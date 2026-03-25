Почему сборы на ремонт школы и ее содержание незаконны разъяснил юрист: родители могут только добровольно помогать учебному заведению

Многие родители сталкиваются с привычной, но от этого не менее неприятной ситуацией: в школах собирают деньги на нужды, которые, по идее, должны финансироваться государством.

Речь идет о взносах на ремонт, охрану, покупку штор, канцелярии и даже учебников. Однако, как напоминают эксперты, подобные поборы являются незаконными, и родители имеют полное право отказаться от них.

Закон четко определяет, что родители не обязаны платить за содержание школьного здания, обеспечение базовой безопасности и преподавание предметов, входящих в образовательную программу.

Все эти расходы должны покрываться из бюджета. Никакие "обязательные" взносы на охрану, ремонт классов, покупку новых штор или даже канцелярии не предусмотрены законодательством. Более того, даже учебники, входящие в федеральный перечень, должны предоставляться школой бесплатно.

Часто администрация школы или родительский комитет ссылаются на "традиции" или "недостаточное финансирование", пытаясь обосновать необходимость сбора средств.

Однако фраза "так у нас принято" не является юридическим основанием для взимания платы. Если школа требует деньги за то, что входит в ее прямые обязанности, это прямое нарушение закона.

Единственный случай, когда школа может законно взимать плату, – это предоставление дополнительных услуг, не входящих в государственный образовательный стандарт.

Например, это могут быть кружки по интересам, углубленное изучение отдельных предметов, подготовка к экзаменам, не предусмотренная основной программой.

Важно помнить, что такие услуги должны оформляться отдельным письменным договором.

Отсутствие такого договора, устные договоренности или расплывчатые формулировки – верный признак того, что плата взимается незаконно. Родители имеют право ознакомиться с уставом школы и лицензией на образовательную деятельность, чтобы убедиться, что предлагаемые платные услуги соответствуют заявленным.

Конечно, родители могут оказывать школе добровольную помощь. Это может быть финансовая поддержка, помощь в организации мероприятий, участие в субботниках.

Однако ключевое слово здесь – "добровольная". Инициатива должна исходить от самих родителей, а не от администрации школы.

Размер пожертвования также определяется родителями, и никто не вправе устанавливать фиксированные суммы или требовать определенный процент от дохода.

Если родители решают оказать финансовую помощь, рекомендуется перечислять деньги на счет благотворительного фонда школы (если таковой имеется) или оформлять договор пожертвования.

Это гарантирует прозрачность использования средств и защищает родителей от возможных злоупотреблений. Важно помнить, что отказ от добровольной помощи не может повлечь за собой никаких негативных последствий для ребенка или его родителей.

Если вы столкнулись с давлением со стороны администрации школы или родительского комитета, требующих незаконных взносов, важно действовать решительно и грамотно.

1. Сохраняйте доказательства: Сохраняйте всю переписку, объявления, реквизиты для оплаты, сообщения в чатах, где содержатся намеки на последствия отказа от оплаты. Это могут быть скриншоты, фотографии, распечатки.

2. Письменное обращение к директору: Направьте письменное обращение к директору школы с просьбой разъяснить основания для сбора средств и предоставить соответствующие документы. Зарегистрируйте свое обращение в канцелярии школы или отправьте заказным письмом с уведомлением о вручении.

3. Жалоба в вышестоящие инстанции: Если требования продолжаются или ответ директора вас не удовлетворил, направьте жалобу в Департамент образования вашего региона, Рособрнадзор или прокуратуру. В жалобе подробно опишите ситуацию, приложите все собранные доказательства.

При систематических сборах средств, затрагивающих многих родителей, целесообразно действовать сообща. Коллективное обращение, подписанное несколькими семьями, имеет больший вес и привлекает больше внимания со стороны контролирующих органов.

Если вы опасаетесь конфликта или не уверены в своих юридических знаниях, проконсультируйтесь с юристом. Специалист поможет вам выстроить правильную линию защиты

Он сможет подсказать, какие конкретные статьи закона нарушаются, как правильно оформить жалобу и какие шаги предпринять для защиты своих прав и интересов ребенка.

Юридическая поддержка особенно важна, если школа начинает оказывать давление на ребенка или создавать неблагоприятные условия обучения в ответ на отказ родителей от незаконных поборов.

Важно помнить, что борьба с незаконными поборами – это не только защита собственного кошелька, но и вклад в формирование прозрачной и справедливой системы образования.

Когда родители молча соглашаются на незаконные требования, они тем самым поощряют недобросовестную практику и создают прецедент для будущих нарушений.

Активная гражданская позиция, знание своих прав и готовность их отстаивать – это залог того, что школы будут работать в рамках закона, а образование станет по-настоящему доступным и бесплатным, как это гарантировано Конституцией Российской Федерации.