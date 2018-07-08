Отпугиватель псов и браслет-подушка. 5 вещей, которые защитят ребенка летом

Корреспондент «АиФ»-НП» составил список девайсов, которые уберегут ребенка от разных бед на выезде на пикник или в отпуске с родителями.

В преддверии сезона отпусков корреспондент «АиФ»-НП» расспросил семьи путешественников и составил на основе их опыта топ-5 предметов-«телохранителей», которые пригодятся детям и их родителям на выезде и путешествии. Новости СМИ2

Детское автокресло

До тех пор, пока ребёнок весит меньше 36 килограммов и его рост менее полутора метров, нужно автокресло. Сегодня уже никто не сомневается, что оно необходимо для безопасности - причём не только в случае ДТП, но также при резком торможении или экстренном манёвре, и для комфорта маленького пассажира. Важно его правильно закрепить в салоне, а ребёнка пристегнуть, отрегулировав ремни по размеру.

Кресла выпускаются для разного возраста. Новорождённым подходит автолюлька, а к девяти месяцам нужен вариант для детей постарше. Самое популярное - кресло, в котором можно ездить до 12 лет. Но не все так считают. «Мы приобрели кресло на возраст от девяти месяцев до четырех лет, - рассказывает мама двухлетнего Миши Наталья Тихонова, - это не экономно, но оно удобнее, в нём можно регулировать угол наклона, чтобы изменить положение, когда ребёнок уснул, у всевозрастных кресел режима на сон нет».

«Умные» часы

Юлия Пшеничная купила смарт-часы своей дочке Милане, когда она пошла в первый класс. В часы встроен GPS-трекер, позволяющий отследить местоположение ребёнка.

Теперь девайс семья берёт с собой и на отдых. На выезде немало ситуаций, когда ребёнок может заблудиться: на детской площадке, в аквапарке и др. Часы показывают, где сейчас маленький путешественник, а с помощью встроенного микрофона можно послушать, что вокруг него происходит. Устройство уведомит вас, если ребёнок убежит, например, с детской площадки, где ему разрешили поиграть без старших; на часах есть тревожная кнопка. С них можно даже совершать звонки.

«Телохранитель»

В этом приборе тоже есть GPS для отслеживания передвижений ребёнка, а ещё - тревожная кнопка, компас и фонарик. Кроме того, есть функция «оценить частоту сердцебиения» (вдруг ребёнок испугался), он может зафиксировать аллергическую реакцию. Прибор можно положить в карман, прикрепить на одежду, повесить на шею. «Телохранитель» способен работать без батареек, достаточно завести специальную рукоятку.

Отпугиватель собак

Прибор похож на брелок или фонарик, в нём есть кнопка, которую в случае угрозы необходимо нажать на расстоянии 10-20 метров от собаки. Устройство издаёт ультразвук: он неслышен для человеческого уха, но неприятен для собаки. Услышав звук, животное уйдёт.

Отпугиватель нужно направить на животное, как пульт от телевизора, но делать это следует спокойно, чтобы оно не накинулось раньше, чем вы нажмёте кнопку. Стационарные модели можно установить, например, на даче.

Спасательный браслет

При возникновении экстремальной ситуации достаточно нажать кнопку, и за полсекунды надуется подушка безо­пасности (как в автомобиле), которая удержит тонущего ребёнка на воде. В браслете есть компас и свисток на случай, если чадо заплыло далеко.

А астраханские и ярославские изобретатели создали спасательный водный радиоуправляемый браслет. Как рассказал представитель группы разработчиков Данила Ивашкович, если ребёнок тонет, сигнал с браслета поступает на пульт у родителей на берегу или у работника спасательной службы, и к месту ЧП стартует капсула-плот. Причём плот сам его найдёт по сигналу с браслета.

Мнение

Семейный психолог Наталья Дружинина:

«Не стоит злоупотреб­лять приборами. Если защита превратится в средство контроля, то ребёнок может решить, что его личные границы нарушают. Он будет стремиться избавиться от устройства. Главное - выстроить доверительные отношения и объяснять ребёнку правила безопасности, показывать их значение на личном примере».