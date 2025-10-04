РЕБЁНОК.РУ
Лимонный картофель

Никогда бы не подумала, что лимон так здорово сочетается с картофелем. Обычный отварной картофель становится интересным и пикантным на вкус. Оторваться невозможно! Попробуйте сами.

Ингредиенты

Картофель - 5 шт.

Лимонный сок - 1 ст.л.

Цедра лимона - 1/4 ч.л.

Чеснок - 1 зубчик

Петрушка или укроп свежий - 3 г

Масло растительное - 1,5 ст.

л.

Соль и перец - по вкусу

  • 98 кКал
  • 30 мин.
  • Б: 1.94
  • Ж: 3.13
  • У: 15.37

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Лимонный картофель мы будем готовить с такими ингредиентами.

 

Фото 1

 

 

Картофель нарезать дольками.

 

Фото 2

 

 

Залить водой и отварить до мягкости.

 

Слить воду.

 

Фото 3

 

 

В масло добавить измельченные зелень и чеснок, а также цедру (я натираю её на мелкой терке) и сок лимона.

 

Сок лучше добавлять по вкусу, лимоны бывают разные, чтобы не было чересчур кисло.

 

Фото 4

 

 

Посолить и поперчить заливку, перемешать.

 

Фото 5

 

 

Картофель полить лимонным маслом.

 

Фото 6

 

 

Аккуратно перемешать и дать немного напитаться.

 

Фото 7

 

 

Лимонный картофель готов, можно подавать.

 

Фото 8

 

 

Приятного аппетита.

 

