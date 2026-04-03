Новые школьные фантазии: Может, сразу розги? Классная дама — жалкая полумера

Нужно менять подход к классному руководству в школах, заявила член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова. По ее словам, классное руководство нужно сделать отдельной должностью с законодательно закрепленными обязанностями, отдельной ставкой и четким функционалом.

«Прецедент уже есть: в 2021 году в школах появилась должность советника директора по воспитанию — важное признание того, что воспитательная функция требует отдельного специалиста. Теперь нужно распространить этот принцип на всю систему. Ведь когда каждый занимается своим делом — выигрывают и учителя, и дети», — заявила парламентарий.

От идеи пахнуло свежестью, проверенной временем — должности классной дамы (в женских гимназиях) и классного наставника (в мужских) были введены полтора века назад… Тогда же практиковались и телесные наказания, как неотъемлемый атрибут воспитания.

О классном руководстве с экспертом

О нелепости новой инициативы в отношении учителей и о том, что реально может снизить на них нагрузку, «Свободной Прессе» рассказал историк, кандидат психологических наук, заслуженный учитель России Александр Снегуров.

«СП»: Почему инициатива кажется нелепой, и нужно ли в целом такое обособление, когда обязанности классных руководителей прописаны в законе?

— Эта инициатива отрывает функцию обучения от функции воспитания, возвращая нас к дореволюционной школе или к частным пансионам. Надо оптимизировать нагрузки в целом, а не пытаться раздувать штат школ. «Освобождённый» классный руководитель будет восприниматься учениками периферийно, со скептицизмом, с иронией, как «недоучитель».

Далее. Во многих школах учителя берут классное руководство, чтоб получить дополнительный рубль, а откуда возьмутся ставки на «освобождённых» воспитателей? Или они будут курировать по 3 класса? А откуда кадры возьмутся? Нехватка педагогов по стране превышает отметку в 200 тысяч человек! В сельских школах, в городках, где в классах порою сидят по 5−10 человек, такие должности также ни к чему!

«СП»: Как в таком случае платить классным руководителям, из чего будет складываться их зарплата?

— Школьные бюджеты и так скудны, на оплату труда воспитателей деньги придётся вынимать из кармана учителей-предметников, психологов, уборщиц и т. д. Полагаю, администрация в целом своими кошельками делиться не станет.

«СП»: Можно ли снизить нагрузку на учителей другими методами, а не подобными инициативами? Что реально будет работать?

— Да, надо снижать нагрузку другими методами.

Первое — добиться выполнения директивы сверху о сохранении для учителя лишь 5 обязательных документов!

Второе — прекратить «упаковывать» классы под завязку.

Третье — остановить вал кляуз на учителей и администраторов.

Четвёртое — отменить обязательные ЕГЭ и ОГЭ, отнимающие силы у учителей, изнуряющие их и бросающие массу ребят в объятия репетиторов!

Пятое — восстановить школы для учеников с девиациями, хулиганов, наглецов, и вот для таких школ специально готовить воспитателей (а их надо обучать методикам Шацкого — Макаренко — Калабалиных — Католикова — Иванова).

И в любом случае все инициативы тестировать на экспериментальных площадках, а не стремиться внедрить повсеместно с честолюбивым сверканием в глазах!

Не первый раз

«Новые люди», а идея отделенного классного руководства исходит от них, не в первый раз становятся авторами популистских инициатив. Так в сентябре прошлого года от партии прозвучало несколько предложений в отношении мигрантов. Например, Владислав Даванков предложил обязать всех мигрантов регистрироваться в мессенджере MAX, а Алексей Нечаев — ввести ограничение на число детей мигрантов в классе — не более одного человека.

Еще одна инициатива — введение для мигрантов специального экзамена по нормам обращения с женщинами. На словах предложение хорошее, но только как подобное реализовывать на практике, каких специалистов нанимать, и как составлять для такого экзамена вопросы, методички?

В начале марта этого года на VI съезде партии Алексей Нечаев представил манифест, одним из пунктов которого значилась инициатива создания ИИ-судов на площадках «Сбера» и «Яндекса» для рассмотрения гражданских споров без очередей. Довольно странно привлекать искусственный интеллект к судопроизводству.

Еще одной сомнительной затеей можно считать предложение ростовского отделения партии, озвученное в феврале этого года — проводить капитальный ремонт домов за счет наружной рекламы, а именно отправлять 50% доходов от нее в фонд капремонта здания, на чьем фасаде и размещена реклама.

Постоянно что-то придумывают

Об инициативах партии в 2024 г. высказывался политолог Алексей Макаркин:

«Новые люди» продолжают заявлять о себе, как о «протестной» партии. Они развивают либеральную повестку, чтобы удержать свой ядерный электорат — образованных жителей больших городов. Пробиться по узнаваемости выше «старых» парламентских партий очень сложно, потому приходится что-то придумывать".