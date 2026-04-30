Диетические сырники с бананом без муки и сахара в духовке (ПП)

Предлагаю рецепт очень полезных сырников, которые приготовим в духовке. В качестве подсластителя я использую спелые бананы, полностью отказавшись от сахара. Готовые сырники получаются очень нежными, с заметным банановым вкусом.

Ингредиенты

Творог (нежирный) - 400 г

Яйцо С1 - 2 шт.

Ванилин - 2 г

Банан - 2 шт.

Сметана (нежирная) - 200 г

Манная крупа - 100 г

  • 121 кКал
  • 1 ч. 10 мин.
  • Б: 9.49
  • Ж: 3.43
  • У: 12.66

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Возьмём необходимые ингредиенты для приготовления диетических сырников с бананом без муки и сахара в духовке (ПП).

 

Бананы почистим и нарежем небольшими кружочками.

 

В миску выложим творог, добавим сметану, ванилин, нарезанные бананы и вобьем яйца.

 

Погружным блендером перебьем эти ингредиенты до получения однородной смеси.

 

Добавим манку.

 

Перемешаем и оставим в покое на 30 минут.

 

Через 30 минут разложим творожную массу по силиконовым формочкам. Формочки предварительно я ничем не смазывала, так как из силиконовых формочек готовые сырнички извлекаются легко и без каких-либо повреждений. Выпекать диетические сырники с бананом без муки и сахара будем в духовке (заранее разогретой) в течение 30-35 минут при температуре 180 градусов.

 

Готовые сырники выложим на тарелку и сразу же подадим к столу.

 

Приятного аппетита!

 

