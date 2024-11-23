8 признаков хорошего педиатра

1. Никогда не перестает учиться
Хороший врач постоянно повышает свою квалификацию, читает профессиональную литературу и придерживается взглядов доказательной, то — есть научно-обоснованной — медицины.
Егор Сенатов, педиатр, семейный врач: «Помимо практики нужно ежедневно читать профессиональную литературу, искать новые методы лечения. И главное — лечить ребенка, а не диагноз или анализ».
2. Уверен в своих знаниях, диагнозах и назначениях
Это важно не только для эффективного лечения ребенка, но и для спокойствия родителей — доверять уверенному в себе человеку легко и приятно. При этом хороший педиатр самокритичен, знает границы своей ответственности и всегда направит пациента к узкому специалисту, если возникнет необходимость.
Иван Коновалов, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова: «Сочетание уверенности и самокритичности — та самая тонкая грань, которая позволяет врачу не впасть в заскорузлость и ограниченность, и в то же время не быть неуверенным в каждом своем действии».
3. Внимателен к деталям
На приеме такой врач скрупулезно обследует ребенка, собирает анамнез заболевания, выслушивает родителей, даже если проблема ему в целом ясна.
Иван Коновалов: «Даже когда педиатру “всё ясно” с первых трёх предложений, он не должен перебивать родителей или делать вид, что ваши проблемы — липовые и надуманные. И уж точно врач не должен быть слепо подвержен медицинской моде, когда его практический опыт всё время подвергается сомнению под влиянием ливня научных публикаций, зачастую противоречащих друг другу».
4. Переживает за своих пациентов
Хороший педиатр способен к сопереживанию и, одновременно, к отстранённой оценке состояния ребенка. Он умеет балансировать между профессиональными и человеческими качествами.
Фёдор Катасонов, педиатр Центра врождённой патологии GMS Clinic, автор книги «Федиатрия»: «Сложно говорить о важных для педиатра человеческих чертах, потому что они непостоянны. Например, важнейшее качество — неравнодушие — исчезает при эмоциональном выгорании. Может притупиться эмпатия, в трудное время забываются навыки общения. Поэтому важнейшие качества, на мой взгляд, это склонность к развитию, позволяющая развить даже эмпатию, и к саморефлексии, позволяющей отследить это самое выгорание».
5. Объяснит свои назначения
Хороший врач понятным языком расскажет, что происходит с ребенком, подробно спокойно ответит на все их вопросы.
Он всегда может показать, как проводить ту или иную манипуляцию, как правильно давать лекарство и капать в уши, ведь простые для врача вещи не всегда очевидны для родителей.
6. Старается найти подход к любому ребенку
Он любит и понимает детей, их психологию, легко находит с ними общий язык. А дети его не боятся и идут на контакт. Коммуникабельность, дружелюбие и любовь к детям очень важны для педиатра.
Егор Сенатов: «Для детского врача важны любовь к детям, доброта, отзывчивость — малыши это чувствуют на расстоянии. Важно уметь видеть мир глазами ребенка и думать как ребенок — это делает доктора понятным и нестрашным».
7. Всегда на связи
С хорошим педиатром всегда можно связаться, пусть не 24 часа в сутки, но у родителей должна быть уверенность, что они в случае необходимости получат консультацию и помощь. Если врач отвечает в мессенджере, это очень удобно.
8. Достигает взаимопонимания с родителями
Врач должен быть вам по-человечески понятен и приятен, между вами должна быть хорошая коммуникация и взаимопонимание. И главное, вы должны доверять его диагнозам, назначениям и прогнозам. Вы с ним должны совпасть.
Иван Коновалов: «Универсального педиатра, который подходил бы всем, не существует. Для кого-то идеальный врач — расторопный, моментально реагирующий, искрящийся, постоянно ищущий. Для другого — степенный, размеренный, успокаивающий. Для одних — мужчина, для других — женщина. Для одних — молодой, для других — пожилой».
Где найти хорошего педиатра?
1. В интернете
«Даже самые лучшие педиатры в поликлиниках и больницах со временем выгорают. Я рекомендую искать частные клиники, — говорит Фёдор Катасонов. — Хорошо, если вы сможете найти врачей клиники и саму клинику в соцсетях, почитать их тексты, узнать их позицию по разным вопросам, увидеть, как они общаются с пациентами в сети».
2. У знакомых
Хорошего педиатра надо искать по знакомым, их с рук на руки передают.Егор Сенатовпедиатр
Идеально, когда врач может приехать к вам домой и провести все необходимые манипуляции, — ребенка не придется тащить в поликлинику, собирая попутно все инфекции», — уверен Егор Сенатов.
3. В обычной поликлинике
«Искать "своего" врача — непростая задача, которая требует сил, времени, средств». Он может встретиться вам где угодно: при случайном посещении районной поликлиники, по рекомендации знакомых, при госпитализации в стационар», — считает Иван Коновалов.
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