Диетические сырники с бананом без муки и сахара в духовке (ПП)

Ингредиенты
Творог (нежирный) - 400 г
Яйцо С1 - 2 шт.
Ванилин - 2 г
Банан - 2 шт.
Сметана (нежирная) - 200 г
Манная крупа - 100 г
- 121 кКал
- 1 ч. 10 мин.
- Б: 9.49
- Ж: 3.43
- У: 12.66
Процесс приготовления
Возьмём необходимые ингредиенты для приготовления диетических сырников с бананом без муки и сахара в духовке (ПП).
Бананы почистим и нарежем небольшими кружочками.
В миску выложим творог, добавим сметану, ванилин, нарезанные бананы и вобьем яйца.
Погружным блендером перебьем эти ингредиенты до получения однородной смеси.
Добавим манку.
Перемешаем и оставим в покое на 30 минут.
Через 30 минут разложим творожную массу по силиконовым формочкам. Формочки предварительно я ничем не смазывала, так как из силиконовых формочек готовые сырнички извлекаются легко и без каких-либо повреждений. Выпекать диетические сырники с бананом без муки и сахара будем в духовке (заранее разогретой) в течение 30-35 минут при температуре 180 градусов.
Готовые сырники выложим на тарелку и сразу же подадим к столу.
Приятного аппетита!
