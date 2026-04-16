Чтобы приготовить хачапури из лепешки роти, надо натереть на терке сыр.

Можно взять какой нравится или несколько видов.

Фото 1

Добавить в сыр половинку яйца и перемешать.

Фото 2

На противень с пергаментом положить застывшую лепешку.

Сверху распределить сыр, отступив от края.

Фото 3

Накрыть второй лепешкой и немного подождать.

Фото 4

Когда лепешка станет мягче, пройтись вилкой по краю, прижимая.

Фото 5

Смазать верх оставшимся яйцом, в центре сделать ножом дырочку.

Фото 6

Хачапури из лепешки роти выпекать при 180 градусах до румяного состояния.

У меня, с конвекцией, ушло 12 минут.

Фото 7

Приятного аппетита.

Фото 8