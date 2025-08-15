РЕБЁНОК.РУ
Что делать, если ребенка ужалила пчела или оса? Объясняет педиатр

Пошаговая инструкция для родителей.

Редактор, мама двух девочек

Ситуация не самая приятная, но довольно частая, особенно если вы проводите каникулы за городом. Правильная первая помощь поможет быстро снять неприятные симптомы и избежать осложнений.

Как правильно действовать, Детям Mail рассказывает педиатр сети клиник «Андреевские больницы — Неболит» Паршинова Анна.

  1. После того как насекомое ужалило ребенка, первым шагом нужно проверить, не осталось ли жало в коже. Осы обычно не оставляют жало, в отличие от пчел. Если жало есть, удалите его пинцетом, стараясь не выдавливать, так как это может усилить отек и боль. Подцепите его и аккуратно вытащите, избегая давления.

  2. После того как жало будет удалено, обработайте место укуса антисептиком. Подойдет перекись водорода, хлоргексидин или спиртовая салфетка. Эти средства помогут предотвратить инфицирование раны и уменьшат риск воспаления.

  3.  Для снижения отека и облегчения боли приложите к месту укуса холодный компресс. Это может быть чистая ткань, смоченная холодной водой, или лед, завернутый в полотенце. Не прикладывайте лед непосредственно к коже, чтобы избежать обморожения. 

  4. Если у ребенка возникла аллергическая реакция, например, зуд, покраснение или отек, можно дать ему антигистаминный препарат. Это поможет снять симптомы аллергии, а также уменьшить воспаление.

  5. Если ребенку больно, можно дать ему парацетамол, дозировка которого соответствует возрасту малыша. Это поможет уменьшить боль и дискомфорт.

Внимательно следите за состоянием ребенка. Если у него появляется сильный отек лица, затрудненное дыхание, обморочное состояние или сильная сыпь, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
Такие симптомы могут свидетельствовать о развитии анафилактического шока, и в этом случае требуется немедленное вмешательство врача.
