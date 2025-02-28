Ингредиенты
Молоко – 1 стакан
Кипяток – 1 стакан
Яйца – 2 шт.
Мука – 1 стакан
Сахар – 2 ст.л.
Соль – 1/2 ч.л.
Растительное масло – 2 ст.л.
Сода – 1 ч.л.
- 150 кКал
- 2 ч. 15 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Ингредиенты готовы, приступим к приготовлению восхитительных домашних кружевных блинчиков!
В миску разбиваем яйца. Всыпаем соль. Взбиваем венчиком до увеличения массы в объеме и появления пузырьков (около 3 минут). Можно воспользоваться миксером.
Всыпаем сахар и продолжаем взбивать.
Далее вливаем молоко, перемешиваем.
Частями просеиваем муку и замешиваем тесто на блинчики.
Оно получилось по консистенции как сгущенное молоко. Оставляем его примерно на час в стороне, чтобы комочки разошлись - тесто станет однородным.
Спустя час можно продолжать приготовление.
В стакане кипятка разводим соду. И вливаем жидкость в тесто, помешивая его.
Следом запускаем масло, снова мешаем до максимальной однородности.
Тесто для ажурных блинчиков получилось достаточно жидким.
Сковороду хорошо разогреваем и промазываем небольшим количеством масла для первого блинчика. Приступаем к выпечке.
Выпекаем блинчики с двух сторон до золотистости.
Ажурные блинчики на молоке с кипятком готовы! Приятного аппетита!
Свежие комментарии