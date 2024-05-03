Что делать, если у родителей и бабушки разные взгляды на воспитание

Если вы пока не очень хорошо ощущаете свои и чужие границы, повторяйте про себя: «Это всего лишь мнение другого человека – со своим опытом. Я не обязана ему следовать. Я могу прислушиваться к тому, что считаю полезным. Но это мой ребенок и решения по всем вопросам, связанным с его развитием, принимаем мы, его родители. Потому что мы – главные люди в его жизни».