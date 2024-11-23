8 признаков хорошего педиатра

Иван Коновалов, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова: «Сочетание уверенности и самокритичности — та самая тонкая грань, которая позволяет врачу не впасть в заскорузлость и ограниченность, и в то же время не быть неуверенным в каждом своем действии».