ПРЕДАТЕЛЕЙ В РОССИИ ДОЛГО ИСКАТЬ НЕ ПРИДЁТСЯ. ОНИ УЖЕ РАБОТАЮТ С НАШИМИ ДЕТЬМИ

Предателей в России долго искать не придётся. На этот раз речь не о тех, кто считает себя звёздами шоу-бизнеса, не об актёрах и даже не о политиках. Предатели России уже работают с нашими детьми. И делают это весьма подло и цинично.

Родители шестиклассников обратили внимание на учебник "Обществознание", по которому учатся их дети. Народ возмутила открытая реклама скандального "Римского клуба". В параграфе он представлен как международная общественная организация, которая занимается "исследованием глубочайших проблем и поиском путей их решения".

Авторы учебника представляют "Римский клуб" как "самую первую организацию", борющуюся за "сокращение вооружений и предотвращение войн, нищеты и вносящей вклад в спасение человечества", пишет Ura.ru.

Что такое "Римский клуб" на самом деле?

Официальными организаторами "Римского клуба" считаются Аурелио Печчеи (итальянский учёный, общественный деятель, менеджер) и Александр Кинг (гендиректор по вопросам науки Организации экономического сотрудничества и развития). Но на самом деле структуру учредил Дэвид Рокфеллер.

Основные идеи, которые пропагандируются организацией, даже с натяжкой нельзя назвать конструктивными.

Первая – в мире должны прекратиться рост населения и экономики. Это та самая пресловутая идея "золотого миллиарда", до которого необходимо ограничить население Земли (по данным информационного портала Countrymeters.info, на данный момент на планете уже живут чуть больше 8 миллиардов человек).

Идея №2 говорит о главном источнике глобальных мировых проблем. Это государственный суверенитет. Члены "Римского клуба убеждены, что на планете не должно быть государственных границ. Третий постулат – спасение человечества, но сделать это может лишь мировое правительство.

Авторы учебника

Учебник "Обществознание. 6 класс" вышел под редакцией авторов заданий к Государственной итоговой аттестации (ГИА) и Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Данная информация есть на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Предателей в России долго искать не придётся. Первый автор – Татьяна Лискова. Это старший научный сотрудники Института стратегии развития образования, глава Федеральной комиссии по разработке КИМ (контрольно-измерительных материалов) для ГИА по обществознанию. Именно она создала типовые варианты для экзамена по обществознанию, а также тренажёры для подготовки к ГИА и ЕГЭ, триактив-курс, рабочие тетради для учащихся седьмых и более старших классов.

Её соавтором стала Ольга Котова – замруководителя Центра разработки КИМ ФИПИ. К числу её работ относятся комплекс материалов для подготовки детей к ОГЭ, пособие для подготовки к ЕГЭ, тренажёр по обществознанию "Я сдам ЕГЭ".

Реакция общественности

Не только родители, но и учителя, чиновники, общественные деятели возмущены пропагандой деструктивных западных теорий среди 12-13-летних детей. Владимир Кочеулов, который долгое время преподавал историю в курганской школе назвал учебник некорректным. По его мнению, упоминание "Римского клуба" – продвижение так называемых "демократических ценностей". Именно такие ценности США продвигали в Ливии, Ираке, Югославии, активно сбрасывая бомбы и уничтожая мирное население: стариков, женщин, детей.

"Вероятно, авторы – западники и вкладывают в несформировавшиеся умы западные идеи", - уверен Кочеулов.

Член Совета по патриотическому воспитанию при правительстве Курганской области Владимир Ярушников, который тоже в своё время преподавал обществознание в 5 и 6 классах, пожалел, что в стране нет единого государственного подхода к образованию. Всё делается в угоду коммерческим интересам некоторых лиц, а потому имеются противоречивые учебники с не всегда важным содержанием.

"Отсюда и такие антироссийские по содержанию материалы", - сделал вывод Ярушников.

Проблема ушла наверх

Об опасном учебники уже осведомлены и "наверху". Исполнительный директор "Национального центра помощи детям", глава "Лиги безопасного интернета", член Общественной палаты России Екатерина Мизулина намерена обратится к министру просвещения Сергею Кравцову и генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить "Обществознание. 6 класс" авторства Лисковой и Котовой "на предмет соответствия духовно-нравственным ценностям России, историческим фактам и федеральным государственным образовательным стандартам". Об этом Мизулина написала в своём Telegram-канале.

Она призналась: недоумевает, зачем в учебном пособии для шестиклассников содержится пересказ с фейками из Википедии, зачем там героизируется мать Тереза, зачем на уроках тратить время на "Римский клуб" Рокфеллера и "Гринпис".

"У нас разве нет российских героев? У нас разве нет российских общественных организаций, которые энергию и душу отдают во благо других людей? Конечно, есть. Но не в учебниках. Это нужно менять. А такие учебники нужно убирать из школ, иначе вырастет поколение с искажёнными ценностями", - констатировала Мизулина.