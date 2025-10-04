Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Лимонный картофель мы будем готовить с такими ингредиентами.
Картофель нарезать дольками.
Залить водой и отварить до мягкости.
Слить воду.
В масло добавить измельченные зелень и чеснок, а также цедру (я натираю её на мелкой терке) и сок лимона.
Сок лучше добавлять по вкусу, лимоны бывают разные, чтобы не было чересчур кисло.
Посолить и поперчить заливку, перемешать.
Картофель полить лимонным маслом.
Аккуратно перемешать и дать немного напитаться.
Лимонный картофель готов, можно подавать.
Приятного аппетита.
