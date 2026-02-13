РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 233 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Гуреев
    Что за пидар всю эту галиматью написал. По 10 раз каждый абзац повторять, тупорылый.«Мне сказали, что...
  • ОРЛОВ Святослав
    Многочисленную популяцию славян мы лишим национальной элиты, которая и определяет развитие событий, прогресса страны,...«Мне сказали, что...
  • Олег
    Надо строго наказывать родителей, за плохое поведение выгонять из школы ученика, не нянчится с ними, обнаглели дети и...Школьница с ножом...

Торт с клубничным вареньем

Песочный торт с клубничным вареньем – наипростейшее в приготовлении лакомство, которое обязательно придется по вкусу как детям, так и взрослым сладкоежкам. Продукты для выпечки такого торта доступны, а результат превзойдет все ожидания.

Ингредиенты

Для теста:

Мука пшеничная – 320 г

Сливочное масло – 120 г

Яйцо – 1 шт.

Сода – 0,5 ч.л.

Уксус (9%) – 0,5 ч.

л.

Сахар – 120 г

Соль – 1 г

Для начинки:

Клубничное варенье – 250 г

  • 373 кКал
  • 9 ч. 30 мин.
  • Б: 4.3
  • Ж: 12.37
  • У: 62.35

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Собрать по списку продукты для песочного торта с клубничным вареньем. Масло необходимо вынуть из холодильника заранее, чтобы оно стало мягким.

 

Фото 1

 

 

Размягченное масло поместить в глубокую посуду. Добавить сахар, соль.

 

Фото 2

 

 

Растереть масло с сахаром до полного растворения сыпучих ингредиентов.

 

Фото 3

 

 

Вбить яйцо.

 

Фото 4

 

 

Размешать массу. Всыпать просеянную муку.

 

Фото 5

 

 

Соду погасить уксусом, добавить в миску. Вместо этой смеси можно использовать готовый разрыхлитель (половину чайной ложки).

 

Фото 6

 

 

Замешать тесто. Чтобы тесто не стало твердым, долго вымешивать массу не нужно. Достаточно его собрать в шар, завернуть в пищевую пленку и убрать на полчаса в холодильник.

 

Фото 7

 

 

Отдохнувшее тесто разделить на три кусочка. Каждый раскатать в круглый пласт, можно сразу вырезать, взяв за трафарет обычную тарелку, круг. Выпекать коржи при температуре 180 градусов около 7-8 минут каждый.

 

Фото 8

 

 

Вынуть коржи, края срезать, чтобы коржи стали еще ровнее и аккуратнее. В дальнейшем обрезки будем использовать для крошки на посыпку торта.

Коржи сложить стопкой, промазывая каждый слой, и даже самый верхний, клубничным вареньем.

 

Фото 9

 

 

Присыпать сверху и с боков торт крошкой. Убрать заготовку торта на ночь в холодильник, чтобы тесто хорошо пропиталось вареньем.

 

Фото 10

 

 

Подать торт с клубничным вареньем к столу с чаем или кофе. Приятного чаепития!

 

Фото 11

 

 

 

Фото 12

 

 

Торт с клубничным вареньем, рецепт с фото
Фото 13
Ссылка на первоисточник
наверх