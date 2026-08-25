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Творожная запеканка с красной смородиной

Эта творожная запеканка получается невероятно нежной, воздушной и буквально тает во рту. В ней потрясающе сочетаются сладкая основа и ягодная кислинка, а яркий соус делает подачу по-настоящему аппетитной и красивой. Такой лёгкий десерт гарантированно поднимет настроение и станет идеальным поводом собрать близких за семейным чаепитием.

Ингредиенты

Творог (5-9%) - 500 г

Яйца - 3 шт.

Сахар - 3 ст.л.

Кукурузный крахмал (в тесто) - 2 ст.л.

Сметана - 2 ст.л.

Ванилин - щепотка

Красная смородина - 150 г (+1 ч.л. кукурузного крахмала для обваливания)

Для соуса (по желанию):

Красная смородина - 150 г

Сахар - 2 ст.л.

Крахмал - 1 ч.л.

Вода (для ягод) - 2 ст.л.

Вода (для крахмала) - 1 ст.л.

Форма для выпечки 20x20 см
  • 144 кКал
  • 1 ч. 20 мин.
  • Б: 8.88
  • Ж: 3.93
  • У: 18.2

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберём ингредиенты для приготовления творожной запеканки с красной смородиной. Творог лучше всего взять жирностью от 5 до 9 процентов, любой зернистости, подойдёт также мягкий творог в тубах. В рецепте используется именно кукурузный крахмал, поскольку он, в отличие от картофельного, не имеет специфического привкуса и делает текстуру воздушной, как суфле. Ягоды смородины можно взять как свежие, так и замороженные, заранее размораживать их не нужно.

 

Фото 1

 

 

Перекладываем творог в глубокую миску или в чашу блендера. Отделяем желтки от белков и кладём желтки в творог. Туда же добавляем сахар, сметану, крахмал и ванилин. Тщательно перемешиваем всё блендером до однородного состояния, чтобы масса получилась гладкой и без комочков творога.

 

Фото 2

 

 

В чистую и сухую миску выливаем яичные белки. Взбиваем их миксером сначала на небольшой скорости, а затем увеличиваем её до максимума. Белки должны превратиться в крепкую, устойчивую пену, которая не стекает и держит форму при наклоне миски. Перекладываем взбитые белки к творожной основе и с помощью лопатки аккуратными движениями снизу вверх вмешиваем их в массу, стараясь сохранить воздушность теста.

 

Фото 3

 

 

Примерно 100 граммов смородины аккуратно, чтобы не помять ягоды, обваливаем в кукурузном крахмале.

 

Фото 4

 

 

Перекладываем смородину в крахмале в тесто и ещё раз аккуратно перемешиваем лопаточкой.

 

Фото 5

 

 

Если вы используете силиконовую форму, то её желательно сразу поставить на решётку. Перекладываем в форму творожное тесто и немного разравниваем его.

 

Фото 6

 

 

Сверху равномерно и красиво распределяем оставшиеся ягоды красной смородины. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку и запекаем 40-45 минут до появления золотистой корочки.

 

Фото 7

 

 

Готовую запеканку достаём их духовки и даём ей полностью остыть прямо в форме, чтобы творожная масса стабилизировалась.

 

Фото 8

 

 

Для приготовления соуса в сотейник выкладываем смородину, сахар и вливаем пару столовых ложек воды. Прогреваем на среднем огне 2-3 минуты, чтобы ягоды лопнули и пустили сок.

 

Фото 9

 

 

Протираем ягоды через сито, чтобы избавиться от косточек и кожицы.

 

Фото 10

 

 

Переливаем чистый сок обратно в сотейник. Отдельно разводим крахмал с водой, чтобы не было комочков, и вливаем его в ягодное пюре. Ставим на средний огонь, доводим до кипения и варим, помешивая, пока масса не загустеет.

 

Фото 11

 

 

Остывшую творожную запеканку с красной смородиной нарезаем на порционные кусочки и подаём к столу, полив сладким ягодным соусом. Приятного аппетита!

 

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Творожная запеканка с красной смородиной, рецепт с фото
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