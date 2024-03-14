Рвота у ребенка: что делать

Младенческие срыгивания, или рефлюкс, — это также заброс содержимого желудка в пищевод и ротовую полость. Обычно их объем меньше — малыш срыгивает не всю съеденную пищу. К тому же срыгивания не нарушают самочувствия ребенка и им не предшествует тошнота. Но иногда неспециалисту бывает сложно определить — рвота это или срыгивание. И тогда стоит обратиться за помощью к врачу. Он оценит дополнительные симптомы, состояние и самочувствие ребенка и поможет понять, что же с ним произошло.