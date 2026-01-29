Отложить ли прививку, если ребенок заболел ОРВИ? Объясняет педиатр

Современная педиатрия считает, что легкая форма ОРВИ (то, что мы называем простудой) без температуры — даже если есть небольшой насморк или кашель — не препятствует проведению вакцинации.
Согласно масштабным исследованиям и рекомендациям авторитетных организаций, таких как Американская академия педиатрии и ВОЗ, — легкое недомогание у ребенка не влияет ни на эффективность вакцины, ни на частоту побочных реакций.
На практике это означает, что если самочувствие ребенка уже в норме, и остался лишь небольшой остаточный насморк, — можно смело отправляться на плановую прививку. Больше нет необходимости откладывать вакцинацию на две недели или даже месяц, как это было принято раньше.
