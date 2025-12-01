РЕБЁНОК.РУ
Сладкие кабачковые блинчики

Тонкие, сладкие, тающие во рту блинчики мы готовим на основе кабачкового пюре. Это вкусное блюдо к тому же полезнее обычных блинов!

Ингредиенты

Кабачок – 300 г

Молоко – 1 стакан

Сахар – 2 ст.л.

Яйцо – 2 шт.

Мука – 1 стакан

Соль – щепотка

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Растительное масло – 2 ст.л. + для жарки

  • 146 кКал
  • 1 ч. 30 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Что всё оладьи да оладьи из кабачков делать.

Почему бы не приготовить блины? И непростые, а тонкие, нежные, сладенькие...

 

Сам рецепт незатейлив, от обычных блинчиков отличается только наличием кабачковой массы в тесте. Для её приготовления будем бланшировать овощ в кипящей воде. А всё остальное - как обычно: молоко, сахар, яйца, мука и разрыхлитель, немного соли и растительное масло - в тесто и для жарки. Можно не жарить, а выпекать, как это делается традиционно. Тогда потребуется сковорода с антипригарным покрытием.

 

Сладкие кабачковые блинчики получаются восхитительными! Кабачки не сильно изменяют структуру теста, и готовые изделия получаются такими же нежными. Но зато на вкус овощ влияет, и еще как! Если не мять кабачки до состояния пюре, а оставить несколько заметных кусочков, то гости сразу обнаружат изюминку и, не бойтесь, оценят по достоинству. А вот чтобы скрыть секретный ингредиент, воспользуйтесь блендером, и тайное может так и не стать явным.

 

Ингредиенты для сладких кабачковых блинчиков
Фото 1

 

 

Кабачки очищаем от кожуры и семечек, нарезаем небольшими кубиками.

 

Порезать кабачки
Фото 2

 

 

Бланшируем в кипящей подсоленной воде 2-3 минуты, до мягкости.

 

Бланшировать кабачки
Фото 3

 

 

Откидываем кабачок на дуршлаг, даём жидкости стечь и перекладываем в миску. Разминаем толкушкой до однородности и остужаем.

 

Потолочь кабачки
Фото 4

 

 

В отдельной миске соединяем яйца, соль и сахар. Взбиваем вилкой или венчиком до однородности пару минут.

 

Соединить яйца с сахаром и солью
Фото 5

 

 

В остывшие кабачки вливаем яично-сахарную смесь. Перемешиваем.

 

Добавить кабачковое пюре
Фото 6

 

 

После чего просеиваем муку, всыпаем разрыхлитель и снова тщательно перемешиваем.

 

Всыпать муку
Фото 7

 

 

Вливаем молоко (комнатной температуры), мешаем.

 

Влить молоко
Фото 8

 

 

И, наконец, вливаем растительное масло.

 

Влить масло
Фото 9

 

 

Тесто для кабачковых блинчиков готово!

 

Готовое тесто
Фото 10

 

 

Наливаем тесто на хорошо разогретую с растительным маслом сковороду.

 

Налить тесто на сковороду
Фото 11

 

 

Печем с двух сторон до готовности и образования румяной корочки.

 

Пожарить блин
Фото 12

 

 

Сладкие кабачковые блинчики готовы! Подаем к столу с пылу с жару, присыпав сахарком!

 

Фото сладких кабачковых блинчиков
Фото 13

 

 

Приятного аппетита!

 

Рецепт сладких кабачковых блинчиков
Фото 14

 

 

Сладкие кабачковые блинчики, рецепт с фото
