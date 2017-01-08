«Глаза, полные воробьиного сока». Какой была юность Елизаветы Петровны

29 декабря 1709 года появилась на свет Елизавета, незаконнорожденная дочь Петра I. Девушка, на которой не хотели жениться представители европейских царских кровей, в 31 год сама стала императрицей, взойдя на российский престол.

Елизавета была последней представительницей династии Романовых по прямой женской линии. © / Public Domain

SPB.AIF.RU вспоминает, какой была жизнь молодой Елизаветы до дворцового переворота в 1741 году.

Дочери простолюдинки

В декабре 1709 года, когда царь Петр въезжал в Москву после знаменитой полтавской битвы, в которой одержал победу над королем Швеции Карлом XII, ему сообщили радостную весть: его метресса Марта Скавронская родила дочь. Малышка стала вторым ребенком, появившемся в этом союзе. Годом ранее, в феврале 1708 года, Марта родила девочку, которую нарекли Анной. Вторую же дочь было решено назвать любимым женским именем Петра I – Елизаветой.

По словам очевидцев, узнав об отцовстве, царь воскликнул: «Отложим празднество о победе и поспешим поздравить с пришествием в этот мир мою дочь!»

Анна с Лизой недолго были в статусе незаконнорожденных дочерей русского царя. В 1711 году девочки получили титул царевен, а в декабре 1721 года – цесаревен. Сам Петр I пренебрег светскими правилами и женился на иностранке-простолюдинке, которая, перейдя в православие, стала Екатериной Алексеевной.

После этого изменилось и положение его детей. Девочкам были выделены отдельные хоромы, отдельный стол и особая прислуга.

Любопытно, что, по воспоминаниям историков, Анна и Лиза отличались характерами. Если старшая была прилежной ученицей, которая много читала и в совершенстве знала четыре иностранных языка, то младшая была как ураган: она не любила тратить время на книги, отдавая предпочтение охоте, верховой и лодочной езде.

«Беспорядочная, причудливая, не имеющая определённого времени ни для сна, ни для еды, ненавидящая всякое серьёзное занятие, чрезвычайно фамильярная и вслед затем гневающаяся за какой-нибудь пустяк, ругающая иногда придворных самыми скверными словами, но, обыкновенно, очень любезная и широко гостеприимная», - так писал о младшей биограф Казимир Валишевский.

Портрет царевен Анны Петровны и Елизаветы Петровны. Луи Каравак, 1717 год. Фото: Public Domain

Придворные игры

С детства Лиза предпочитала блистать на отцовских ассамблеях. На праздниках она появлялась в шикарных платьях, вышитых драгоценными камнями. Стоит заметить, что любовь к пышным нарядам сохранилась у нее до конца дней. После смерти в ее гардеробе было найдено 15 тысяч платьев и два сундука шелковых чулок.

Елизавета любила внимание и уже с юных лет понимала, какой впечатление производит на окружающих. На балах все отмечали ее изобретательность, с которой она выдумывала новые фигуры. В будущем любительница праздников, Елизавета, установила при дворе маскарады без масок, куда мужчины обязаны были приезжать в пышных женских платьях, а дамы наряжались в мужской костюм.

Историк Василий Ключевский писал, что с ранних лет одной из любимых забав девушки были свадьбы прислуги, когда она сама наряжала невесту. Став постарше, она увлекалась дворцовыми сплетнями. Она окружала себя придворными, которые рассказывали ей все неофициальные новости жизни царского двора.

Итогом такой увлеченностью светской жизни стало то, что Елизавета не получила систематического образования, так что даже в зрелом возрасте «не знала, что Великобритания есть остров».

Незавидная невеста?

Систематического образования Елизавета не получила и даже в зрелом возрасте «не знала, что Великобритания есть остров». Фото: Commons.wikimedia.org

Когда дочери Петра стали подрастать, родители начали подыскивать им удачные партии. Для старшей Анны в женихи был выбран племянник шведского короля Карла XII - герцог Карл-Фридрих Голштейн-Готторпский. Поиски же жениха для младшей затянулись.

Вначале Екатерина решила замахнуться ни много ни мало на французский трон и предложить свою дочь в спутницы жизни юному французскому королю Людовику XV. Во Франции идея союза государя с незаконнорожденной дочерью русского царя не нашла поддержки, и в Россию был отправлен вежливый отказ.

