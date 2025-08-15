Что делать, если ребенка ужалила пчела или оса? Объясняет педиатр

После того как насекомое ужалило ребенка, первым шагом нужно проверить, не осталось ли жало в коже. Осы обычно не оставляют жало, в отличие от пчел. Если жало есть, удалите его пинцетом, стараясь не выдавливать, так как это может усилить отек и боль. Подцепите его и аккуратно вытащите, избегая давления.

После того как жало будет удалено, обработайте место укуса антисептиком. Подойдет перекись водорода, хлоргексидин или спиртовая салфетка. Эти средства помогут предотвратить инфицирование раны и уменьшат риск воспаления.

Для снижения отека и облегчения боли приложите к месту укуса холодный компресс. Это может быть чистая ткань, смоченная холодной водой, или лед, завернутый в полотенце. Не прикладывайте лед непосредственно к коже, чтобы избежать обморожения.

Если у ребенка возникла аллергическая реакция, например, зуд, покраснение или отек, можно дать ему антигистаминный препарат. Это поможет снять симптомы аллергии, а также уменьшить воспаление.