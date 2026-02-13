Ингредиенты
Процесс приготовления
Собрать по списку продукты для песочного торта с клубничным вареньем. Масло необходимо вынуть из холодильника заранее, чтобы оно стало мягким.
Размягченное масло поместить в глубокую посуду. Добавить сахар, соль.
Растереть масло с сахаром до полного растворения сыпучих ингредиентов.
Вбить яйцо.
Размешать массу. Всыпать просеянную муку.
Соду погасить уксусом, добавить в миску. Вместо этой смеси можно использовать готовый разрыхлитель (половину чайной ложки).
Замешать тесто. Чтобы тесто не стало твердым, долго вымешивать массу не нужно. Достаточно его собрать в шар, завернуть в пищевую пленку и убрать на полчаса в холодильник.
Отдохнувшее тесто разделить на три кусочка. Каждый раскатать в круглый пласт, можно сразу вырезать, взяв за трафарет обычную тарелку, круг. Выпекать коржи при температуре 180 градусов около 7-8 минут каждый.
Вынуть коржи, края срезать, чтобы коржи стали еще ровнее и аккуратнее. В дальнейшем обрезки будем использовать для крошки на посыпку торта.
Присыпать сверху и с боков торт крошкой. Убрать заготовку торта на ночь в холодильник, чтобы тесто хорошо пропиталось вареньем.
Подать торт с клубничным вареньем к столу с чаем или кофе. Приятного чаепития!
