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Банановое печенье на сковороде

Это простое и вкусное печенье станет отличным дополнением к вашему завтраку. Его приготовление не требует много времени и усилий, а результат порадует всех членов вашей семьи.

Ингредиенты

Банан - 1 шт.

Сахар - 70 г

Мука - 200-220 г

Сметана - 50 г

Яйцо - 1 шт.

Ванилин - по вкусу

Подсолнечное масло - 2 ст.

л.

Разрыхлитель - 1 ч.л.

  • 274 кКал
  • 25 мин.
  • Б: 5.65
  • Ж: 6.46
  • У: 48.71

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите все необходимые ингредиенты для приготовления бананового печенья на сковороде по списку.

 

Фото 1

 

 

Смешайте муку с разрыхлителем.

 

Фото 2

 

 

Спелый банан очистите от кожуры и разомните вилкой до состояния пюре.

 

Фото 3

 

 

Взбейте венчиком или вилкой куриное яйцо с сахаром и ванилином до однородности.

 

Фото 4

 

 

К взбитому яйцу добавьте сметану и размятый банан, хорошо перемешайте.

 

Фото 5

 

 

Постепенно всыпайте муку, пока тесто не станет густым и эластичным. Консистенция должна быть мягкой, похожей на густую сметану.

 

Фото 6

 

 

Поверхность слегка присыпьте мукой и раскатайте тесто в длинную колбаску. Нарежьте на кусочки толщиной 1 см.

 

Фото 7

 

 

Сформируйте небольшие круглые печеньки.

 

Фото 8

 

 

Хорошо разогрейте сковороду на среднем огне, аккуратно выложите заготовки на горячую поверхность.

 

Фото 9

 

 

Жарьте банановое печенье на сковороде по 2–3 минуты на каждую сторону, до золотистого цвета, переворачивая лопаткой.

 

Фото 10

 

 

Подавайте тёплыми или остывшими с чашечкой чая или кофе.

 

Приятного аппетита!

 

Фото 11

 

 

Банановое печенье на сковороде, рецепт с фото
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