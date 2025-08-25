РЕБЁНОК.РУ
Знания за спиной. Успеваемость школьника зависит от его осанки

 

На что обратить внимание при выборе ранца или рюкзака.
На что обратить внимание при выборе ранца или рюкзака. istockphoto.com

Опорно-двигательный аппарат — ахиллесова пята современных школьников, перегруженных и физически, и умственно, и психологически. Не сломаться в прямом и переносном смысле поможет комплексная профилактика.

Наш эксперт – врач-травматолог, заведующий отделением травматологии и ортопедии Россий­ской детской клиниче­ской больницы Минздрава РФ, кандидат медицин­ских наук Александр Саутенко.

Нагружать всё больше нас.
..

Елена Нечаенко, aif.ru: Александр Александрович, надо ли родителям следить за осанкой детей? 

Александр СаутенкоОсанка для растущего ребёнка очень важна. Конечно, это необходимо и для внешнего вида: человек с гордо посаженной головой, прямой спиной, красиво развёрнутыми, симметричными плечами и ровно стоящим тазом выглядит более привлекательно и уверенно. Но это лишь поверхностный взгляд на проблему. Ведь у нарушений осанки, из-за которых нагрузка на позвоночник становится неравномерной, есть более серьёзные послед­ствия. Самое безобидное из них – повышенная утомляемость, низкая толерантность к нагрузкам. Впоследст­вии могут возникать хронический болевой синдром и ощущение онемения в конечностях (из-за сдавливания сосудов, нервов). На фоне нарушения осанки у ребёнка в будущем вероятны деформации по­звоночника – как кифотическая, так и сколиотическая. 

ВАЖНО!
Просто одёргивать ребёнка и постоянно напоминать ему, чтобы он не горбился, недостаточно. Чтобы у школьника не было проблем со спиной, надо подобрать ему адекватную физическую активность, выстроить правильный режим дня, труда и отдыха, следить за его весом и психологическим комфортом, а также правильно выбирать школьную сумку и организовывать рабочее место.

 

– Как скоро может произойти нарушение осанки и что делать, чтобы этого не случилось?

– Разумеется, проблема возникает не сразу. Поначалу нарушения бывают функциональными. Ребёнок постоянно горбится либо отклоняется от оси в ту или иную сторону, из-за чего у него хронически перегружаются одни мышцы и простаивают другие. Если так происходит регулярно, нарушения становятся стойкими и перерастают в костные, анатомиче­ские. Их исправить гораздо сложнее.

– Какие виды спорта для осанки самые лучшие?

– Это во многом зависит от состояния опорно-двигательного аппарата. Считается, что для осанки полезны ходьба, бег, футбол, баскетбол, лыжи, плавание. Но, если у ребёнка есть проблемы со спиной, вид активности надо подбирать индивидуально после консультации с ортопедом.

Знания за спиной

– Родители сейчас активно покупают всё для школы. На что обратить внимание при выборе ранца или рюкзака?

– Главное – не размер или внешний вид школьной сумки, не её форма, а удоб­ство. Поэтому нельзя покупать рюкзак без примерки. Ребёнок обязательно должен пройтись с ним, понять, насколько ему комфортно. 

Второе – вес рюкзака. Ранец должен быть максимально лёгким, по­скольку ребёнок будет носить в нём тяжёлые книги. В идеале для младших школьников полностью собранный рюкзак должен весить до 10% от массы ребёнка. Для учеников средней и старшей школы – до 15%. В противном случае у ребёнка будет нарушаться равновесие при ходьбе. 

Следующий момент – спинка рюкзака или ранца. Поверх­ность, соприкасающаяся со спиной, должна быть достаточно жёсткой. Тогда вес поклажи будет распределён равномерно и школьник не пострадает от перегрузки отдельных частей позвоночника. 

Важно также правильно собрать школьную сумку: необходимо, чтобы тетради, учебники и «канцелярия» не были сгружены в одну кучу. Поэтому наличие разных отделений и кармашков в школьном ранце приветствуется. 

– Сумка через плечо для школы не вариант?

– Безусловно. Более того, рюкзак обязательно надо носить на обоих плечах, иначе смещается центр тяжести, происходит перекос плеч, развиваются деформации позвоночника. Непомерная нагрузка ляжет также на суставы и сосуды, что нередко становится причиной головной боли, снижения концентрации внимания и работоспособности. А впо­следствии – проблем с успеваемостью. 

Хорошо, если у рюкзака широкие, мягкие, регулируемые лямки, которые не будут сдавливать сосуды. Длину лямок необходимо отрегулировать под рост ребёнка. Если лямки длинные, рюкзак будет свисать и центр тяже­сти сместится. Результат – нарушение осанки.

Садись, пять!

– Как выбрать рабочий стул?

– Стул или кресло лучше покупать с возможностью регулировки высоты сиденья. У ребёнка ноги должны стоять на полу всей ступнёй, колени – согнуты под прямым углом. Спинка должна быть высокой, желательно с физиологичным изгибом, чтобы поддерживать спину школьника в прямом положении, не позволяя ему сильно отклоняться назад. Кресло на колёсиках должно быть зафиксировано. Лучше, если оно будет с подлокотниками. 

Также важна правильная посадка. Сидеть школьник должен выпрямившись, на всей поверхности стула, так, чтобы спина упиралась в спинку. И конечно, не нога на ногу.

– А что скажете про стол?

– Высота стола должна быть такой, чтобы локти ученика, согнутые под прямым углом, спокойно располагались на столешнице и руки не напрягались. Если стол будет выше нужного, то ребёнку придётся горбиться, если ниже – задирать шею, перенапрягая шейный отдел. При чтении и письме расстояние от глаз до столешницы должно быть не менее 30–40 сантиметров.

– Что лучше: стол или парта?

– Парта имеет наклон, что очень хорошо для осанки. Если же ребёнок занимается за столом, нужно использовать специальные подставки для учебников. Взгляд школьника должен падать на книгу не сверху вниз, а под прямым углом, что важно и для позвоночника, и для зрения. 

Если школьник сидит перед компьютером, верхний край монитора должен располагаться на уровне его глаз. Тетрадь – находиться по цент­ру, настольная лампа – слева (для левши – справа).

Ссылка на первоисточник
