Собрать по списку продукты для песочного торта с клубничным вареньем. Масло необходимо вынуть из холодильника заранее, чтобы оно стало мягким.

Размягченное масло поместить в глубокую посуду. Добавить сахар, соль.

Растереть масло с сахаром до полного растворения сыпучих ингредиентов.

Вбить яйцо.

Размешать массу. Всыпать просеянную муку.

Соду погасить уксусом, добавить в миску. Вместо этой смеси можно использовать готовый разрыхлитель (половину чайной ложки).

Замешать тесто. Чтобы тесто не стало твердым, долго вымешивать массу не нужно. Достаточно его собрать в шар, завернуть в пищевую пленку и убрать на полчаса в холодильник.

Отдохнувшее тесто разделить на три кусочка. Каждый раскатать в круглый пласт, можно сразу вырезать, взяв за трафарет обычную тарелку, круг. Выпекать коржи при температуре 180 градусов около 7-8 минут каждый.

Вынуть коржи, края срезать, чтобы коржи стали еще ровнее и аккуратнее. В дальнейшем обрезки будем использовать для крошки на посыпку торта.

Коржи сложить стопкой, промазывая каждый слой, и даже самый верхний, клубничным вареньем.

Присыпать сверху и с боков торт крошкой. Убрать заготовку торта на ночь в холодильник, чтобы тесто хорошо пропиталось вареньем.

Подать торт с клубничным вареньем к столу с чаем или кофе. Приятного чаепития!

