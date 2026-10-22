Как помочь ребенку, когда у него запор: что дать и чем напоить

Причины разные. У грудничков — незрелость кишечника и переход на смесь или прикорм. У детей постарше — дефицит клетчатки в рационе, недостаток воды, страх перед туалетом после болезненной дефекации.

Иногда запор начинается после болезни или смены обстановки.