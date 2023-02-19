Хорошо, что появился термин “высокочувствительные дети” и о них заговорили на просторах Интернета! Если бы мне однажды не попалась статья, я бы так и не поняла, что происходит с моей младшей дочерью.

Диле 7, и она всегда была сверх: очень замкнутой, очень стеснительной, очень эмоциональной. Над историей о потерянном щенке она может рыдать целый вечер. На шумном детском празднике она будет отсиживаться в углу, а при виде ростовой куклы перепугается и убежит.

Я долго не понимала, что с дочерью… Но когда углубилась в тему, многое нашло объяснение. Высокочувствительные дети как будто острее воспринимают реальность. Помните старую комедию “Без чувств”, где учёные изобрели вакцину, обостряющую все чувства до предела? Эти дети постоянно живут в подобном режиме. Для них вокруг слишком много раздражителей, и то, что нас – нормальный фоновый режим, для них – сложно. Там, где нам шумновато или слегка дискомфортно, им непереносимо.

Кстати, из таких детей вырастают сверхчувствительные взрослые. Но в соответствующем возрасте им уже легче контролировать себя и создавать для себя подходящие условия.

Что помогает мне с Дилей?

Вдруг эти лайфхаки пригодятся и вам.

Одежда из мягких тканей. О том, что все бирки срезаются, я даже не пишу: это по умолчанию. Но даже так некоторые вещи натирают кожу и доставляют неудобство. Поэтому вместо синтетического свитера я всегда выберу хлопковый свитшот, а вместо джинсов с тугим поясом – вельветовые брючки.

Натуральное постельное белье. Мой фаворит, конечно, лён, но это недёшево. Чаще покупаю х/б постельное (поплин, перкаль) и стираю его, выставив отжим на больших оборотах. Это смягчает ткань.

Маска для сна и беруши. Для Дили уснуть – большая проблема. То мы ходим по дому и “громко топаем”. То сосед сверху ворочается и скрипит матрасом. То откуда-то доносится музыка. Поэтому я приучила её засыпать в маске, заткнув ушки берушами: так ребёнок хоть высыпаться начал.

Прогулки и поездки не в час пик. На море мы едем в несезон, а если попадаем туда, скажем, в июле, то на пляж выходим рано утром или вечером. Диля стрессует от всей этой суматохи: аттракционов, толпы людей, криков “пахлава!” и прочего. Так что в аквапарк водим только старшего. На детскую площадку мы с дочкой выходим гулять по тому же принципу: утром или вечером. Если прийти в самое популярное время, дочку настолько оглушит весь этот гам, что прогулка превратится в мучение.

Никаких дней рождений с шоу и аниматорами. Мы просто не ходим на такие праздники. Наш формат – спокойные домашние праздники в минимальном кругу близких друзей.

Не торопить. Диля с детства такая: начинаешь её подгонять – она делает ещё медленнее. Раньше мне казалось, что это назло, и я сильно раздражалась. А потом поняла: дочь просто всё делает вдумчиво. Зато в какой-то монотонной работе, которая мне кажется скучной и нудной, ей равных нет.

Меньше звуков. Если раньше я делала уборку и готовила только под танцевальные хиты на максимальной громкости, теперь я делаю это в наушниках. Диля моментально “перегревается” от громкости, для неё звуковые раздражители – это перебор.

Обойдёмся без сюрпризов . Моя дочь лучше чувствует себя в спокойной, предсказуемой среде, поэтому я не устраиваю ей сюрпризов, внезапных поездок, неожиданных гостей. По возможности предупреждаю обо всех событиях заранее.

Тёплое одеяло. Года в 2-2,5 моя дочь истерила часто и по любому поводу. Тогда я научила Дилю уходить в такие моменты в спальню и с головой залезать под тёплое одеяло (поэтому мы не убираем его даже летом). Сейчас мы уже знаем: если дочь ушла в свою комнату, она чем-то расстроена.

Можно воспринимать это как ограничения, а можно – как часть заботы о ребёнке. Все уже привыкли: я у нас творческая, мой муж вспыльчивый, старший сын упрямый, а младшая дочь – высокочувствительная. Просто такая особенность, изюминка, я бы сказала.

Авторский текст проекта @pro_roditelstvo.