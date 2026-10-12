5 хитростей, которые помогут отучить ребенка от сладкого

Полный запрет работает плохо, потому что делает сладости еще более желанными. Если резко изъять конфеты, ребенок начинает искать сахар тайком. Гораздо лучше работает постепенность: сначала вы убираете сладкие напитки, затем магазинную выпечку, и только потом конфеты.

На каждом этапе предлагайте замену, которая дает ребенку похожий опыт — вкус, текстуру, ритуал, — но без сахарной нагрузки.