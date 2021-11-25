Какой должна быть двигательная активность детей?

Недостаток движения негативно сказывается на состоянии человека, отмечают специалисты. Роспотребнадзор заявил, что в последние годы из-за высоких учебных нагрузок в школе и дома большая часть школьников стала мало двигаться, а это причина серьезных изменений в растущем организме.

В ведомстве ссылаются на данные, озвученные гигиенистами: 82-85% времени в течение дня дети находятся в статическом положении, преимущественно в положении сидя. Причем даже у младших школьников двигательная произвольная активность занимает лишь 16-19% времени. При поступлении детей в школу количество их движений падает на 50%, снижаясь от младших классов к старшим. При этом зимой дети двигаются меньше, чем в теплое время года.

Недостаток движения становится причиной сбоев многих систем организма, но особенно негативно отражается на сердечно-сосудистой и дыхательной системах. Когда ребенок долго сидит, его дыхание становится менее глубоким, снижается обмен веществ, начинается застой крови в ногах, вследствие чего снижается и работоспособность всего организма в целом. Страдает мозг — у школьников начинает отмечаться снижение внимания, ослабление памяти, проблемы с координацией, удлиняется время совершения мыслительных операций.

Это приводит и к ухудшению иммунитета, когда ребенок становится более открытым различным вирусным инфекциям. Соответственно, следует уделить особое внимание организации двигательной активности детей, отмечают в ведомстве.

Желательно начинать день школьника с утренней зарядки. В течение дня следует использовать практику подвижных игр, занятий в кружках и спортивных секциях. Перед сном желательны прогулки. А в выходные приходит время активного отдыха.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, следует чаще организовывать отдых детей на свежем воздухе. Также ведомство отмечает, что есть определенные гигиенические требования к проведению уроков физкультуры в школах. Так, в северной части страны занятия физической культурой на свежем воздухе в безветренную погоду проводятся для детей в 1-4 классах, если температура не ниже −11 градусов. Если же есть ветер скоростью 6-10 м/с, то занятия физкультурой на улице можно проводить при температуре не ниже −4. В Заполярье такие параметры равны −13 градусов для безветренной погоды, −5 для ветра скоростью 6-10 м/с.

Для средней полосы России температурные показатели другие. Для детей 1-4 классов занятия физкультурой в безветренную погоду проводятся при температуре не ниже −9 градусов, если же есть ветер 6-10 м/с, то ни ниже −3.

Длительность прогулок на улице в садиках определяется непосредственно самим учреждением в зависимости от климатических условий, подчеркивают в ведомстве.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом

При подготовке материала использовались следующие источники:

Роспотребнадзор