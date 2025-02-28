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Ажурные блинчики на молоке с кипятком

Самое приятное, что может нарушить утренний сон, это аромат свежеиспечённых блинчиков, ожидающих вас с чашечкой манящего кофе на завтрак. Нежные и тающие во рту, или хрустящие, главное – приготовленные с любовью, они порадуют каждого! Сегодня приготовим ажурные блинчики на молоке с кипятком. Они, безусловно, украсят как праздничный стол в Масленицу, так и обычный завтрак! Для их приготовления я беру самые простые ингредиенты: молоко, яйца, пшеничную муку в/с, сахар и соль, а также растительное масло. Дырчатыми и ажурными блинчики становятся благодаря добавлению в тесто соды и кипятка.

Ингредиенты

Молоко – 1 стакан

Кипяток – 1 стакан

Яйца – 2 шт.

Мука – 1 стакан

Сахар – 2 ст.л.

Соль – 1/2 ч.л.

Растительное масло – 2 ст.л.

Сода – 1 ч.л.

  • 150 кКал
  • 2 ч. 15 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Ингредиенты готовы, приступим к приготовлению восхитительных домашних кружевных блинчиков!

 

Ингредиенты для ажурных блинчиков на молоке с кипятком
Фото 1

 

 

В миску разбиваем яйца. Всыпаем соль. Взбиваем венчиком до увеличения массы в объеме и появления пузырьков (около 3 минут). Можно воспользоваться миксером.

 

Вбить в миску яйца
Фото 2

 

 

Всыпаем сахар и продолжаем взбивать.

 

Всыпать сахар
Фото 3

 

 

Далее вливаем молоко, перемешиваем.

 

Взбить яйца с молоком
Фото 4

 

 

Частями просеиваем муку и замешиваем тесто на блинчики.

 

Всыпать муку
Фото 5

 

 

Оно получилось по консистенции как сгущенное молоко. Оставляем его примерно на час в стороне, чтобы комочки разошлись - тесто станет однородным.

 

Взбить тесто венчиком
Фото 6

 

 

Спустя час можно продолжать приготовление.

 

Дать тесту постоять
Фото 7

 

 

В стакане кипятка разводим соду. И вливаем жидкость в тесто, помешивая его.

 

Всыпать в кипяток соду
Фото 8

 

 

Следом запускаем масло, снова мешаем до максимальной однородности.

 

Влить масло
Фото 9

 

 

Тесто для ажурных блинчиков получилось достаточно жидким.

 

Готовое тесто
Фото 10

 

 

Сковороду хорошо разогреваем и промазываем небольшим количеством масла для первого блинчика. Приступаем к выпечке.

 

Налить тесто на сковороду
Фото 11

 

 

Выпекаем блинчики с двух сторон до золотистости.

 

Пожарить блин
Фото 12

 

 

Ажурные блинчики на молоке с кипятком готовы! Приятного аппетита!

 

Рецепт ажурных блинчиков на молоке с кипятком
Фото 13

 

 

 

Фото ажурных блинчиков на молоке с кипятком
Фото 14

 

 

Ажурные блинчики на молоке с кипятком, рецепт с фото
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