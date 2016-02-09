Трогательный фотопроект “Лучший в мире дедушка”

Alina Gabrel-Kamińska задалась целью написать историю о своих детях – об их детстве, где каждый день был наполнен открытиями, где все казалось удивительным и прекрасным. По словам автора, слова на бумаге разбегались от нее, поэтому единственный способ, что оставался и который был ей по душе – это фотография. Алина запечатлела жизнь своих детей и их дружбу с родным дедушкой – который, как говорит Алина, не был лучшим отцом, но стал лучшим в мире дедом.