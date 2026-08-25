Творожная запеканка с красной смородиной

Соберём ингредиенты для приготовления творожной запеканки с красной смородиной. Творог лучше всего взять жирностью от 5 до 9 процентов, любой зернистости, подойдёт также мягкий творог в тубах. В рецепте используется именно кукурузный крахмал, поскольку он, в отличие от картофельного, не имеет специфического привкуса и делает текстуру воздушной, как суфле. Ягоды смородины можно взять как свежие, так и замороженные, заранее размораживать их не нужно.

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Перекладываем творог в глубокую миску или в чашу блендера. Отделяем желтки от белков и кладём желтки в творог. Туда же добавляем сахар, сметану, крахмал и ванилин. Тщательно перемешиваем всё блендером до однородного состояния, чтобы масса получилась гладкой и без комочков творога.

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В чистую и сухую миску выливаем яичные белки. Взбиваем их миксером сначала на небольшой скорости, а затем увеличиваем её до максимума. Белки должны превратиться в крепкую, устойчивую пену, которая не стекает и держит форму при наклоне миски. Перекладываем взбитые белки к творожной основе и с помощью лопатки аккуратными движениями снизу вверх вмешиваем их в массу, стараясь сохранить воздушность теста.

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Примерно 100 граммов смородины аккуратно, чтобы не помять ягоды, обваливаем в кукурузном крахмале.

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Перекладываем смородину в крахмале в тесто и ещё раз аккуратно перемешиваем лопаточкой.

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Если вы используете силиконовую форму, то её желательно сразу поставить на решётку. Перекладываем в форму творожное тесто и немного разравниваем его.

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Сверху равномерно и красиво распределяем оставшиеся ягоды красной смородины. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку и запекаем 40-45 минут до появления золотистой корочки.

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Готовую запеканку достаём их духовки и даём ей полностью остыть прямо в форме, чтобы творожная масса стабилизировалась.

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Для приготовления соуса в сотейник выкладываем смородину, сахар и вливаем пару столовых ложек воды. Прогреваем на среднем огне 2-3 минуты, чтобы ягоды лопнули и пустили сок.

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Протираем ягоды через сито, чтобы избавиться от косточек и кожицы.

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Переливаем чистый сок обратно в сотейник. Отдельно разводим крахмал с водой, чтобы не было комочков, и вливаем его в ягодное пюре. Ставим на средний огонь, доводим до кипения и варим, помешивая, пока масса не загустеет.

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Остывшую творожную запеканку с красной смородиной нарезаем на порционные кусочки и подаём к столу, полив сладким ягодным соусом. Приятного аппетита!

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