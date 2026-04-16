Ингредиенты
Лепешка роти - 2 шт.
Сыр Сулугуни - 100 г
Яйцо куриное - 1 шт.
- 298 кКал
- 0 ч. 30 мин.
- Б: 15.78
- Ж: 11.14
- У: 34.11
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Чтобы приготовить хачапури из лепешки роти, надо натереть на терке сыр.
Добавить в сыр половинку яйца и перемешать.
На противень с пергаментом положить застывшую лепешку.
Сверху распределить сыр, отступив от края.
Накрыть второй лепешкой и немного подождать.
Когда лепешка станет мягче, пройтись вилкой по краю, прижимая.
Смазать верх оставшимся яйцом, в центре сделать ножом дырочку.
Хачапури из лепешки роти выпекать при 180 градусах до румяного состояния.
У меня, с конвекцией, ушло 12 минут.
Приятного аппетита.
