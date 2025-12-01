Что всё оладьи да оладьи из кабачков делать.

Почему бы не приготовить блины? И непростые, а тонкие, нежные, сладенькие...

Сам рецепт незатейлив, от обычных блинчиков отличается только наличием кабачковой массы в тесте. Для её приготовления будем бланшировать овощ в кипящей воде. А всё остальное - как обычно: молоко, сахар, яйца, мука и разрыхлитель, немного соли и растительное масло - в тесто и для жарки. Можно не жарить, а выпекать, как это делается традиционно. Тогда потребуется сковорода с антипригарным покрытием.

Сладкие кабачковые блинчики получаются восхитительными! Кабачки не сильно изменяют структуру теста, и готовые изделия получаются такими же нежными. Но зато на вкус овощ влияет, и еще как! Если не мять кабачки до состояния пюре, а оставить несколько заметных кусочков, то гости сразу обнаружат изюминку и, не бойтесь, оценят по достоинству. А вот чтобы скрыть секретный ингредиент, воспользуйтесь блендером, и тайное может так и не стать явным.

Кабачки очищаем от кожуры и семечек, нарезаем небольшими кубиками.

Бланшируем в кипящей подсоленной воде 2-3 минуты, до мягкости.

Откидываем кабачок на дуршлаг, даём жидкости стечь и перекладываем в миску. Разминаем толкушкой до однородности и остужаем.

В отдельной миске соединяем яйца, соль и сахар. Взбиваем вилкой или венчиком до однородности пару минут.

В остывшие кабачки вливаем яично-сахарную смесь. Перемешиваем.

После чего просеиваем муку, всыпаем разрыхлитель и снова тщательно перемешиваем.

Вливаем молоко (комнатной температуры), мешаем.

И, наконец, вливаем растительное масло.

Тесто для кабачковых блинчиков готово!

Наливаем тесто на хорошо разогретую с растительным маслом сковороду.

Печем с двух сторон до готовности и образования румяной корочки.

Сладкие кабачковые блинчики готовы! Подаем к столу с пылу с жару, присыпав сахарком!

Приятного аппетита!