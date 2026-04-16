Хачапури из лепешки роти

Моментальные хачапури из лепешек роти и сыра. Вкусно, сытно и сырно)!

Ингредиенты

Лепешка роти - 2 шт.

Сыр Сулугуни - 100 г

Яйцо куриное - 1 шт.

  • 298 кКал
  • 0 ч. 30 мин.
  • Б: 15.78
  • Ж: 11.14
  • У: 34.11

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Чтобы приготовить хачапури из лепешки роти, надо натереть на терке сыр.

Можно взять какой нравится или несколько видов.

 

Фото 1

 

 

Добавить в сыр половинку яйца и перемешать.

 

Фото 2

 

 

На противень с пергаментом положить застывшую лепешку.

 

Сверху распределить сыр, отступив от края.

 

Фото 3

 

 

Накрыть второй лепешкой и немного подождать.

 

Фото 4

 

 

Когда лепешка станет мягче, пройтись вилкой по краю, прижимая.

 

Фото 5

 

 

Смазать верх оставшимся яйцом, в центре сделать ножом дырочку.

 

Фото 6

 

 

Хачапури из лепешки роти выпекать при 180 градусах до румяного состояния.

 

У меня, с конвекцией, ушло 12 минут.

 

Фото 7

 

 

Приятного аппетита.

 

Фото 8

 

 

Хачапури из лепешки роти, рецепт с фото
Фото 9
