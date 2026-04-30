Диетические сырники с бананом без муки и сахара в духовке (ПП)

Возьмём необходимые ингредиенты для приготовления диетических сырников с бананом без муки и сахара в духовке (ПП).

Фото 1

Бананы почистим и нарежем небольшими кружочками.

Фото 2

В миску выложим творог, добавим сметану, ванилин, нарезанные бананы и вобьем яйца.

Фото 3

Погружным блендером перебьем эти ингредиенты до получения однородной смеси.

Фото 4

Добавим манку.

Фото 5

Перемешаем и оставим в покое на 30 минут.

Фото 6

Через 30 минут разложим творожную массу по силиконовым формочкам. Формочки предварительно я ничем не смазывала, так как из силиконовых формочек готовые сырнички извлекаются легко и без каких-либо повреждений. Выпекать диетические сырники с бананом без муки и сахара будем в духовке (заранее разогретой) в течение 30-35 минут при температуре 180 градусов.

Фото 7

Готовые сырники выложим на тарелку и сразу же подадим к столу.

Фото 8

Приятного аппетита!