Как правильно подбирать сменку? Объясняет ортопед

Но как выбрать правильную сменку? Что будет, если ошибиться с размером? Об этом Детям Mail рассказала детский травматолог-ортопед сети клиник DocDeti Ольга Гаевская.
Известно, что оптимальным запасом по длине при покупке обуви считается 1 см. Это не настолько много, чтобы доставлять дискомфорт ребенку при ношении обуви. Но, в то же время, это оставляет пространство для растущей детской стопы.
Что будет с ногой, если обувь мала
Что будет, если ребенок носит обувь меньшего размера? Прежде всего, она будет сдавливать пальцы. Большая часть обуви имеет форму, сужающуюся к мысу и не учитывающую физиологическую форму стопы. В таких условиях, даже при правильно подобранном размере, большой палец немного отводится наружу. Если обувь мала, то отклонение пальца еще более выражено, что может приводить и к деформации самого пальца, и к сдавлению и деформации ногтевой пластины.
Слишком большая обувь — тоже не самый лучший вариант
Если мыс обуви слишком сильно выступает за пределы переднего отдела стопы, ребенок может не рассчитать, насколько высоко нужно поднимать ногу в момент шага.
При этом он будет чаще спотыкаться, цепляясь мысом за землю. А это, в свою очередь, увеличивает риск падений и травматизма.
Как правило, обувь, которая сильно велика, большая не только по длине стопы, но и по ширине. Из-за этого пятка ребенка может выскальзывать, а стопа «болтаться» внутри ботинка. Это уменьшает стабильность при ходьбе и также может стать фактором повышенного травматизма. Для того, чтобы удержать стопу в такой обуви, ребенку придется дополнительно напрягать мышцы, что приведет к чрезмерному утомлению.
Как правильно подбирать обувь ребенку
-
Достаньте стельку из обуви. Поставьте ребенка стопой на стельку, совместив пятку и задний край стельки.
-
Оцените запас стельки спереди (оптимальный — около 1 см, в зимней обуви — до 1,5 см).
-
Оцените ширину стельки — она должна соответствовать ширине стопы (пальцы не должны свисать по бокам стельки, но и излишнего запаса тоже быть не должно).
В остальном, к обуви для ребенка нет каких-то строго определенных требований. Она должна быть достаточно легкой, чтобы не создавать дополнительную тяжесть при ходьбе, и иметь гибкую подошву, чтобы максимально сохранять все физиологические движения в суставах стопы.
Все остальное: модель, материалы, особенности фиксации (шнурки, липучки, молния) — вопрос исключительно личного удобства и должно подбираться индивидуально под запросы и предпочтения ребенка.
