Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите все необходимые ингредиенты для приготовления бананового печенья на сковороде по списку.
Смешайте муку с разрыхлителем.
Спелый банан очистите от кожуры и разомните вилкой до состояния пюре.
Взбейте венчиком или вилкой куриное яйцо с сахаром и ванилином до однородности.
К взбитому яйцу добавьте сметану и размятый банан, хорошо перемешайте.
Постепенно всыпайте муку, пока тесто не станет густым и эластичным. Консистенция должна быть мягкой, похожей на густую сметану.
Поверхность слегка присыпьте мукой и раскатайте тесто в длинную колбаску. Нарежьте на кусочки толщиной 1 см.
Сформируйте небольшие круглые печеньки.
Хорошо разогрейте сковороду на среднем огне, аккуратно выложите заготовки на горячую поверхность.
Жарьте банановое печенье на сковороде по 2–3 минуты на каждую сторону, до золотистого цвета, переворачивая лопаткой.
Подавайте тёплыми или остывшими с чашечкой чая или кофе.
Приятного аппетита!
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