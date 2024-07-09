Как избежать ревности между детьми: инструкция для родителей

Появление в доме новорожденного, как правило, тяжело переживается старшим ребенком. Из единственного – всеми обожаемого – малыша он превращается в старшего брата или сестру.

Все проходит сложнее, если «старшему» самому еще мало лет, и ему так нужны внимание и забота родителей.