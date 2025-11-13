Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Сочники с клюквой будем готовить из таких ингредиентов.
В масло добавить соль, сахарную пудру и белок яйца.
Перемешать. Добавить муку и разрыхлитель.
Замесить тесто. Накрыть и оставить "отдыхать".
В творог добавить желток и сахарную пудру.
Перемешать, добавить клюкву.
Снова перемешать начинку.
Тесто разделить на кусочки. Я сделала 7 шт.
Тесто раскатать в круглую лепешку.
Выложить пару ложек начинки.
Подвернуть тесто, прикрывая начинку.
Можно оставить в таком виде или защипнуть. Я обрезала ножом для пиццы по краю, и сочень скрепился сам.
Сочники с клюквой выпекать при температуре 180 градусов до легкого румянца. У меня ушло 20 минут.
Приятного аппетита.
