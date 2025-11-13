РЕБЁНОК.РУ
Сочники с клюквой

В нашей семье очень любят сочни-сочники с творогом. Пришла идея сделать их с добавлением ягоды в начинку. Она добавила сочности и оттенила сладость. Нам очень понравился такой вариант, попробуйте и вы.

Ингредиенты

Тесто:

Масло сливочное - 100 г

Сахарная пудра - 60 г

Соль - щепотка

Яйцо куриное (белок) - 1 шт.

Мука пшеничная - 200 г

Разрыхлитель теста - 0,5 ч.л.

Начинка:

Творог - 160 г

Сахарная пудра - 40 г

Клюква - 60 г

Яйцо куриное (желток) - 1 шт.

  • 324 кКал
  • 1 ч.
  • Б: 7.76
  • Ж: 15.83
  • У: 38.8

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Сочники с клюквой будем готовить из таких ингредиентов.

 

Фото 1

 

 

В масло добавить соль, сахарную пудру и белок яйца.

 

Фото 2

 

 

Перемешать. Добавить муку и разрыхлитель.

 

Фото 3

 

 

Замесить тесто. Накрыть и оставить "отдыхать".

 

Фото 4

 

 

В творог добавить желток и сахарную пудру.

 

Фото 5

 

 

Перемешать, добавить клюкву.

 

Фото 6

 

 

Снова перемешать начинку.

 

Фото 7

 

 

Тесто разделить на кусочки. Я сделала 7 шт.

 

Фото 8

 

 

Тесто раскатать в круглую лепешку.

 

Фото 9

 

 

Выложить пару ложек начинки.

 

Фото 10

 

 

Подвернуть тесто, прикрывая начинку.

 

Фото 11

 

 

Можно оставить в таком виде или защипнуть. Я обрезала ножом для пиццы по краю, и сочень скрепился сам.

 

Фото 12

 

 

Сочники с клюквой выпекать при температуре 180 градусов до легкого румянца. У меня ушло 20 минут.

 

Фото 13

 

 

Приятного аппетита.

 

Фото 14

 

 

 

Фото 15

 

 

Сочники с клюквой, рецепт с фото
Фото 16
