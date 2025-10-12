Почему рыбы не тонут: объяснение для детей и советы родителям

Когда ребёнок смотрит в аквариум или наблюдает за рыбами в реке, у него часто возникает вопрос: «Почему рыбы не тонут, хотя живут в воде?» Ведь лодка или камень ведут себя по-разному: одна держится на поверхности, другой сразу идёт ко дну.

Чтобы объяснить, нужно рассказать про особенности рыбьего тела и их удивительный «секретный инструмент» — плавательный пузырь.