Постепенно умерив аппетиты, Екатерина рассматривала кандидатуру герцога Орлеанский и даже побочного сына польского короля Августа II - Морица Саксонского, у которого в Европе была репутация авантюриста. Известно, что, сватая Елизавету, сподвижник Петра I Лефорт послал жениху ее портрет с описанием достоинств цесаревны: «…прелестное круглое лицо, глаза, полные воробьиного сока, свежий цвет лица и красивая грудь».

Но у Морица были другие честолюбивые планы. Он положил глаз на Курляндию, а заодно на жену покойного герцога Анну Иоанновну. Лишь вмешательство князя Александра Меншикова не дало ему осуществить задуманное.

Веселая тетушка

Одновременно в России остро стоял вопрос о наследнике престола. Все понимали, что на трон взойдет Петр Алексеевич, внук Петра I и сын умершего Алексея Петровича. И тут в одной из групп созрел план. Вице-канцлер Андрей Остерман решил, что бойкая Елизавета, несмотря на родственные связи ( Петр приходился ей племянником) и разницу в возрасте (цесаревна была старше его на 7 лет), будет для него подходящей партией. Но князь Меншиков сам планировал породниться с будущим императором, став его тестем. В качестве избранницы для Петра он выбрал свою старшую дочь Марию.

«Выезд императора Петра II и цесаревны Елизаветы Петровны на охоту», картина В.Серова. Фото: Public Domain

Несмотря на то, что Мария была очень привлекательна, ей не удалось заинтересовать юношу. Сохранились письма, в которых он называл ее не иначе как «фарфоровой куклой». Куда большее удовольствие ему доставляло общение с веселой цесаревной Елизаветой Петровной. И по словам историка Сергея Соловьева, для этого были все основания.

«Елизавете Петровне было 17 лет; она останавливала взоры всех своей стройностью, круглым, чрезвычайно миловидным личиком, голубыми глазами, прекрасным цветом лица; веселая, живая, беззаботная, чем отличалась от своей серьезной сестры Анны Петровны, Елизавета была душой молодого общества, которому хотелось повеселиться», - писал он.

По словам современников, она была частой спутницей Петра в его веселых прогулках, и юноша не мог скрывать свою симпатию к родственнице.

Правда, в скором времени Екатерина I все же нашла жениха для дочери. Им стал двоюродный брат герцога Голштинского, Карл Август, титулованный епископ Любский. С невестой он познакомился в 1726 году и быстро с ней нашел общий язык.

Забега вперед, стоит отметить, что планам Меншикова стать тестем Петра не суждено было сбыться. Считается, что его заносчивость отвернула от него молодого человека. Как-то он сделал замечание императору за то, что тот пренебрежительно обошёлся с Марией. На это Петр выпалил: «Я в душе люблю её, но ласки излишни; Меншиков знает, что я не имею намерений жениться ранее 25 лет».

Воспользовавшись этой размолвкой, а также болезнью Меншикова, его противники нашли протоколы допросов царевича Алексея, отца императора, и показали их юноше. Итогом этого стало то, что 8 сентября 1727 года Меншиков был обвинён в государственной измене и казнокрадстве.

Переломный момент

Вообще 1727 год оказался переломным в жизни 18-летней Елизаветы. 6 мая скончалась ее мать императрица Екатерина I, а через несколько дней, 19 мая, ушел из жизни ее жених Карл Август. Когда на престол взошла ее двоюродная сестра Анна Иоанновна, в жизни Елизаветы Петровны наступил непростой период, продлившийся несколько лет. Находясь в полуопале, она носила «простенькие платья из белой тафты, подбитые чёрным гризетом». После смерти 48-летней Анны Иоанновны в октябре 1740-го года, наступил период для активных действий для дочери Петра Великого. Недовольные Анной Иоанновной и Бироном возлагали на нее большие надежды.

Начало царствования Елизаветы запомнилось как период роскоши и излишеств. Фото: Commons.wikimedia.org

К тому же вскоре в эти неспокойные дни Елизавета получает письмо от Анны Леопольдовны, в котором та намекает на то, что знает об антигосударственных планах, и будущая императрица понимает, что пора действовать.

25 ноября 1741 года Елизавета совершает государственный переворот: рота Преображенского полка идёт со штурмом на Зимний дворец, не встречает там сопротивления, заточает в крепость малолетнего Ивана VI, арестовывает родственников Анны Иоанновны и саму мать Ивана - Анну Леопольдовну.

31-летняя дочь Петра провозглашает себя императрицей. Впереди ее ждут 20 лет власти.