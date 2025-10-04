Лимонный картофель мы будем готовить с такими ингредиентами.

Картофель нарезать дольками.

Залить водой и отварить до мягкости.

Слить воду.

В масло добавить измельченные зелень и чеснок, а также цедру (я натираю её на мелкой терке) и сок лимона.

Сок лучше добавлять по вкусу, лимоны бывают разные, чтобы не было чересчур кисло.

Посолить и поперчить заливку, перемешать.

Картофель полить лимонным маслом.

Аккуратно перемешать и дать немного напитаться.

Лимонный картофель готов, можно подавать.

Приятного аппетита.