Шишка на лбу у ребенка: в каких случаях надо обратиться к врачу

Шишка на лбу — вполне привычная ситуация для ребенка. Очень часто она возникает после падений во время игры, но бывают и более серьезные ситуации, которые мы хотим обсудить вместе с нашим экспертом.

Новости СМИ2 Под шишкой на лбу у ребенка может скрываться не просто травма от падения, а опухоль из жира или кости, бородавка, киста сальной железы или фурункул. источник: https://www.shutterstock.com/

Под шишкой на лбу у ребенка может скрываться не просто травма от падения, а опухоль из жира или кости, бородавка, киста сальной железы или фурункул. Определить причину появления припухлости можно по ее внешнему виду, структуре и размерам.

Почему у ребенка может появиться шишка на голове

Шишки на голове могут быть разными: большими и маленькими, мягкими и твердыми, болезненными или безболезненными. Они могут сопровождаться дополнительными симптомами или вообще не беспокоить ребенка. Врач педиатр Европейского медицинского центра (EMC) Светлана Григорьева рассказала, как по внешнему виду определить причину появления припухлости на голове.

Удар

После удара головой в результате падения или удара у ребенка может появиться шишка. Припухлость будет плотной, болезненной, также возможно образование синяков или ссадин на месте удара.

«По сути, шишка — это образование гематомы. Ее размер зависит от силы и характера травмы. Если все протекает без осложнений, она исчезнет в течение нескольких дней (в случае обильного кровоизлияния — за 1–2 недели). Но иногда возможны осложнения — если удар был сильным, а размер шишки или самочувствие ребенка вызывают у вас опасения, обратитесь к врачу», — рекомендует наш эксперт Светлана Григорьева. «По сути, шишка — это образование гематомы. Ее размер зависит от силы и характера травмы. Если все протекает без осложнений, она исчезнет в течение нескольких дней (в случае обильного кровоизлияния — за 1–2 недели). Но иногда возможны осложнения — если удар был сильным, а размер шишки или самочувствие ребенка вызывают у вас опасения, обратитесь к врачу», — рекомендует наш эксперт Светлана Григорьева.

Укус насекомого

Шишка может появиться у ребенка и после укуса насекомого. Особенно если его ужалила оса, пчела или шершень. Эти насекомые впрыскивают под кожу яд, реакция на который проявляется в виде припухлости красного цвета диаметром не больше двух сантиметров. Также шишка может появиться и после укуса комара — в этом случае она будет зудеть.

Аллергическая реакция

Еще одна причина — аллергия на продукты питания или бытовую химию, например шампунь или средство для мытья постельного белья. Такие шишки тоже красные и сопровождаются зудом и жжением, причем они могут быть не только на голове, но и на других участках тела. Кроме того, в случае тяжелой аллергической реакции может развиться сильный отек.

Причины появления шишки без удара

Однако, помимо гематомы, есть и менее очевидные причины появления шишек на голове. Разберем одни из самых частых.

Причина Происхождение Описание Липома В народе липому называют жировиком. Это доброкачественное образование из жировой ткани. Причин много: от генетической предрасположенности до нарушения жирового обмена. Часто липомы одиночные, но иногда их может быть много В этом случае шишка будет мягкой, подвижной, светлого цвета, иногда почти белого. Размеры липом обычно варьируются от одного до десяти сантиметров. Болеть она не будет. Как правило, каких-то неудобств липома не доставляет, но если ее размер большой, то она может сдавливать сосуды или нервы, и тогда ребенок может начать жаловаться на боли. Как правило, липома удаляется хирургом Остеома Это доброкачественная опухоль, образованная из кости. Такие шишки образуются не сразу, а постепенно и безболезненно. Среди причин: генетическая предрасположенность, травмы и перенесенные инфекции Остеома неподвижная и твердая на ощупь. Цвет такой же, как и на других участках кожи. Подобные образования располагаются в области лица, а их размеры обычно небольшие — до полутора сантиметров (1). Они не доставляют серьезных неудобств. Тем не менее их можно удалить хирургическим путем по косметическим показаниям Гиперплазия сальных желез Это доброкачественные кисты. Считается, что в детстве они образуются в результате неправильного формирования сальных желез. Такие образования считаются безопасными для здоровья Это бугорки диаметром от двух до четырех мм (2). Они не одиночные и безболезненные. Некоторые пациенты могут путать их с прыщами и пытаться выдавить — чаще всего попытки выдавить гранулу заканчиваются кровоизлиянием Атерома Это киста, образовавшаяся из-за закупорки сальной железы. Среди причин как заболевания, например, сахарный диабет, так и простое несоблюдение правил личной гигиены и повышенная потливость Это безболезненный шарик средней твердости. Иногда атерому сопровождает воспаление, тогда при надавливании шишка будет болеть. Кроме того, при надавливании образование смещается, и из атеромы может выйти белое кашистое содержимое с неприятным запахом. Средний размер атеромы составляет полтора–три сантиметра Гемангиома Это тоже опухоль, но она развивается из-за разрастания сосудов. Часто такие новообразования появляются еще в младенчестве и не несут вреда. Однако появление такой шишки во взрослом возрасте может свидетельствовать о патологии Это красный или бордовый нарост. На ощупь он будет похож на родинку. При надавливании не болит, но теряет свой цвет, который постепенно восстанавливается. В случае появления стоит обратиться к врачу. Если она была с детства, но у ребенка появились болезненные ощущения или она увеличилась также стоит проконсультироваться у врача Фурункул В этом случае шишка появляется из-за воспаления волосяного фолликула и тканей возле него. Обычно это происходит из-за заражения золотистым стафилококком Сначала фурункул выглядит как маленький красный бугорок, который немного болит. Потом бугорок растет и становится похож на пирамиду или конус с гнойным содержимым. Кожа возле него будет красная, так же возможно повышение температуры. Давить фурункул нельзя, он вскроется самостоятельно, на его месте образуется рана, которая потом заживет. Размер фурункула может быть от нескольких миллиметров до сантиметра и более Воспаление лимфоузлов Иногда на стыке нижней челюсти и шеи могут возникнуть образования разных размеров. В этом случае речь идет о воспалении лимфоузлов из-за инфекции вирусной или бактериальной Такая шишка будет твердой, болезненной. Кожа вокруг нее станет красного цвета. В этом случае у ребенка может повыситься температура и появится слабость. Это говорит о запущенном воспалении в организме из-за различных болезней. Причиной может стать как грипп, так и запущенный кариес или загноившаяся рана

