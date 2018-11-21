«Убьёт школу». Преподаватели назвали бредом экзамен для учителей

С 2020 года, по словам министра просвещения Ольги Васильевой, учителя начнут проходить аттестацию по новой системе. Преподавателям предложат единые федеральные оценочные материалы — ЕФОМ.

Фото: DEITA

Сейчас эта система проходит экспериментально в некоторых регионах. Педагог отправляет видеоролик урока, проходит тесты и решает специальные «кейсы» — обычно они включают нестандартные педагогические ситуации, например, наличие в классе ребёнка с инвалидностью. Новости СМИ2

В пилотном проекте участвуют 19 регионов: больше тысячи преподавателей и студентов педвузов. Сейчас систему широко обсуждают: по словам авторов идеи, испытуемые отправили огромное количество предложений и замечаний.

Власти объясняют инициативу борьбой с лишней документацией. На кадре — Ольга Васильева. Фото: surfingbird

Однако в целом учительское сообщество отнеслось к проекту отрицательно. Например, Анна Сергеевна — преподаватель русского языка и литературы с двадцатипятилетним стажем — считает новую систему «бредом», который убьёт школы. ЕФОМ напоминает ЕГЭ — по её словам, такое тестирование введет к ухудшению образования. В качестве примера она назвала случаи, когда университеты перепроверяли работы абитуриентов с сотней баллов и находили ошибки.

Того же мнения придерживается саратовский педагог Екатерина. Она предлагает для начала повысить зарплату учителям хотя бы до 50 тысяч рублей, избавиться от профессионального выгорания и облегчить работу преподавателям.

Двое педагогов из московских школ отметили, что на новый проект власти выделили внушительную часть бюджета. По их словам, всё повторяется как с ЕГЭ: создатели системы будут «отмывать деньги» на учебниках — а это больше похоже на унижение преподавателей.

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