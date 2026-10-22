Как помочь ребенку, когда у него запор: что дать и чем напоить

Разбираемся, как помочь ребенку, когда у него запор, с учетом возраста и причины. Универсального средства нет, но есть шаги, которые работают в большинстве случаев.
Дать продукты с клетчаткой
Клетчатка делится на растворимую и нерастворимую. Первая впитывает воду и превращается в гель — стул становится мягче. Нерастворимая добавляет объем и ускоряет прохождение пищи по кишечнику.
Чернослив часто рекомендуют при запорах: в 100 г содержится 7,1 г клетчатки, а также сорбит и фруктоза, которые работают как мягкое слабительное. Для ребенка 2—3 лет достаточно 2—3 штук в день. Для школьника — 5—7.
Курага и инжир действуют похоже. Их можно давать целиком или добавлять в кашу. Яблоки с кожурой, груши, сливы, абрикосы — сезонные продукты с высоким содержанием клетчатки. Тыква, морковь, свекла, кабачок — овощи, которые подходят для пюре и супов.
Овсянка и гречка тоже богаты клетчаткой. Если заменить белый хлеб и рис на цельные злаки, стул может стать регулярным уже через несколько дней.
Дать напитки, которые размягчают стул
Черносливовый сок — натуральное слабительное. Давать его можно с 4—6 месяцев, начиная с 1 чайной ложки. Яблочный и грушевый сок тоже работают: они содержат сорбит, который притягивает воду в кишечник.
Чай с фенхелем и ромашкой подходит для малышей. Фенхель уменьшает спазмы и газообразование, ромашка успокаивает кишечник.
Делать гимнастику и двигаться
Движение стимулирует кишечник: чем больше ребенок двигается, тем активнее работает пищеварительная система. Для грудничков подойдет упражнение «велосипед»: лежа на спине, сгибайте ножки и прижимайте к животику.
Для детей постарше рекомендуются прыжки, бег, игры с мячом и даже обычная прогулка на 30 минут.
Упражнение «кошка» подходит для школьников. Стоя на четвереньках, округлите спину и втяните живот, затем прогнитесь. Повторите 10 раз. Это массирует внутренние органы и стимулирует перистальтику.
Поставить стульчик для ног у унитаза
Поза на унитазе влияет на дефекацию. Если ребенок сидит прямо, а ноги свисают, анус не расслабляется полностью. Мышцы находятся в напряжении, и стул выходит с усилием.
Приложить грелку на область кишечника
Тепло расслабляет мышцы кишечника. Если запор вызван спазмом, грелка помогает снять напряжение и облегчить выход стула.
Грелка с вишневыми косточками нагревается в микроволновке за 1—2 минуты. Она принимает форму живота и держит тепло 15—20 минут. Для ребенка достаточно 10 минут.
Важно: не кладите горячую грелку на голую кожу. Если у ребенка есть температура или боль в животе неизвестного происхождения, тепловые компрессы также применять не рекомендуется.
Дать кисломолочные продукты
Кисломолочные продукты не заменяют слабительные, но помогают восстановить баланс бактерий в кишечнике. После курса антибиотиков или при хронических запорах они поддерживают регулярность.
Кефир, ацидофилин, наринэ, мацони, простокваша, йогурт содержат живые бактерии, которые поддерживают микрофлору.
Важно учитывать свежесть кефира. Кефир старше двух дней может крепить стул, а не послаблять. Для налаживания дефекации лучше выбирать кефир, который стоит в холодильнике не больше суток.
Кисломолочные продукты нужно давать курсом, а не один раз. Эффект накапливается за 2—4 недели. Перед введением в рацион стоит проконсультироваться с педиатром, особенно если у ребенка есть хронические заболевания.
Что делать, если запор повторяется
Если проблема возвращается, одного чернослива или гимнастики будет недостаточно. Нужно менять систему.
2. Проверьте питьевой режим. Многие дети пьют мало, потому что не чувствуют жажду. Ставьте бутылку с водой на видное место и напоминайте каждые 1—2 часа.
3. Уберите закрепляющие продукты. Рис, бананы, белый хлеб, крепкий чай, кисель — все это крепит стул. Если ребенок ест их каждый день, замените на клетчатку.
4. Посетите гастроэнтеролога. Если запоры длятся больше месяца, педиатр направит к специалисту. Врач исключит органические причины и подберет лечение.
Важно: не занимайтесь самолечением. Слабительные, клизмы и народные средства без диагноза могут навредить.
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