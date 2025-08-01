Тошнотворные поездки. Как избежать укачивания в дороге

Кто из нас не любит путешест­вовать, особенно летом? Однако многие вынуждены отказывать себе в этом из-за укачивания. А ведь есть приёмы, которые помогут избежать кинетозов — болезней движения.

Прогноз хороший

От кинетозов в той или иной степени страдают 60% детей и лишь 30% взрослых.

Игротерапия

Вестибулярный аппарат с годами тренируется, и то, что раньше вызывало головокружение, тошноту или даже рвоту, перестаёт быть проблемой. Многие помнят, как не любили в дет­стве тошно­творные поезд­ки на такси или плавание на кораблике. Из этого следует оптими­стический вывод: нужно тренировать вестибулярный аппарат, чтобы как можно скорее избавиться от укачиваний.

Для этого подойдут самые разные упражнения. Некоторые похожи на игру. Например, качание на качелях или гамаке, катание на карусели. Только не надо сразу ставить рекорды и доводить себя до рвоты. Начинайте с малого, постепенно повышая амплитуду движений и время тренировки.

Полезны также кувырки, повороты, наклоны и вращения головы, упражнение «берёзка», занятия на балансбордах, прыжки на батуте.

Тренирующим эффектом обладают занятия, во время которых сочетаются бег, прыжки и другие движения, а ускорение тела меняется. Это футбол, волейбол, баскетбол, хоккей, большой теннис, аэро­бика. Не менее полезны велосипед, горные лыжи, сноуборд.

После регулярных занятий вестибулярный аппарат перестаёт отвечать патологическим возбуждением на езду на любом транспорте. Кстати, у подвижных и активных детей кинетозы встречаются реже.

Как себя вести в дороге

К сожалению, лучше не следить за пейзажами, мелькаю­щими за боковым окном. Хорошо путешествовать с закрытыми глазами. Можно смотреть вперёд и вверх примерно под углом 45°.

Чтобы меньше крутить головой в дороге, можно использовать специальный фиксирующий воротник или подушку, занять удобную позу и расслабиться. Оптимальная поза — полулёжа, максимально откинув кресло назад.

В морском путешествии рекомендуется лежать на спине в каюте с хорошей подушкой под головой, не делать резких движений и меньше двигаться.

Часто рекомендуют способ, распространённый среди профессиональных моряков, — посасывать две спички, вставив их между зубов. Впрочем, дело не в спичках, просто надо совершать сосательные движения. Именно они способствуют уменьшению симптомов морской болезни. Можете положить в рот карамель.

Пока вы сидите, перебирайте ногами, имитируя ходьбу, — перекатывайте стопу с пятки на носок. Мозг начинает думать, что вы просто идёте, и гасит несоответст­вие между сигналами от глаз и вестибулярного аппарата — это и запускает симптомы кинетоза.

Если позволяет состояние, постарайтесь сконцентрироваться на каком-то интересном деле, например негромко слушать лёгкую музыку, но не очень ритмичную. А чтение и цифровые гаджеты оставьте на потом.

Секретные приёмы

Есть ещё немало приёмов, которые могут предотвратить развитие симптомов кинетоза.

В ближайшие сутки перед поездкой важно хорошо отдохнуть и выспаться. Но спать очень долго тоже не стоит, вы проснётесь разбитым, и это только усилит симптомы кинетоза. Оптимальное время сна — 8 часов.

Плохо как переедать, так и путеше­ствовать на голодный желудок. По­следнее само по себе может вызвать симпто­мы, похожие на кинетоз, вплоть до головокружения и тошноты, а в дороге это только усилится.

Съешьте перед поездкой что-нибудь лёгкое — овощные блюда, фрукты, йогурт и другие кисломолочные продукты, но без сахара. Молоко, наоборот, не рекомендуется. Газировка и спиртное — тоже. Лучше пить обычную воду.

Места желательно выбрать такие, где амплитуда движений минимальная. На машине и автобусе это переднее сиденье, на корабле — средняя часть, на самолёте — середина фюзеляжа между крыльями. В поезде надо сидеть по ходу движения. И отдавайте предпочтение ночным рейсам, при кинетозах они переносятся легче, чем дневные.