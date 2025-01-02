Как предотвратить укачивание ребенка в машине

Анастасия, мать шестилетней Кати, рассказывает о том, как она обнаружила, что ее дочь укачивает в машине. Им с мужем потребовалось долгое время, чтобы методом проб и ошибок научиться справляться с этой проблемой.

«Мы с мужем потратили много времени на то, чтобы помочь Кате справиться с укачиванием.

Когда ей было 3 месяца, мы впервые стали брать ее в поездки к нашим родственникам. Дорога занимала 4 часа. Эти поездки многому нас научили: мы поняли, что нужно брать с собой в поездку, в каких случаях не происходит ничего страшного, а в каких следует немедленно остановиться. Кроме того, мы осознали, что во время поездки необходимо следить за тем, чтобы ребенок вовремя ел и спал, успокаивать его, если он беспокоится и т. д., так как есть еще множество проблем, с которыми вы можете столкнуться во время поездки.

Все началось с того момента, когда мы стали учить ребенка плавать. Для этого мы с мужем записались на курсы плавания для детей. Уже в первый раз после получаса плавания Катя чувствовала себя в воде комфортно и ни разу не заплакала. Муж держал ее на руках.

Мы ожидали, что уже ко второму занятию плаванием Катя будет уверенно держаться на воде и не бояться ее. Но этого не произошло. Катя все время плакала. Чтобы ее успокоить, по дороге домой мы решили заехать в ее любимое детское кафе. Она все еще выглядела немного расстроенной, и я захотела ее обнять. Но дальше произошло то, к чему я не была готова. Ее стошнило перед дверьми кафе. Моим первым импульсом было еще крепче обнять ее, чтобы успокоить. Катя выглядела просто несчастной. Разумеется, после этого мы поехали домой, взяв заказанную еду с собой. Но дома к Кате вернулось хорошее настроение, она с аппетитом поела и была вполне веселой. Я поняла, что эта череда неприятных событий была случайностью и совпадением неблагоприятных факторов.

Следующий раз меня заставила насторожиться ситуация, когда Катя пошла в первый класс. Однажды я позволила ей плотно поесть перед школой, потому что боялась, что она будет голодной весь день. Мы опаздывали в школу, и мне пришлось подвозить Катю на машине и при этом ехать довольно быстро. Из школы Катя вернулась в слезах. Представьте, как чувствовал себя все это время ребенок, который страдает от укачивания, но был вынужден быстро ехать в машине с полным желудком. Неудивительно, что Катя выглядела несчастной.

Я усвоила этот урок. Дочь перешла на легкие завтраки, мы спланировали ее утро так, чтобы у нее хватало времени не спеша собраться в школу и выйти из дома пораньше.

Недавно ситуация повторилось. У меня был очень сложный день, планы менялись каждую минуту. И вечером мы с мужем и дочерью решили поужинать в кафе. Настроение Кати было изменчивым: она то подпевала песням, которые звучали из магнитолы, то вдруг начинала хныкать и капризничать. Я поняла, в чем дело: Катю опять укачивает. Но мы не стали делать из этого трагедию: доехали не спеша, а в кафе перед ужином дали попить дочери воды. Через 20 минут Катя чувствовала себя вполне нормально и с аппетитом поужинала».

Если ребенка укачивает в машине – с этим ничего не поделаешь. Это реальность, с которой вам приходится сталкиваться. Но вы можете помочь ребенку справиться с болезненными проявлениями или облегчить их.

Как предотвратить укачивание:

исключите все звуки и запахи в салоне автомобиля, которые могут быть неприятны ребенку (это может быть громкая музыка, табачный дым, запах бензина, ароматизатора, духов и т. д.);

поддерживайте оптимальную температуру воздуха в салоне – 18–20 градусов;

время от времени (каждые 1–1,5 часа) делайте остановки и выходите из машины на 10–15 минут;

следите, чтобы перед поездкой ребенок был спокоен, не переутомлялся;

по возможности отвлекайте ребенка от дороги: поговорите с ним, попросите рассказать стишок, дайте новую игрушку и т. д.;

лучше, если ребенок будет смотреть вперед на дорогу, чем по сторонам или назад;

если это возможно, то постарайтесь сосредоточить внимание ребенка на любом неподвижном предмете в салоне автомобиля.

Если все-таки ребенка укачало, то следует:

остановиться и выйти из машины, дать ребенку возможность восстановиться, немного походить;

если ребенок побледнел, его затошнило, то нужно дать понюхать нашатырного спирта.

Когда ребенка укачивает каждый раз при поездке, возможно, следует обратиться в детскую поликлинику за консультацией. Опытный врач поможет подобрать средство для вашего ребенка, наиболее подходящее по возрасту.