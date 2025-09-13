Как правильно подбирать сменку? Объясняет ортопед

Нога у ребенка растет не по дням, а по часам, и к сентябрю пара обуви, купленная еще весной, может быть уже мала. Это ощутимо бьет по родительскому кошельку, однако здоровье ребенка важнее.

Приходится снова и снова отправляться за новыми ботинками и туфлями.