Соберите все необходимые ингредиенты для приготовления бананового печенья на сковороде по списку.

Фото 1

Смешайте муку с разрыхлителем.

Фото 2

Спелый банан очистите от кожуры и разомните вилкой до состояния пюре.

Фото 3

Взбейте венчиком или вилкой куриное яйцо с сахаром и ванилином до однородности.

Фото 4

К взбитому яйцу добавьте сметану и размятый банан, хорошо перемешайте.

Фото 5

Постепенно всыпайте муку, пока тесто не станет густым и эластичным. Консистенция должна быть мягкой, похожей на густую сметану.

Фото 6

Поверхность слегка присыпьте мукой и раскатайте тесто в длинную колбаску. Нарежьте на кусочки толщиной 1 см.

Фото 7

Сформируйте небольшие круглые печеньки.

Фото 8

Хорошо разогрейте сковороду на среднем огне, аккуратно выложите заготовки на горячую поверхность.

Фото 9

Жарьте банановое печенье на сковороде по 2–3 минуты на каждую сторону, до золотистого цвета, переворачивая лопаткой.

Фото 10

Подавайте тёплыми или остывшими с чашечкой чая или кофе.

Приятного аппетита!