Как уйти из магазина игрушек без истерики

Четыре истории из жизни маленького мальчика

Четырехлетний Рома гуляет в парке с мамой. А там девочка залезла на дерево. Непорядок.

— Девочка, сейчас же слезь, — строго говорит Рома, подойдя к дереву. — Ты можешь упасть, тебе будет больно.

Девочка не реагирует.

— Девочка, ты что, не слышишь? Слезь, кому говорю! Новости СМИ2

— Мама, он меня достал! — не выдерживает девочка.

— Ну что ты говоришь? — возмущается Рома. — Ты думаешь, что ты говоришь? Как же я тебя достану? Ты же вон как высоко.

Рома с мамой идут мимо магазина игрушек.

— Мамочка, давай зайдем, — просит Рома.

— У нас мало денег, — отвечает мама.

— Мы ничего не будем покупать. Я только посмотрю.

— Только никаких просьб, — соглашается мама.

Вот походили они по магазину, рассмотрели все игрушки, пора на выход. Уже у самых дверей сердце Ромы не выдерживает. Он хватает первую попавшуюся машинку и исподлобья смотрит на маму.

— Рома, мы же договорились, — укоризненно напоминает мама.

Последовавший вопль напоминает крик поросенка под ножом мясника. Испустив его, Рома испытующе смотрит на маму. Мама молча смотрит на Рому.

Второй вопль на порядок пронзительнее первого. В магазине звенят стекла. Сбегаются испуганные продавцы.

— Все? — спокойно спрашивает мама.

— Все, — покорно кивает Рома. Кладет на место машинку, и они с мамой выходят из магазина.

Рома пришел в гости к дедушке и бабушке. А у них есть замечательный кожаный диван − такой широкий, упругий.

− Дедушка, можно я попрыгаю на твоем диване? − спрашивает Рома.

− Если обещаешь остаться у нас жить, тогда прыгай, − ставит условие дедушка.

− Ладно, остаюсь, − соглашается Рома.

Вот он напрыгался вдоволь, слез с дивана и говорит:

− Знаешь, дедушка, я передумал. Дети должны жить с родителями.

Роме исполнилось пять лет. На дне рождения Ромы тетя Тома говорит ему:

− Ромочка, пять лет назад тебя принес аист.

− Что вы, тетя Тома! − восклицает Рома. − Это все неправда − про аиста. На самом деле дети рождаются у мамы из животика.

− Неужели? − притворно удивляется тетя Тома. − А как же они там появляются?

− Вот этого я пока не знаю, − вздыхает Рома. − Но обязательно узнаю!