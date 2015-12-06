Братья и сестры: как избежать ревности? 5 правил

Двое детей и больше: как научить общаться и дружить

Многие из нас знакомы лично с людьми, которые не поддерживают отношения со своими братьями и сестрами, тая детские обиды, вспоминая, как когда-то давно «мама больше любила тебя, чем меня». Далеко не всегда родительские мечты о том, как большая и дружная семья соберется за круглым столом и будет радостно общаться, становятся реальностью и живой традицией. Как же родителям помочь детям подружиться и вырасти по-настоящему родными людьми?

Когда в семье рождается первенец, вся семейная любовь достается ему по умолчанию. Когда рождается второй ребенок, затем третий, возможно, четвертый... Родители одинаково сильно любят всех своих детей и хотят, чтобы их сыновья и дочери были опорой и поддержкой друг для друга и сейчас, и через 20 лет.

Но вот старший сын воинственно защищает свои границы, пусть это всего лишь полка с игрушками. Младший отбирает все, что подарили старшему, начинается дележка не только игрушек и сладостей. В первую очередь «война» идет за родительское внимание.

Отношения братьев и сестер — сложный «коктейль» чувств, в котором смешаны любовь, конкуренция, борьба за личное пространство, зависть, ревность. В то же время благодаря друг другу дети в семье учатся конфликтовать и договариваться, уступать и отстаивать свои интересы, осознавать свою уникальность и понимать схожесть со всеми другими людьми. Быть самим по себе и быть одной командой, защищать близкого, занимать свое место и играть свою роль в семье.

Как избежать ревности между детьми и помочь им сохранить теплые доверительные отношения с братьями и сестрами на долгие годы? Несмотря на всю многогранность и сложность задачи, есть пять конкретных рекомендаций. Рассмотрим их по порядку.

Находите время на общение с каждым ребенком индивидуально. Для того чтобы вырасти дружными, вовсе не обязательно все время и везде быть вместе. Надо регулярно, пусть и не часто, оставаться с каждым ребенком наедине. Понять его мысли, дать ему почувствовать, что он ценим вами как отдельная личность, а не только как часть союза с братьями и сестрами.

Придумайте, найдите, выберите какое-нибудь дело, которое вы можете делать с каждым из детей отдельно. Любите печь? Отлично! Готовьте с дочкой воскресный торт, отпустив ваших мужчин в гараж заниматься мужскими делами. У вас только сыновья? Отправляйтесь со старшим на велосипедную прогулку, оставив младшего играть с папой. Пол, количество и возраст детей принципиального значения не имеют. Важно обязательно «перемешиваться» родителями, чтобы и мама, и папа общались с каждым ребенком. Такая практика хорошо сказывается как на отношениях между детьми, так и на наши отношениях с каждым из них.

Не принуждайте детей делиться друг с другом. Говоря им фразы типа «Немедленно отдай половину шоколадки сестре!», «Не отбирай, ничего с твоей машинкой ни случится», родители лишь обостряют проблему «жадности». Как и взрослым, ребенку необходимо реально обладать той вещью, которая ему принадлежит. Ведь ее подарили/купили именно ему. Уважайте его право собственности. Принуждение к щедрости вызовет лишь внутренне сопротивление, ощущение чувства несправедливости и желание в следующий раз спрятать свои вещи подальше и еще яростнее их охранять.

Лучше часто и искренне хвалите, поощряйте инициативу щедрости у ребенка. Поделился шоколадкой? «Я так рада, что ты делишься с братом вкусностями». Дал сестре машинку поиграть? «Ты такой щедрый!».

Важно, чтобы у каждого ребенка было только его личное пространство, в которое никому нет доступа без разрешения хозяина. Как мамина косметичка. Пусть это будет лишь полка стеллажа или маленький сундучок. Важно наличие этого пространство и неукоснительное соблюдение правила неприкосновенности. Это поможет снять напряженное отношение детей друг к другу.

Используйте позитивное подкрепление нужного поведения. Когда дети дружно играют, занимаются спортом, помогают родителям в домашних делах, хвалите их, используйте поглаживания, объятия, фразы. Можно использовать прямое поощрение, например, сладостями: «Смотрите-ка, что у меня есть для таких дружных деток». Такой способ больше подойдет для маленьких. Хорошо работают фразы радости и любования: «Как здорово вы вместе играете! Любо-дорого посмотреть». Дети обязательно «срисуют» ваши эмоции и поймут, что вы рады.

Руководствуйтесь правилом «одной лодки». Как бы ни хотелось родителям, дети конфликтуют очень часто и очень громко, особенно если разница в возрасте невелика. Слишком уж много пересекающихся интересов. Относитесь к этому спокойно. Задача родителей — научить детей конструктивному решению конфликта, а не брать на себя роль судьи.

Что значить «посадить детей в одну лодку»? Откажитесь от поиска виноватых и навязывания готовых решений. Вместо этого поразмышляйте вслух: «Так... у нас один набор Лего и двое гениальных конструкторов. Как же быть?». Вы удивитесь, какие варианты способны выдать свободные от шаблонов детские головы! С детьми постарше можно использовать стоп-прием: «Так, всем стоп! Сейчас — договариваемся!». Будьте уверены, маленькие переговорщики найдут сто и один способ заключить мирный договор, устраивающий обоих. Дайте им такую возможность!

Рассказывайте только хорошие истории про детей. Все мы рассказываем о детях — обсуждаем их вечером с супругом, что-то сообщаем о них бабушкам, дедушкам, подругам. Эти истории таят в себе огромный потенциал укрепления дружбы между братьями и сестрами. Важны не сами истории, а то, как мы их преподносим. Как можно чаще рассказывайте про то, как брат защитил сестру, а младший помог старшему найти потерянный карандаш. Чем больше таких историй слышат «невзначай» дети, тем быстрее они станут частью детского восприятия себя. «Раз мама рассказывает, значит я и в самом деле такой». Поверив в такие истории, дети исподволь становятся боле заботливыми друг к другу. Поэтому каждый такой поступок обсуждаем как можно чаще и рассказываем «по секрету всему свету» с удовольствием и восторгом.

В силах любых родителей вырастить братьев и сестер, которые пронесут тепло и доверие друг к другу через всю свою жизнь. Было бы желание.