Ценой своих жизней лётчики ЧВК "Вагнер" разбили группировку ВСУ, направив горевший самолёт в скопление бронетехники. Таким образом, экипаж повторил подвиг Гастелло. Известны последние слова, прозвучавшие в радиоэфире: "Встречайте!".

Военкор, специалист по военно-политической активности НАТО и стран Запада Александр Симонов рассказал о последних словах лётчиков ЧВК "Вагнер", повторивших подвиг Николая Гастелло под Бахмутом, где сейчас развернулись горячие бои. Неонацистов теснят, освобождая город. ВСУ несут огромные потери, пытаясь отстоять свои позиции.

Ценой собственных жизней наши русские лётчики - командир экипажа Александр Антонов и штурман Владимир Никишин - не дали врагу совершить бронетанковый прорыв.

Бомбардировщик Су-24М Антонова и Никишина был подбит. Понимая, что спастись не удастся, командир принял решение направить горевший самолёт прямо на бронетанковую группировку врага. Таким образом удалось защитить опорные пункты ЧВК "Вагнер", оказавшиеся под угрозой:

Из горящего Су-24М в радиоэфире прозвучала фраза "Встречайте, суки, Папу…" и через 5-7 секунд самолёт врезался в скопление бронетехники ВСУ, - рассказал Александр Симонов. Таковы были последние слова героев, услышанные очевидцами.

Теперь Симонов призывает наградить экипаж, присвоив звание Героев России посмертно: