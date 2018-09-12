«Дети сейчас не изнеженные, а ленивые». Физрук о правильном воспитании

О пользе ГТО, преображении учеников-«колобков» и о том, как меняются дети из поколения в поколение, «АиФ-Юг» рассказал заслуженный учитель Кубани Александр Каракулин.

В следующем году у преподавателя краснодарской школы №42 Александра Каракулина своеобразный юбилей - сорок лет работы учителем физической культуры. Новости СМИ2

«Зарплату по тем временам положили хорошую - 150 рублей, а я еще на гитаре играл - предложили и вокально-инструментальный ансамбль возглавить, а это еще 60 рублей, - вспоминает учитель. - Возвращался домой, счастливый и довольный тем, что на работу устроился. И на троллейбусной остановке столкнулся с товарищем Володей Карпенко. Мы с ним вместе современным пятиборьем занимались, он и предложил в школу № 71 пойти попробовать».

Досье Александр Леонидович Каракулин - заслуженный учитель Кубани, почётный работник общего образования Российской Федерации, отличник народного просвещения, член Совета по физической культуре и спорту системы образования Краснодарского края, много лет является главным судьёй Всекубанской спартакиады по игровым видам спорта «Спортивные надежды Кубани».

В учебном заведении выпускника инфиза встретила соседка, оказалось, что она работает здесь завучем: «О, разгильдяй, ты к нам работать что ли?» Так и началось, а потребкооперация осталась без инструктора и руководителя вокально-инструментального ансамбля.

«20 сентября 1978 года я начал работать в 71-й школе, - рассказывает Александр Каракулин. - А в 1983-м перешел в сорок вторую, где и тружусь до сих пор».

Вскоре молодой учитель пошел с детьми на районный смотр конкурса песни и строя и понял, что от других школ они сильно отстают. Тогда-то и взыграло самолюбие - уже через год ученики 42-й школы стали лучшими в Краснодаре. Позже восемь раз выигрывали краевые соревнования по военной-спортивной игре «Зарница». А в 1986 году заняли второе место во Всесоюзном финале, который проходил во Фрунзе (сейчас Бишкек). Вместе с распадом Советского Союза пропал и интерес властей к «Зарнице». Но люди государственные понимали, что детям нужна физкультура - так в 1999 году появились Президентские соревнования, где школьники определяют лучших в подтягиваниях, отжиманиях, беге, прыжках, упражнениях на пресс. Позже в программу добавились эстафета, творческий конкурс (визитная карточка) и конкурс теоретических знаний. Команда СОШ № 42 впервые поехала на эти старты в 2003 году и сходу завоевала «бронзу». А потом трижды становилась лучшей в стране. Поэтому учителя трудно застать дома даже на каникулах - во время нашего разговора он вместе с учениками собирался в поход. А после него - тренировки к очередным Президентским соревнованиям.

Желание трудиться

За сорок без малого лет у Каракулина был только один небольшой перерыв - позвали на работу в управление образования Краснодара. Но проработал там немного - вернулся в школу.

«Я не люблю бумажки, - улыбается он. - Мне нужен живой человек, с которым я могу бегать, прыгать, скакать, пытаться донести до него что-нибудь. И когда у него получается - это интересно, чувствуешь, что ты не лишний на этом празднике жизни».

Учитель признается, что ему приятно видеть, как дети меняются к лучшему.

«Разве не прогресс, когда мальчик, который в начальных классах колобковатым был - его даже в команду на «Веселые старты» не брали - потом становится победителем Президентских соревнований и в личном, и в командном зачете? - говорит Александр Леонидович. - Но главное, что я хочу, - это воспитать в детях желание трудиться. Бывает, приходят родители со словами: «Поставьте пятерку, у нас же по математике пять». Але, у скольких в классе пятерка по математике? У троих-пятерых. Столько же по русскому языку. А почему по физкультуре у всех должно быть? Я предлагаю приходить и делать зарядку или хотя бы на уроках требования выполнять. Хотя меня интересует не оценка ребенка, а желание его трудиться. Если он умеет это делать, то в жизни не пропадет. Я своих детей учу одному - если не будешь бороться за себя, тебя просто растопчут. Вот и все».

У скольких в классе пятерка по математике? У троих-пятерых. Столько же по русскому языку. А почему по физкультуре у всех должно быть? Я предлагаю приходить и делать зарядку или хотя бы на уроках требования выполнять. Хотя меня интересует не оценка ребенка, а желание его трудиться.

Поэтому и к возрождению комплекса ГТО учитель отнесся с воодушевлением. Гордится тем, что 90% учеников сдали его на золотой значок. Причем сдали без всяких поблажек. В советские времена, вспоминает, значки едва не насильно раздавали. Главное, чтобы сейчас к этому не пришло.

Поэтому, когда учитель увидел, что комиссия принимает кое-как, закрывая глаза на некоторые огрехи, сразу сказал: «Стоп, так не пойдет!»

«Удивительный вы человек, другие хотят сдать любым способом, а вы просите не засчитывать упражнение, если ребенок неправильно его делает», - ответили Каракулину. А тот в ответ: «Если мы сейчас на уступки пойдем, то дети ничего потом доделывать не будут. А если по-честному не сдадут, у них стимул появится тренироваться еще».

Оторваться от смартфона

На детей за 39 лет работы в школе учитель насмотрелся и видит, как они меняются со временем. Все говорят, что нынешнее поколение изнеженнее предыдущих, но Александр Каракулин не согласен.

«Дети сейчас не изнеженные, а более ленивые, - говорит он. - Ведь чтобы узнать какую-то информацию, не надо идти в библиотеку, не надо перелопачивать кучу книг - пальцем по планшету или смартфону провел, и готово».

Педагог сетует, что даже ребята, которые в прошлом году выиграли Президентские соревнования, в любую свободную минуту лезут в карман за телефонами.

Дети сейчас не изнеженные, а более ленивые. Ведь чтобы узнать какую-то информацию, не надо идти в библиотеку, не надо перелопачивать кучу книг - пальцем по планшету или смартфону провел, и готово.

«Я им говорю - вы скоро горбатыми станете, - продолжает учитель. - Но даже тех, кто у меня тренируется по 3-4 раза в неделю и постоянно в походы ходит, на уме только одно: телефон, телефон, телефон. Даже в походе только и разговоров что об играх и новых уровнях. О каком компьютере вы говорите, если красота вокруг: горы, лес, небо? У детей нет того, к чему надо было бы стремиться. Мои выиграли в прошлом году всероссийские соревнования. А в этом году уже ленятся - опять же все лето тренироваться надо. А никто не хочет - пришлось вместе с родителями через колено ломать. Вот вам и ответ на вопрос, как изменились дети со временем».

Но при этом учитель отдает себе отчет в том, что, может, время сейчас такое и требования у него другие. Тот же Интернет может и помощником быть, и психику детскую коверкать.

Мало чем от современных детей и молодежь отличается. Первый вопрос потенциального учителя после института: «А сколько я буду получать?»

«При этом молодежь приходит за 5 минут до начала урока и сразу после звонка старается уйти, - говорит Александр Каракулин. - Вот скажите, чему такой учитель может научить? Для многих школа - проходной вариант. Молодые хотят, чтоб у них все было, а им за это ничего не было. Но так же не бывает! Все на самом деле держится на старых педагогах, которые сами в шоке от того, что будет дальше».

При этом Александр Каракулин знает, что зарплата в школе действительно скромная, - тем, кто рассчитывает на большие деньги, точно не сюда.

«Я заслуженный-перезаслуженный, с огромным стажем, получаю 32 тысячи, - рассказывает он. - Молодому двадцатку дают - а это разве деньги?»