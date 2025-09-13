РЕБЁНОК.РУ
Как правильно подбирать сменку? Объясняет ортопед

Что будет, если купить ребенку слишком маленькую или слишком большую обувь.

Редактор, мама двух девочек
обувь
Источник: Unsplash

Нога у ребенка растет не по дням, а по часам, и к сентябрю пара обуви, купленная еще весной, может быть уже мала. Это ощутимо бьет по родительскому кошельку, однако здоровье ребенка важнее.

Приходится снова и снова отправляться за новыми ботинками и туфлями.

Но как выбрать правильную сменку? Что будет, если ошибиться с размером? Об этом Детям Mail рассказала детский травматолог-ортопед сети клиник DocDeti Ольга Гаевская.

Известно, что оптимальным запасом по длине при покупке обуви считается 1 см. Это не настолько много, чтобы доставлять дискомфорт ребенку при ношении обуви. Но, в то же время, это оставляет пространство для растущей детской стопы.

Что будет с ногой, если обувь мала

Что будет, если ребенок носит обувь меньшего размера? Прежде всего, она будет сдавливать пальцы. Большая часть обуви имеет форму, сужающуюся к мысу и не учитывающую физиологическую форму стопы. В таких условиях, даже при правильно подобранном размере, большой палец немного отводится наружу. Если обувь мала, то отклонение пальца еще более выражено, что может приводить и к деформации самого пальца, и к сдавлению и деформации ногтевой пластины.

При еще большем дефиците пространства внутри обуви остальные пальцы также подгибаются. Это нарушает биомеханику движения в суставах в момент ходьбы и увеличивает давление пятки на задник обуви, что может приводить к болезненным потертостям и мозолям.

Слишком большая обувь — тоже не самый лучший вариант

Если мыс обуви слишком сильно выступает за пределы переднего отдела стопы, ребенок может не рассчитать, насколько высоко нужно поднимать ногу в момент шага.

При этом он будет чаще спотыкаться, цепляясь мысом за землю. А это, в свою очередь, увеличивает риск падений и травматизма.

Как правило, обувь, которая сильно велика, большая не только по длине стопы, но и по ширине. Из-за этого пятка ребенка может выскальзывать, а стопа «болтаться» внутри ботинка. Это уменьшает стабильность при ходьбе и также может стать фактором повышенного травматизма. Для того, чтобы удержать стопу в такой обуви, ребенку придется дополнительно напрягать мышцы, что приведет к чрезмерному утомлению.

Как правильно подбирать обувь ребенку

  • Достаньте стельку из обуви. Поставьте ребенка стопой на стельку, совместив пятку и задний край стельки.

  • Оцените запас стельки спереди (оптимальный — около 1 см, в зимней обуви — до 1,5 см).

  • Оцените ширину стельки — она должна соответствовать ширине стопы (пальцы не должны свисать по бокам стельки, но и излишнего запаса тоже быть не должно).

В остальном, к обуви для ребенка нет каких-то строго определенных требований. Она должна быть достаточно легкой, чтобы не создавать дополнительную тяжесть при ходьбе, и иметь гибкую подошву, чтобы максимально сохранять все физиологические движения в суставах стопы.

Все остальное: модель, материалы, особенности фиксации (шнурки, липучки, молния) — вопрос исключительно личного удобства и должно подбираться индивидуально под запросы и предпочтения ребенка. 

здоровье ребенка