Диагностика появления шишки на голове у детей

Чтобы правильно подобрать лечение, нужно понять причину возникновения шишки. В большинстве случаев будет достаточно беседы с ребенком. Его нужно спросить, как давно у него появилась шишка, падал ли он, какие еще симптомы есть. Визуальный осмотр тоже необходим: большинство новообразований имеют четкую клиническую картину.

Если установить причину появления шишки вышеупомянутыми методами не вышло, нужно обратиться к врачу. Он может назначить следующие методы диагностики.

Общий анализ крови и мочи. Позволяет получить информацию о состоянии организма, выявить признаки инфекции, воспалительных процессов и т. д.

УЗИ. Помогает определить тип, размеры и расположение новообразования на коже головы.

Рентген. Применяется для диагностики опухолей, возникающих из костной ткани, а также для оценки состояния лимфатических узлов.

Гистологическое исследование. Назначается при подозрении на рак. Тогда врач проведет биопсию, то есть заберет кусочек ткани и отправит в лабораторию.

Если причиной образования шишки стала травма, следует сразу приложить холод примерно на 20 минут. источник: https://www.shutterstock.com/

Лечение шишки на лбу у ребенка

После диагностики и установления причин появления шишки на голове у ребенка врач назначит лечение.

Если причиной образования шишки стала травма, следует сразу приложить холод примерно на 20 минут. После можно использовать мази или гели, которые способствуют рассасыванию гематомы и обладают противовоспалительной активностью.

Шишки после укусов насекомых обычно проходят самостоятельно. Для снятия зуда и воспаления можно использовать холодный компресс или мази (существуют линименты, специально предназначенные для симптоматического лечения укусов насекомых).

Если припухлость появилась из-за аллергии, то в борьбе с ней помогут антигистаминные препараты. Они снимут зуд и отек. Если отек слишком обширный и есть температура, лучше обратиться к врачу.

температура, лучше обратиться к врачу. Лечение новообразований (липом, атером, остеом) чаще всего хирургическое. При малых размерах новообразования лечения не требуется, но если они доставляют дискомфорт, то их удаляют.

Увеличенные лимфоузлы, как правило, не требуют отдельного лечения. В этом случае нужно бороться с основной болезнью. Чаще всего проводится антибактериальная и противовоспалительная терапия.

Лечение фурункулов зависит от множества факторов. Если он возник на лице или голове, то нужно лечь в больницу. Для лечения могут быть назначены антибиотики, противогрибковые и противовоспалительные препараты. В некоторых случаях может понадобиться хирургическое вскрытие фурункула.

Гиперплазия сальных желез удаляется током или в ходе криотерапии, то есть замораживания.

К какому врачу обратиться при появлении шишки на лбу у ребенка

Если шишка на лбу появилась после удара, ребенок жалуется на головную боль, головокружение, тошноту, обратитесь в ближайший травмпункт — не исключено сотрясение мозга.

Если причина возникновения шишки неясна, то первым делом стоит записаться на прием к педиатру. Незамедлительного обращения к врачу требуют случаи, когда новообразование активно растет, вызывает болевые ощущения, вокруг образования меняется цвет кожи, а отек не проходит.

Отзыв врача

«Каждый родитель сталкивался с шишкой на лбу у ребенка. Чаще всего это гематомы вследствие удара, которые проходят сами. Но нужно помнить, что обширная гематома в области лба, глаза или переносицы может свидетельствовать о более серьезных травмах (например, перелом костей лицевого отдела черепа).

Кроме того, в подростковом возрасте дети любят экспериментировать со своей внешностью и могут в том числе менять цвет волос. Зачастую они используют дешевую краску для волос, что может привести к сильной аллергической реакции в виде локального отека. Он изначально проявляется в области лба в виде плотной шишки, затем распространяется на глаза и ниже по лицу. В таком случае стоит незамедлительно обратиться к врачу. Такие аллергические реакции могут потребовать госпитализации», — предупреждает Светлана Григорьева.

Если причина возникновения шишки неясна, то первым делом стоит записаться на прием к педиатру. (источник — https://ru.freepik.com/

Памятка родителям: что делать, если у ребенка появилась шишка на лбу

В завершение традиционно предлагаем небольшую памятку родителям по итогам статьи.

Самые частые причины появления шишки на лбу у ребенка — удар, укус насекомого или аллергия.

В случае удара нужно как можно быстрее приложить к шишке холод для снятия боли. Прикладывая лед, не забудьте обернуть его в ткань, чтобы не допустить переохлаждения.

Если после удара ребенок жалуется на головокружение, слабость, головные боли, нужно сразу же обратиться к врачу.

головокружение, слабость, головные боли, нужно сразу же обратиться к врачу. Для установления причины появления шишки без удара нужно провести ее визуальный осмотр. Обычно по внешнему виду образования можно определить и его причину.

Лечение должен назначать врач. Например, если шишка образовалась не в результате удара, оно может быть как хирургическим, так и медикаментозным.

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