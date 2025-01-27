РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 222 подписчика

Как ребенку стать настоящим лидером

Важные лидерские качества, которые родители могут привить своим детям с самого детства

Как ребенку стать настоящим лидером

Хотя у некоторых детей чувство уверенности в себе развито немного больше, чем у других, это еще не делает их лидерами. История человечества изобилует примерами того, что любой человек способен развить в себе лидерские качества.

И родители играют в этом огромную роль. Именно от них зависит, станет ли ребенок ведущим или ведомым, лидером или последователем.

Быть лидером не всегда означает указывать людям, что им следует делать. Многие из самых могущественных и влиятельных лидеров, оставивших после себя огромный след в истории, просто «вели» самих себя и своими сильными поступками и мощным выбором влияли на миллионы людей и даже на целые поколения во всем мире.

Важные особенности лидера – это:

  • способность принимать собственные решения;
  • умение противостоять давлению сверстников и
  • утверждение собственных стандартов поведения.

​Лидеры и последователи начинают исполнять и демонстрировать свою социальную роль уже в очень раннем возрасте. Вы можете прийти в детский сад и в течение короткого периода времени определить, кто из детей является лидером в группе, а кто последователем.

Родителям стоит задать себе вопрос: «Кем я хочу, чтобы стал мой ребенок – лидером или последователем, ведущим или ведомым?». Ведь это зависит от вас! Непосредственно от вашей воли зависит, будете ли вы или не будете ежедневно прививать своим детям знания и навыки, необходимые для того, чтобы стать лидером... начиная, кстати, прямо с этого дня!

Существует несколько простых навыков лидерства, которые вы можете помочь вашему ребенку изучить и развить. Эти навыки укрепят его уверенность в себе и вооружат необходимыми инструментами, с помощью которых он будет грамотно принимать собственные решения, сможет не следовать за толпой и не уступать давлению сверстников.

Пять качеств настоящего лидера

1. Лидер говорит: «Да, я могу!» – это называется силой позитивного настроя, психологической установки и мощного внутреннего убеждения.

Лидер понимает, что на протяжении всей жизни многие люди будут уверены в его неспособности сделать что-то или быть кем-то. Лидер всегда сконцентрирован на поддержании позитивного настроя независимо от высказываний или поступков окружающих людей. Лидер ежедневно противостоит давлению сверстников и делает свой собственный выбор.

  • Учите своих детей говорить «Да, я могу!», даже если они не уверены в этом. Помогите им понять силу позитивного настроя.

2. Лидер говорит: «Это не проблема, это вызов мне, моя задача!» – это называется преодолением негатива и неблагоприятной ситуации.

Повседневная жизнь наполнена задачами, однако, многие люди считают их «проблемами» и теряются перед их (зачастую кажущейся) величиной и сложностью. Одна из отговорок, которую лидер никогда не использует в своей жизни, – это фраза «Я не могу». Лидер очень быстро узнает, что «я не могу» – это лишь предлог, чтобы не попробовать, не попытаться. С такой фразой легче сдаться и опустить руки. Но первый шаг на пути к лидерству это умение говорить «Да, я могу» в любой ситуации. Всегда существует какое-то эффективное решение. Просто, для того чтобы найти нужные варианты, нужно задать себе другой, более правильный вопрос. Каждый вызов, каждая задача в жизни – это возможность получить новый урок и извлечь долгосрочную пользу.

  • Учите своих детей задавать правильные вопросы и использовать творческий подход в поиске решений жизненных задач. Помогите им от каждой из них извлекать полезный урок.

​3. Лидер говорит: «Никогда, никогда, никогда не сдаваться!» – это называется упорством, целеустремленностью и выносливостью.

Самый простой ответ или способ реакции на жизненные трудности – остановиться или сдаться. Лидер знает, что такой простой путь не всегда самый лучший. Известное высказывание очень хорошо демонстрирует важность данного подхода: «Упорство побеждает, когда все остальное терпит неудачу». При этом упорство как полезная привычка приобретается уже в раннем возрасте, как и другие ценные привычки и жизненные навыки.

  • Объясните детям важность и необходимость не бросать дела на полпути и выполнять свои обязательства. Помогайте им вырабатывать привычку прикладывать все усилия для достижения цели и выполнения обязательств.

​4. Лидер говорит: «Да, я могу потерпеть неудачу или совершить ошибку, но́ я постоянно учусь и двигаюсь вперед!» – это называется чувством долга, ответственностью.

Ошибки и неудачи являются неотъемлемой частью жизни. Как правило, именно на них мы учимся больше всего. Лидер учится не жалеть о вложенных усилиях и не давать ошибкам сбить себя с ног. Каждый раз, когда лидер совершает ошибку или терпит неудачу, он неизменно задает себе главный вопрос: «Что я могу извлечь из этого опыта?».

  • Учите детей, что совершать ошибки – это нормально, если извлекать из них уроки и не жалеть вложенных усилий. Помогайте им извлекать уроки из каждой жизненной ситуации.

​5. Лидер говорит: «Я всегда стараюсь прикладывать максимум усилий, делаю все возможное, что в моих силах!» – это называется стремлением к совершенству, к высочайшему мастерству.

«Стремление к совершенству» и старание должны быть ежедневными. Легко быть человеком средних возможностей, но чтобы стать по-настоящему лучшим, необходимо ежедневно и целенаправленно прикладывать свои усилия. Это и есть грамотное отношение к делу, личностная позиция. Лидер старается быть лучшим во всем, что он делает. Это не значит, что он хочет быть лучше других людей; это значит, что он бросает вызов самому себе в стремлении стать лучше.

  • Учите детей прикладывать максимум собственных усилий и не сравнивать себя с другими людьми. Помогайте им понять важность вызова самим себе и ежедневного стремления к совершенству.
Ссылка на первоисточник
развитие детей

Картина дня

наверх