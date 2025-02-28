Ингредиенты готовы, приступим к приготовлению восхитительных домашних кружевных блинчиков!

Фото 1

В миску разбиваем яйца. Всыпаем соль. Взбиваем венчиком до увеличения массы в объеме и появления пузырьков (около 3 минут). Можно воспользоваться миксером.

Фото 2

Всыпаем сахар и продолжаем взбивать.

Фото 3

Далее вливаем молоко, перемешиваем.

Фото 4

Частями просеиваем муку и замешиваем тесто на блинчики.

Фото 5

Оно получилось по консистенции как сгущенное молоко. Оставляем его примерно на час в стороне, чтобы комочки разошлись - тесто станет однородным.

Фото 6

Спустя час можно продолжать приготовление.

Фото 7

В стакане кипятка разводим соду. И вливаем жидкость в тесто, помешивая его.

Фото 8

Следом запускаем масло, снова мешаем до максимальной однородности.

Фото 9

Тесто для ажурных блинчиков получилось достаточно жидким.

Фото 10

Сковороду хорошо разогреваем и промазываем небольшим количеством масла для первого блинчика. Приступаем к выпечке.

Фото 11

Выпекаем блинчики с двух сторон до золотистости.

Фото 12

Ажурные блинчики на молоке с кипятком готовы! Приятного аппетита!

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