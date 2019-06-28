"Вырастешь - узнаешь…": почему важно отвечать на детские вопросы

Родители и педагоги часто отмахиваются от ответов на детские вопросы: мол, потом улица или жизнь научит расставит все точки над и. Однако такой подход едва ли можно назвать конструктивным, считает наш автор Виктория Богданова. Она дает советы, как отвечать на вопросы детей.
Никогда не требуйте от ребёнка понять взрослого,
ибо ребёнок никогда им не был.
Кому, как не взрослому, легче всего оказаться на месте ребёнка, почувствовать все его переживания и мысли? Вспомните время, когда вы сами были детьми, насколько большим и необычайно интересным казался окружающий мир: всё новое безумно интересно! Сколько вопросов всплывало в голове. А какое приятное было чувство, когда появлялся ответ на долго терзающий вопрос. Ощутили все эти эмоции?
Теперь немного о неприятном. Не всегда взрослые стремились удовлетворить наше детское любопытство, и, бывало, мы - маленькие - слышали в ответ совсем не то, что ожидали. Например: “Не знаю”, “Вырастешь - узнаешь”, “Отстань, не до тебя сейчас”, “Уж этого не знать! Ты уже такой большой!”. Ну конечно, откуда ребёнок узнает, если не от взрослых, которые его окружают. И получив от ворот поворот, ребенок испытывает разочарование.
К сожалению, в бешеном жизненном темпе взрослые часто напрочь забывают, как в нас нуждается будущее поколение. Детям важно получать ответы именно от родителей и педагогов. Особенно сегодня, когда можно моментально найти любую информацию, которая не всегда может оказаться правильной и приемлемой для маленьких “почемучек”. Иногда она искажена или вовсе недостоверна, а иной раз может оказаться даже опасной для развивающегося мозга.
Будет лучше, если ребёнок получит ответ на терзающий вопрос от мамы или папы. Это драгоценное живое общение между родителями и детьми - как его мало в современном мире! Ребёнок, получая ответы на свои вопросы от родных, будет всегда чувствовать их поддержку. Он будет уверен, что родитель подскажет верный путь, даст правильный ответ. Доверие между ребенком и родителями станет крепче, и в будущем в их взаимоотношениях не будет недомолвок и секретов.
Забудьте это паразитическое словосочетание “Вырастешь - узнаешь”! Он вырастет, узнает там, где не надо, а между вами появится огромная пропасть, которую тяжело будет преодолеть в будущем. Отвечайте на вопросы своих крох, относитесь к вопросам с уважением, какими бы они ни были, познавайте мир вместе с ребёнком.
Как лучше это делать, давайте разберёмся вместе:
- Проявляйте интерес. Если вопрос сложный, покажите ребёнку, что вам важно на него ответить и вы хотите вместе с ним поскорей узнать, как рыбки спят в воде.
- Изучайте вместе. Предложите ребёнку вместе почитать энциклопедию или посмотреть обучающий фильм. Обязательно обсудите и разделите полученные знания с ребёнком.
- Повторение - мать учения. Не раздражайтесь, если через месяц или неделю ребёнок вернется к теме. Все мы можем что-нибудь забыть. Будьте готовы разобрать вопрос еще раз. Наводящими вопросами помогите ребёнку вспомнить пройденный материал.
- Отвечайте сразу. Если вы уже знаете, что ответить, то не затягивайте и не откладывайте ответ на потом. Не отвечайте быстро, с раздражением. Спокойно сядьте с ребёнком и подробно разъясните то, что ему интересно.
Старайтесь не оставлять любопытство своего ребёнка без внимания, тогда он будет самым счастливым всезнайкой.
