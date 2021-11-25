Какой должна быть двигательная активность детей?

Недостаток движения становится причиной сбоев многих систем организма, но особенно негативно отражается на сердечно-сосудистой и дыхательной системах. Когда ребенок долго сидит, его дыхание становится менее глубоким, снижается обмен веществ, начинается застой крови в ногах, вследствие чего снижается и работоспособность всего организма в целом. Страдает мозг — у школьников начинает отмечаться снижение внимания, ослабление памяти, проблемы с координацией, удлиняется время совершения мыслительных операций.
Это приводит и к ухудшению иммунитета, когда ребенок становится более открытым различным вирусным инфекциям. Соответственно, следует уделить особое внимание организации двигательной активности детей, отмечают в ведомстве.
Желательно начинать день школьника с утренней зарядки. В течение дня следует использовать практику подвижных игр, занятий в кружках и спортивных секциях. Перед сном желательны прогулки. А в выходные приходит время активного отдыха.
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, следует чаще организовывать отдых детей на свежем воздухе. Также ведомство отмечает, что есть определенные гигиенические требования к проведению уроков физкультуры в школах. Так, в северной части страны занятия физической культурой на свежем воздухе в безветренную погоду проводятся для детей в 1-4 классах, если температура не ниже −11 градусов. Если же есть ветер скоростью 6-10 м/с, то занятия физкультурой на улице можно проводить при температуре не ниже −4. В Заполярье такие параметры равны −13 градусов для безветренной погоды, −5 для ветра скоростью 6-10 м/с.
Для средней полосы России температурные показатели другие. Для детей 1-4 классов занятия физкультурой в безветренную погоду проводятся при температуре не ниже −9 градусов, если же есть ветер 6-10 м/с, то ни ниже −3.
Длительность прогулок на улице в садиках определяется непосредственно самим учреждением в зависимости от климатических условий, подчеркивают в ведомстве.
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом
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