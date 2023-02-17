5 надёжных способов вырастить из ребёнка жадину

Родители всегда стараются воспитать ребенка правильно, но ошибок не удается избежать.

И зачастую, стараясь вырастить малыша не жадиной, родители используют методы, приводящие к обратному результату.

Рассмотрим 5 верных способов вырастить ребенка жадиной.

Заставляйте делиться

Да, именно так. Заставляя малыша делиться игрушками, сладостями и другими личными вещами, вы не научите его быть щедрым.

Это приводит к обратному эффекту – к жадности.

Дети возрастом до трех-четырех лет не получают удовольствия от того, что делятся с кем-то или дарят подарок. Они ощущают только обиду.

Можете смело заставлять с двух лет малыша делиться своими вещами с другими, и он озлобиться на вас и на весь мир, и вырастит жадным человеком.

Распоряжайтесь самостоятельно его вещами

Подарите его машинку другому мальчику, отдайте куклу младшей дочке.

Приучите ребенка сразу к тому, что он не имеет права на свои личные вещи. И тогда в будущем он будет трястись за каждую вещь.

Проявляйте безразличие

Скупость может проявляться не только в материальных вещах, но и в чувствах.

Если вы желаете вырастить человека скупого на чувства и проявления любви, то не обнимайте его, не говорите о своей любви, и вы добьетесь этой цели.

Понижайте значимость

Покажите ему всем своим видом, что он для вас неважен. Покажите, что для вас важнее работа, друзья, соседи, но только не он.

Чаще показывайте, что вы для него заняты, что есть дела поважнее.

Научите завидовать

Рядом с жадностью идет и зависть.

Человек, который будет завидовать всем вокруг и считать мир несправедливым, никогда не будет делиться с другими, ведь им все легче достается. Научить его этому несложно.

Почаще рассказывайте, как ваши знакомые поехали в отпуск или купили машину, ведь у них то деньги есть.

Заставьте его завидовать своим друзьям и одноклассникам, и дайте почувствовать свою ущербность.

Говорите о том, какой Вася умный, а Митя послушный, а вот Катя талантливая.

Не дайте ему шанса подумать, что он тоже может всего этого достигнуть, убедите, что другим везет в жизни больше.

Все эти вредные советы помогут вырастить из своего ребенка настоящую жадину и скрягу.

Такой человек будет скуп на проявление чувств, завистлив. Из-за чего у него будет мало друзей и будут возникать проблемы с построением любовных отношений.

Воспитать ребенка жадиной совсем несложно, но надо ли?