Как избежать ревности между детьми: инструкция для родителей

Это совершенно нормальное явление, но мамам и папам от этого не легче.
Во время беременности: подготовьте «почву» заранее
Появление в доме новорожденного, как правило, тяжело переживается старшим ребенком. Из единственного – всеми обожаемого – малыша он превращается в старшего брата или сестру.
Вот что можно заранее предпринять, чтобы хоть как-то подготовить ребенка к новой для него роли.
► Регулярно говорите старшему, как вы его любите. Продолжайте делать это и после рождения младенца. Старайтесь делать так, чтобы у него не возникло сомнений в том, что он для вас особенный.
► Объясняйте старшему, как будет устроена его жизнь, когда новорожденный появится на свет. Например: «Когда малыш родится, в садик тебя будет отводить папа». Если вы планируете переселить старшего в другую комнату или из маленькой кровати – в большую, то лучше начать это делать хотя бы за месяц до родов.
► Побуждайте старшего принимать участие в подготовке к рождению младшего. Например, советуйтесь с ним, в какой цвет покрасить стены в детской, какие игрушки купить и так далее. Хвалите его выбор.
► Объясните старшему, что будет происходить, когда у вас начнутся роды. За несколько недель до ПДР расскажите ребенку, что вас не будет дома несколько дней. Объясните ему, с кем он будет в это время.
Младенец в доме: чаще просите старшего о помощи
Когда новорожденный окажется дома, наступит новый непростой этап. Вот какие стратегии можно использовать, чтобы снизить накал страстей.
► Старайтесь привлекать старшего к уходу за младшим. Существует множество мелких дел, с которыми он справится, и вас еще удивит его энтузиазм. Он может, например, держать полотенце во время купания малыша, принести вам чистый подгузник, выбросить использованный и так далее.
► Чаще обращайтесь к старшему за помощью и советом. Можно, к примеру, спросить его, какую шапочку стоит надеть малышу. Или попросить развеселить младенца.
► Старший ребенок может просто игнорировать существование малыша. В этом случае не давите и не принуждайте. Ему нужно время. Если вы будете слишком настаивать, то только усугубите ситуацию.
► Помогайте старшему ребенку выражать свои чувства словами. Можно, например, сказать: «Правда же, твоя маленькая сестричка часто плачет, и маме приходится тратить на нее много времени и сил?» Это покажет старшему, что вы понимаете, что он чувствует.
► Старайтесь в течение дня провести время один на один со старшим. Ревность уйдет, если вы время от времени будете ставить старшего на первое место.
Будьте готовы к агрессии
Старший еще находится в таком возрасте, когда не может контролировать свои чувства и поведение, поэтому не удивляйтесь, если он бросит что-нибудь в младенца, и скажет, что это было случайно. Это нормально.
► Если вы видите, что старший становится агрессивен, предпринимайте меры немедленно. Отвлеките его или проговорите происходящее, не называя его при этом плохим: «Иногда плачущие малыши сводят нас с ума». Но ясно дайте понять, что нельзя обижать ребенка.
► Старайтесь никогда не оставлять старшего наедине с младшим. Однако не говорите, что делаете так из-за того, что не доверяете своему ребенку.
► Никогда не сравнивайте детей. Классическое «ну почему ты не такая, как твоя сестра» только ухудшит дело. Вместо этого всегда подчеркивайте их индивидуальность. Можно отметить что-то особое в поведении каждого из детей. Хорошо также отдать должное обоим детям сразу, к примеру: «Вы сегодня так хорошо вместе играли».
Подготовлено по материалам сайта babycentre.co.uk.
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