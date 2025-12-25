Смартфоны виноваты? Офтальмолог рассказал, почему портится зрение у детей

У офтальмологов сейчас горячая пора. Они проводят осмотры, оценивают, насколько за учебный год упало зрение у школьников. Что надо делать подросткам в каникулы, чтобы поправить зрение? Правда ли, что смартфон может помогать в лечении глазных заболеваний?

И чем вредны энергосберегающие лампы?

На вопросы penza.aif.ru ответил врач-офтальмолог ГБУЗ «Городская поликлиника», ассистент кафедры «Челюстно-лицевая хирургия» мединститута ПГУ Виктор Жубанов.

Энергосберегающая «зараза»

Ирина Акишина, penza.aif.ru: Виктор Александрович, какие заболевания выявляете сейчас у школьников на медосмотрах?

Виктор Жубанов: Основные заболевания – это миопия (близорукость), астигматизм, гиперметропия (дальнозоркость), амблиопия (понижение зрения, как правило, на одном глазе) и привычное избыточное нарушение аккомодации, которое раньше интерпретировалось как спазм аккомодации. Дети плохо видят.

Сначала у них наблюдается избыточное напряжение аккомодации (мышца, которая отвечает за фокусировку зрения, приходит в перенапряжение). И в дальнейшем это компенсируется, но, если зрительный режим постоянно нарушается и при этом не соблюдается гигиена зрения, развивается такая патология, как миопия, то есть близорукость: когда видно хорошо вблизи и плохо вдали.

В 80-е годы эта болезнь считалась болезнью «ботаников», так как не было гаджетов. А сейчас не поймёшь, то ли ребёнок отличник, то ли он всё своё свободное время сидит в телефоне.

– Сейчас скажете, что во всём виноваты смартфоны…

– Нет. Винить нужно целую совокупность факторов.

Это нарушение гигиены зрения, осанки и нервно-психическое развитие ребёнка. Самое страшное, на мой взгляд, это нарушение осанки, когда дети «пишут носом» и при этом не соблюдается зрительный режим.

Ещё одна причина – неправильное освещение. Дома дети часто делают уроки при энергосберегающих лампах, а это, по сути, промышленный свет для экономии электроэнергии. Для ученика проверенный вариант – лампочка Ильича.

– Если у родителей плохое зрение, то для ребёнка это приговор?

– Наследственный фактор имеет своё место. Как правило, если у мамы минус два, у папы минус три, то велика вероятность, что у сына или дочери зрение будет падать до минуса пяти. Это не приговор. Есть методы лечения, которые позволяют останавливать падение зрения у детей. У мамы моего пациента зрение было минус девять, у папы – минус три. У ребёнка смогли остановить прогрессирующую близорукость, у него было минус 5.

– А если у родителей хорошее зрение, значит, им можно ни о чём не беспокоиться?

– Несоблюдение гигиены зрения может привести к тому, что ребёнку придётся выписать очки. Для школьника будет приговором, если родители станут пассивно относиться к его здоровью и смиренно выполнять все его «хотелки».

Когда смартфон полезен

– Речь, похоже, все-таки пошла о смартфонах…

– А также о планшетах, компьютерах и других гаджетах. Да, смартфоны тоже вносят «свою лепту».

Дети часто сидят в своих телефонах вечером и даже ночью, перед сном. Нередко уменьшают яркость, чтобы экономить электроэнергию, свет на экране включают в холодных тонах, а надо бы – в тёплых. Смотрят смартфон лёжа (а читать и смотреть так не рекомендуется) или во время еды, из-за чего также нарушается осанка, а соответственно, потом страдает и зрение.

Есть пример, который я постоянно привожу своим пациентам. В 1990–2000 годах, когда в одной из кавказских республик шли боевые действия, в населённых пунктах не было постоянно связи. Дети там не могли смотреть даже телевизоры.

Статистически мы отмечали падение у них такой патологии, как миопия. Это нехороший пример, но нас, как офтальмологов, он побуждает делать акцент на том, что зрительный режим важен для сохранения прекрасного зрения.

– И сколько по времени ребёнку можно пользоваться смартфоном?

– Чтобы соблюсти зрительный режим – 30–40 минут в день. Это касается и смартфона, и телевизора, и других устройств. Остальное время должно уходить на учёбу в школе, подготовку домашнего задания, секции, прогулки на свежем воздухе. Но это всё идеал, который на самом деле тяжело достичь. К тому же все дети индивидуальны. Кому-то и 40 минут будет много, а для кого-то и два часа – нормально.

На сегодняшний день гаджеты – это норма, без которой детям жить тяжело.

Но с точки зрения зрительного режима использование смартфона может привести к снижению зрения.

– А с какого возраста можно давать смартфон детям?

– Я бы сказал – по нужде. То есть когда необходимо, чтобы ребёнок был на связи, чтобы вы были уверены, что он в безопасности.

На самом деле зрение может испортиться в любом возрасте. Мы, врачи, отмечаем тенденцию, что сегодня в третьем и четвёртом классах дети видят хуже, чем в пятом и шестом. Тогда возникает вопрос: с какого возраста они пользуются смартфоном?

В 12–16 лет идёт максимальный рост ребёнка, перестройка организма. В этот период родителям нужно внима-тельно следить за зрением детей. Были случаи, когда оно снизилось в два и даже в три раза.

По стандартам детей со сниженным зрением (с миопией, гиперметропией) мы должны проверять два раза в год. Но если у ребёнка начался резкий рост, то для родителей это должно быть сигналом, чтобы лишний раз сводить сына или дочь к офтальмологу. В этих случаях рекомендую приходить на осмотр три и даже четыре раза в год, чтобы держать руку на пульсе.

– Всё-таки от смартфонов один вред…

– Нет, иногда они могут быть очень полезны. Когда у ребёнка амблиопия (обычно это выявляется в дошкольном возрасте), чтобы заставить глаз работать, мы другой заклеивали и заставляли перебирать рис, бисер. Но это было раньше.

Сейчас для этих целей можно использовать и смартфон, чтобы процесс лечения не вызвал отторжения у малыша. Даже просмотр мультфильмов иногда будет полезен. Но в данном случае нужно индивидуально решать, что лучше использовать – рис или смартфон.

Лучше яблочко

– Помогают ли на самом деле витамины для глаз? Их сейчас много рекламируют.

– Лечение должно быть комплексным, и витамины здесь необходимы. Но летом и осенью ребёнок получает их из натуральных продуктов, фруктов и овощей. Мы назначаем витамины лишь поздней осенью и после Нового года, когда прогнозируется авитаминоз.

– Очки для компьютера реально помогают?

– На таких очках существует мультипокрытие, которое помогает снять блокировку синего цвета (его фракции вредны для глаз).

Но если вы или ваш ребёнок сидите за компьютером, не отрываясь от экрана и не делая гимнастики для глаз, по восемь часов в день, то никакие очки не помогут.