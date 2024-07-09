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Как избежать ревности между детьми: инструкция для родителей

Это совершенно нормальное явление, но мамам и папам от этого не легче.

Во время беременности: подготовьте «почву» заранее

Появление в доме новорожденного, как правило, тяжело переживается старшим ребенком. Из единственного – всеми обожаемого – малыша он превращается в старшего брата или сестру.

Все проходит сложнее, если «старшему» самому еще мало лет, и ему так нужны внимание и забота родителей.

источник: Freepik

Вот что можно заранее предпринять, чтобы хоть как-то подготовить ребенка к новой для него роли.

► Расскажите ему о том, что у вас скоро родится еще один малыш. Попробуйте объяснить происходящее как-нибудь так: «Этот младенец сейчас как зернышко у меня в животе, и ты тоже когда-то был таким же». Обязательно давайте ребенку почувствовать, как малыш толкается, поощряйте его разговаривать с животом.

► Регулярно говорите старшему, как вы его любите. Продолжайте делать это и после рождения младенца. Старайтесь делать так, чтобы у него не возникло сомнений в том, что он для вас особенный.

► Объясняйте старшему, как будет устроена его жизнь, когда новорожденный появится на свет. Например: «Когда малыш родится, в садик тебя будет отводить папа». Если вы планируете переселить старшего в другую комнату или из маленькой кровати – в большую, то лучше начать это делать хотя бы за месяц до родов.

► Побуждайте старшего принимать участие в подготовке к рождению младшего. Например, советуйтесь с ним, в какой цвет покрасить стены в детской, какие игрушки купить и так далее. Хвалите его выбор.

► Объясните старшему, что будет происходить, когда у вас начнутся роды. За несколько недель до ПДР расскажите ребенку, что вас не будет дома несколько дней. Объясните ему, с кем он будет в это время.

Младенец в доме: чаще просите старшего о помощи

Когда новорожденный окажется дома, наступит новый непростой этап. Вот какие стратегии можно использовать, чтобы снизить накал страстей.

► Старайтесь привлекать старшего к уходу за младшим. Существует множество мелких дел, с которыми он справится, и вас еще удивит его энтузиазм. Он может, например, держать полотенце во время купания малыша, принести вам чистый подгузник, выбросить использованный и так далее.

► Если старший будет просить взять малыша на ручки, усадите его в кресло. Обложите ребенка с обеих сторон подушками, затем положите малыша ему на колени и будьте рядом.

► Чаще обращайтесь к старшему за помощью и советом. Можно, к примеру, спросить его, какую шапочку стоит надеть малышу. Или попросить развеселить младенца.

► Старший ребенок может просто игнорировать существование малыша. В этом случае не давите и не принуждайте. Ему нужно время. Если вы будете слишком настаивать, то только усугубите ситуацию.

► Помогайте старшему ребенку выражать свои чувства словами. Можно, например, сказать: «Правда же, твоя маленькая сестричка часто плачет, и маме приходится тратить на нее много времени и сил?» Это покажет старшему, что вы понимаете, что он чувствует.

► Старайтесь в течение дня провести время один на один со старшим. Ревность уйдет, если вы время от времени будете ставить старшего на первое место.

Будьте готовы к агрессии

Старший еще находится в таком возрасте, когда не может контролировать свои чувства и поведение, поэтому не удивляйтесь, если он бросит что-нибудь в младенца, и скажет, что это было случайно. Это нормально.

► Предупреждение – первая линия защиты. Постарайтесь сделать все для того, чтобы не дать старшему причинить вред младшему. Если ему это все же удалось, уделяйте все свое внимание младшему и игнорируйте старшего. В этом случае он не получит того, чего хотел, то есть вашего внимания.

► Если вы видите, что старший становится агрессивен, предпринимайте меры немедленно. Отвлеките его или проговорите происходящее, не называя его при этом плохим: «Иногда плачущие малыши сводят нас с ума». Но ясно дайте понять, что нельзя обижать ребенка.

► Старайтесь никогда не оставлять старшего наедине с младшим. Однако не говорите, что делаете так из-за того, что не доверяете своему ребенку.

► Никогда не сравнивайте детей. Классическое «ну почему ты не такая, как твоя сестра» только ухудшит дело. Вместо этого всегда подчеркивайте их индивидуальность. Можно отметить что-то особое в поведении каждого из детей. Хорошо также отдать должное обоим детям сразу, к примеру: «Вы сегодня так хорошо вместе играли».

► Не поощряйте сплетни и доносы. Если, к примеру, старший начнет вам рассказывать, что младший вытащил все книжки из шкафа на пол, скажите, что вам не интересно это слушать. Вот если он расскажет, что делал сам, тогда другое дело.

Подготовлено по материалам сайта babycentre.co.uk.

 

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