Как ребенку стать настоящим лидером

Хотя у некоторых детей чувство уверенности в себе развито немного больше, чем у других, это еще не делает их лидерами. История человечества изобилует примерами того, что любой человек способен развить в себе лидерские качества.

способность принимать собственные решения;

умение противостоять давлению сверстников и

утверждение собственных стандартов поведения.

И родители играют в этом огромную роль. Именно от них зависит, станет ли ребенок ведущим или ведомым, лидером или последователем.Быть лидером не всегда означает указывать людям, что им следует делать. Многие из самых могущественных и влиятельных лидеров, оставивших после себя огромный след в истории, просто «вели» самих себя и своими сильными поступками и мощным выбором влияли на миллионы людей и даже на целые поколения во всем мире.Важные особенности лидера – это:

​Лидеры и последователи начинают исполнять и демонстрировать свою социальную роль уже в очень раннем возрасте. Вы можете прийти в детский сад и в течение короткого периода времени определить, кто из детей является лидером в группе, а кто последователем.



Родителям стоит задать себе вопрос: «Кем я хочу, чтобы стал мой ребенок – лидером или последователем, ведущим или ведомым?». Ведь это зависит от вас! Непосредственно от вашей воли зависит, будете ли вы или не будете ежедневно прививать своим детям знания и навыки, необходимые для того, чтобы стать лидером... начиная, кстати, прямо с этого дня!



Существует несколько простых навыков лидерства, которые вы можете помочь вашему ребенку изучить и развить. Эти навыки укрепят его уверенность в себе и вооружат необходимыми инструментами, с помощью которых он будет грамотно принимать собственные решения, сможет не следовать за толпой и не уступать давлению сверстников.



Пять качеств настоящего лидера



1. Лидер говорит: «Да, я могу!» – это называется силой позитивного настроя, психологической установки и мощного внутреннего убеждения.



Лидер понимает, что на протяжении всей жизни многие люди будут уверены в его неспособности сделать что-то или быть кем-то. Лидер всегда сконцентрирован на поддержании позитивного настроя независимо от высказываний или поступков окружающих людей. Лидер ежедневно противостоит давлению сверстников и делает свой собственный выбор.

Учите своих детей говорить «Да, я могу!», даже если они не уверены в этом. Помогите им понять силу позитивного настроя.

2. Лидер говорит: «Это не проблема, это вызов мне, моя задача!» – это называется преодолением негатива и неблагоприятной ситуации.



Повседневная жизнь наполнена задачами, однако, многие люди считают их «проблемами» и теряются перед их (зачастую кажущейся) величиной и сложностью. Одна из отговорок, которую лидер никогда не использует в своей жизни, – это фраза «Я не могу». Лидер очень быстро узнает, что «я не могу» – это лишь предлог, чтобы не попробовать, не попытаться. С такой фразой легче сдаться и опустить руки. Но первый шаг на пути к лидерству это умение говорить «Да, я могу» в любой ситуации. Всегда существует какое-то эффективное решение. Просто, для того чтобы найти нужные варианты, нужно задать себе другой, более правильный вопрос. Каждый вызов, каждая задача в жизни – это возможность получить новый урок и извлечь долгосрочную пользу.

Учите своих детей задавать правильные вопросы и использовать творческий подход в поиске решений жизненных задач. Помогите им от каждой из них извлекать полезный урок.

​3. Лидер говорит: «Никогда, никогда, никогда не сдаваться!» – это называется упорством, целеустремленностью и выносливостью.



Самый простой ответ или способ реакции на жизненные трудности – остановиться или сдаться. Лидер знает, что такой простой путь не всегда самый лучший. Известное высказывание очень хорошо демонстрирует важность данного подхода: «Упорство побеждает, когда все остальное терпит неудачу». При этом упорство как полезная привычка приобретается уже в раннем возрасте, как и другие ценные привычки и жизненные навыки.

Объясните детям важность и необходимость не бросать дела на полпути и выполнять свои обязательства. Помогайте им вырабатывать привычку прикладывать все усилия для достижения цели и выполнения обязательств.

​4. Лидер говорит: «Да, я могу потерпеть неудачу или совершить ошибку, но́ я постоянно учусь и двигаюсь вперед!» – это называется чувством долга, ответственностью.



Ошибки и неудачи являются неотъемлемой частью жизни. Как правило, именно на них мы учимся больше всего. Лидер учится не жалеть о вложенных усилиях и не давать ошибкам сбить себя с ног. Каждый раз, когда лидер совершает ошибку или терпит неудачу, он неизменно задает себе главный вопрос: «Что я могу извлечь из этого опыта?».

Учите детей, что совершать ошибки – это нормально, если извлекать из них уроки и не жалеть вложенных усилий. Помогайте им извлекать уроки из каждой жизненной ситуации.

​5. Лидер говорит: «Я всегда стараюсь прикладывать максимум усилий, делаю все возможное, что в моих силах!» – это называется стремлением к совершенству, к высочайшему мастерству.



«Стремление к совершенству» и старание должны быть ежедневными. Легко быть человеком средних возможностей, но чтобы стать по-настоящему лучшим, необходимо ежедневно и целенаправленно прикладывать свои усилия. Это и есть грамотное отношение к делу, личностная позиция. Лидер старается быть лучшим во всем, что он делает. Это не значит, что он хочет быть лучше других людей; это значит, что он бросает вызов самому себе в стремлении стать лучше.