? Почему вы закрываете глаза на очевидное и впрягаетесь в эту войну с подрастающим поколением, с будущим России, не на стороне родителей и оставшихся вменяемых «защитников прав детей», а явно на стороне темных сил? Или вам так надо было выгородить руководство государственного как бы культурного учреждения, допустившего это действо, что объективность, защита благополучия граждан и прочие как бы ключевые ориентиры в вашей работе ушли на десятый план? Что тут остается сказать? Спасибо хотя бы за штраф в 20 тысяч.Другой, более радостный пример — полная отмена концертного тура по России очередного дегенеративного рэпера-сатаниста Вячеслава Михайлова (псевдоним Lil Morty) родом из Харькова. Это очередной клон Элджея или Face с пентаграммой на шапочке, воспевающий наркоту, разврат, насилие и т.д., которые в последнее время как будто выращиваются в пробирках.Бдительные родители Владивостока в феврале 2019 г. направили заявление по поводу планируемого в их городе концерта Михайлова, который должен был пройти с возрастным рейтингом 12+. И вот результат — весь его мартовский тур закончился, так и не успев начаться.Мы избавим читателей от очередной порции пошлятины, матерщины и наркоты в текстах очередного «молодежного музыканта», просто заметим: по закону подобные песни в принципе запрещено исполнять со сцены, не говоря уже об аудитории ниже 18+. В данном же случае органы власти на основании обращения родителей потребовали хотя бы оградить от гадости несовершеннолетних, и все концерты автоматически сорвались — ведь «творчество» Михайлова рассчитано именно на подростковую аудиторию, люди постарше все-таки худо-бедно умеют отличать конфетку от дерьма… Соответственно, организаторы быстро смекают, что наполнить зал им не удастся, оружие заказчиков и теневых спонсоров этой грязи выстрелит вхолостую — и выступление отменяется.Тем временем родители Санкт-Петербурга продолжают бить тревогу по поводу намеченного на 7 апреля в их городе концерта подростковой группы «Френдзона», пропагандирующей наркотики и педерастию. В ближайшее время Общественный уполномоченный по защите семьи направит соответствующее заявление ко всем ответственным представителям власти, чтобы не допустить эту «пижамную вечеринку», отмеченную к тому же на сайте организаторов рейтингом 16+.Примечательно, что «Френдзона» и ей подобные коллективы активно пиарятся в соцсетях и на американском видеохостинге YouTube. Учитывая открытость интернета, а также открытость мозгов детей и подростков к любым асоциальным начинаниям своих сверстников, основная пропаганда этих музыкальных вырожденцев ведется именно в интернете и будет, несомненно, только наращивать обороты даже при полной отмене выступлений в России. То есть речь надо вести о серьезном анализе мотивов и целей творчества всех этих «музыкантов» и в случае выявления очевидного деструктива для психики и здоровья детей полностью запрещать их творчество и доступ к продуктам оного в сети Интернет.Вместе с упомянутыми «музыкантами» как грибы после дождя вырастают продюсерские центры и студии видеозаписи типа питерской Liberty Films (явная отсылка к несуществующей ныне одноименной американской кинокомпании + факел «свободы» в логотипе), занимавшейся съемками последних клипов на песни «Френдзоны». Они же делали видео на «песни» еще одного клиента этой песочницы под псевдонимом «Ганвест»: клипы с говорящими названиями «Дурман», «Никотин», «Пьяная»… Ну, в общем, вы поняли. Или вот, например, в их послужном списке группа «Ловимомент» с видео на композицию «Ублюдок». Думаем, продолжать не надо. Но главное, что съемки хорошего клипа, — дело не дешевое, и сразу после выхода все поделки Liberty Films просматривают миллионы на YouTube.Все это еще раз заставляет глубоко задуматься. Как известно, американский видеохостинг, которым владеет корпорация Google, неоднократно уличали в искусственной накрутке и продвижении в тренды видеороликов, необходимых для пропаганды «демократизаторам» мира сего, тогда как нежелательные видео «от народа» таким же манипулятивным образом погружались в море дизлайков и уходили из трендов, чтобы их просмотрело как можно меньше людей. И неужели все эти Элджеи, Фейсы и «Литтл Биги», известные в России без году неделя, по своему музыкальному уровню действительно заслуживают выступлений на больших сценах США и Европы, где у каждого из них намечены гастроли в этом году? Очевидно, нет, просто их пиар одновременно активно ведется и на Западе. Забавно, что промоутеры подают такие концерты как «глоток свободного творчества» из России, хотя на самом деле консервативное (и преимущественно, конечно, совершеннолетнее) большинство в нашей стране давно раскусило все эти проекты и мечтает, чтобы они навсегда остались на родине своих хозяев. Жаль только, что Сергей Владиленович Кириенко сотоварищи оказались по другую сторону баррикад.По запросам читателей публикуем инструкцию, как отменить концерт музыкальных вырожденцев в вашем городе от проекта «Научи хорошему» с использованием примера заявления о запрете концерта, составленного институтом Общественного уполномоченного по защите семьи:РИА Катюша