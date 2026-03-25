Пошёл в ясли, часто болеет: как избежать простуд, рассказала казанский врач

Как можно ли уменьшить число ОРВИ у малыша, начавшего посещатиь садик этой осенью, рассказала педиатр с 42-летним стажем, врач высшей категории (ныне на заслуженном отдыхе) Резида Фаткуллина.

«Дети, впервые влившиеся в детский коллектив, начинают часто болеть, и как, правило, это ОРВИ.

Частота простуд у всех детей разная – это зависит от наследственности, фонового здоровья, например, состояния носоглотки, наличия аллергии, – отметила она . – Имеет значение, в срок родился ребёнок или появился на свет недоношенным, путь рождения – естественный или кесарево сечение, длительность грудного вскармливания, есть ли другие дети в семье и др.

Иммунитет определяется также наследственностью. Для его поддержания важна спокойная атмосфера в доме. Мамы часто недооценивают этот фактор, создавая ребенку дополнительный стресс постоянными «воспитательными мерами». А во время адаптации к детсаду нужен позитивный настрой родителей и щадящая обстановка».

Как рассказала врач, имеет значение отсутствие дополнительных аллергенов дома, достаточный сон, здоровое, полноценное питание ребенка, включающее каши, мясо, рыбу, овощи, фрукты, молочные продукты и т. д.

Важно также достаточное количество витаминов, которые можно давать в виде витаминно-минеральных комплексов. К примеру, необходим витамин D, который нужен не только для укрепления костно-мышечной системы, но и снижения риска появления аллергии, улучшения умственного развития. Он очень важен для формирования иммунитета и необходим детям и в грудном возрасте, и когда они уже оканчивают школу, то есть все 18 лет.

Не стоить забывать про вакцинацию по календарю, которая формирует иммунитет к отдельным инфекциям и снижает заболеваемость «простудными» болезнями в целом, подчеркнула Резида Фаткуллина.

Именно прививки – единственный способ профилактики большинства опасных инфекций. Они могут защитить ребенка от гриппа, пневмококковой и гемофильной инфекций, то есть от заболеваний, вызывающих тяжелую пневмонию, инфекции носоглотки и менингиты. Обязательно нужно вакцинировать малыша, чтобы уберечь от этой опасности.