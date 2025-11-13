Сочники с клюквой

В нашей семье очень любят сочни-сочники с творогом. Пришла идея сделать их с добавлением ягоды в начинку. Она добавила сочности и оттенила сладость. Нам очень понравился такой вариант, попробуйте и вы.

Ингредиенты Тесто: Масло сливочное - 100 г Сахарная пудра - 60 г Соль - щепотка Яйцо куриное (белок) - 1 шт. Мука пшеничная - 200 г Разрыхлитель теста - 0,5 ч.л. Начинка: Творог - 160 г Сахарная пудра - 40 г Клюква - 60 г Яйцо куриное (желток) - 1 шт. 324 кКал

1 ч. Б: 7.76

7.76 Ж: 15.83

15.83 У: 38.8

