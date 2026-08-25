Творожная запеканка с красной смородиной

Ингредиенты
Творог (5-9%) - 500 г
Яйца - 3 шт.
Сахар - 3 ст.л.
Кукурузный крахмал (в тесто) - 2 ст.л.
Сметана - 2 ст.л.
Ванилин - щепотка
Красная смородина - 150 г (+1 ч.л. кукурузного крахмала для обваливания)Для соуса (по желанию):
Красная смородина - 150 г
Сахар - 2 ст.л.
Крахмал - 1 ч.л.
Вода (для ягод) - 2 ст.л.
Вода (для крахмала) - 1 ст.л.
- 144 кКал
- 1 ч. 20 мин.
- Б: 8.88
- Ж: 3.93
- У: 18.2
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберём ингредиенты для приготовления творожной запеканки с красной смородиной. Творог лучше всего взять жирностью от 5 до 9 процентов, любой зернистости, подойдёт также мягкий творог в тубах. В рецепте используется именно кукурузный крахмал, поскольку он, в отличие от картофельного, не имеет специфического привкуса и делает текстуру воздушной, как суфле. Ягоды смородины можно взять как свежие, так и замороженные, заранее размораживать их не нужно.
Перекладываем творог в глубокую миску или в чашу блендера. Отделяем желтки от белков и кладём желтки в творог. Туда же добавляем сахар, сметану, крахмал и ванилин. Тщательно перемешиваем всё блендером до однородного состояния, чтобы масса получилась гладкой и без комочков творога.
В чистую и сухую миску выливаем яичные белки. Взбиваем их миксером сначала на небольшой скорости, а затем увеличиваем её до максимума. Белки должны превратиться в крепкую, устойчивую пену, которая не стекает и держит форму при наклоне миски. Перекладываем взбитые белки к творожной основе и с помощью лопатки аккуратными движениями снизу вверх вмешиваем их в массу, стараясь сохранить воздушность теста.
Примерно 100 граммов смородины аккуратно, чтобы не помять ягоды, обваливаем в кукурузном крахмале.
Перекладываем смородину в крахмале в тесто и ещё раз аккуратно перемешиваем лопаточкой.
Если вы используете силиконовую форму, то её желательно сразу поставить на решётку. Перекладываем в форму творожное тесто и немного разравниваем его.
Сверху равномерно и красиво распределяем оставшиеся ягоды красной смородины. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку и запекаем 40-45 минут до появления золотистой корочки.
Готовую запеканку достаём их духовки и даём ей полностью остыть прямо в форме, чтобы творожная масса стабилизировалась.
Для приготовления соуса в сотейник выкладываем смородину, сахар и вливаем пару столовых ложек воды. Прогреваем на среднем огне 2-3 минуты, чтобы ягоды лопнули и пустили сок.
Протираем ягоды через сито, чтобы избавиться от косточек и кожицы.
Переливаем чистый сок обратно в сотейник. Отдельно разводим крахмал с водой, чтобы не было комочков, и вливаем его в ягодное пюре. Ставим на средний огонь, доводим до кипения и варим, помешивая, пока масса не загустеет.
Остывшую творожную запеканку с красной смородиной нарезаем на порционные кусочки и подаём к столу, полив сладким ягодным соусом. Приятного аппетита!
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