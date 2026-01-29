РЕБЁНОК.РУ
Отложить ли прививку, если ребенок заболел ОРВИ? Объясняет педиатр

Что говорит современная педиатрия (спойлер — вы удивитесь!).

Редактор, мама двух девочек
Прививка
Источник: Unsplash

Сезон прививок в самом разгаре, как, впрочем, и сезон простуд. Вмешиваться ли в календарь прививок, если у ребенка появились легкие симптомы ОРВИ? На этот вопрос Детям Mail ответила педиатр клиники DocDeti Ирина Андреева.

Современная педиатрия считает, что легкая форма ОРВИ (то, что мы называем простудой) без температуры — даже если есть небольшой насморк или кашель — не препятствует проведению вакцинации.

Согласно масштабным исследованиям и рекомендациям авторитетных организаций, таких как Американская академия педиатрии и ВОЗ, — легкое недомогание у ребенка не влияет ни на эффективность вакцины, ни на частоту побочных реакций.

На практике это означает, что если самочувствие ребенка уже в норме, и остался лишь небольшой остаточный насморк, — можно смело отправляться на плановую прививку. Больше нет необходимости откладывать вакцинацию на две недели или даже месяц, как это было принято раньше.

