«Суп» из гноя и дренажей. Школьница потеряла слух из-за пирсинга хряща в ухе

В поисках своего образа подростки часто прибегают к разным трендам. Но выделиться на фоне остальных нередко помогает молодежная «классика» — тату или пирсинг. Правда, иногда такие эксперименты заканчиваются больничной койкой. Не понаслышке об этом знает семья школьницы, которая из-за прокола хряща в ушной раковине потеряла слух и пережила несколько операций.

Чем опасен пирсинг?

Подробнее — в материале tmn.aif.ru

Школьница упросила мать отвести ее к мастеру по пирсингу. Девочка захотела сделать необычный прокол в районе хряща в ухе. Процедуру выполнили в профессиональном салоне под наблюдением родителей. Через полгода украшение сменили, и ребенка начала беспокоить покалывающая боль.

«Как итог — она оказывается в больнице. Врачи диагностировали ей перихондрит тяжелой степени — это воспаление всей ушной раковины. Затем начались осложнения на барабанную перепонку, отит и потеря слуха. Мне говорили: „Молитесь, чтобы не пошло на мозговую оболочку“, — рассказывает мама девочки Катерина в социальных сетях. — Изначально я переживала о сохранении уха, а тут уже речь пошла о полноценной жизни ребенка».

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Будни девочки превратились в кошмарные испытания — неутихающая боль, капельницы, антибиотики, анализы. В какой-то момент состояние юной пациентки улучшилось. Но после затишья пришла буря: осложнения едва не повредили мозг.

«Утром мне пришло сообщение: „Мама, мне провели экстренную операцию“. Во время перевязки один из медиков сказал, что там у нее как „суп с вермишелью“ только из гноя и дренажей. Я каждый день проводила в больнице, чтобы поднять Милане настроение.

Помню эти бесконечные поиски вен, чтобы поставить катетер и измученные руки дочери», — говорит Екатерина.

В итоге девочка пошла на поправку и спустя месяц ее выписали домой. Результатом инфекции стало деформированное ухо. Взрослые списали все на неудачный пирсинг. По мнению хирурга Алины Хавруновой, причинами таких последствий стало наслоение двух факторов.

«Хрящ уха почти не имеет собственных кровеносных сосудов, поэтому иммунные клетки добираются до него с трудом. Смена украшения через полгода могла стать тем самым спусковым механизмом, превратившим локальное воспаление в тяжелое. Без лечения гной быстро разрушает ткани. Если процесс запущен, отек и гнойное воспаление распространяются глубже, поражая барабанную перепонку и вызывая глухоту», — говорит она.

Эксперт отметила, что многие украшения для пирсинга из хирургической стали содержат никель. Длительный контакт этого металла с кожей может вызвать аллергию и другие побочные эффекты.

«Если новая сережка была хуже качеством или содержала агрессивные примеси, она могла спровоцировать такую реакцию организма на фоне еще не до конца зажившего канала», — объясняет хирург.

Есть ли противопоказания для конкретного вида пирсинга?

Разновидность пирсинга не перестает удивлять даже молодое поколение. Когда проколы стали делать в самых неожиданных местах, медики забили тревогу.

«Некоторые компоненты украшений способны вызвать автоиммунный сбой, когда организм начинает атаковать собственные клетки. При пирсинге хряща воспаление „перекидывается“ на другие хрящи — второе ухо, нос и суставы. В случае если прокол сделали, например, в интимном месте или на пупке, есть риск развития некроза и поражения внутренних органов», — дополняет врач.

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По словам эксперта, особенно опасен прокол в районе груди. Он может нарушить функцию молочных желез, вызвать образование кист и повлиять на комфорт грудного вскармливания в будущем.

«Пирсинг можно делать далеко не на всех участках. Язык, например, считается зоной повышенного риска из-за близкого расположения нервов и сосудов. Помимо этого, металлическое украшение будет биться о зубы, повреждая эмаль и десна», — рассказывает Хаврунова.

Красота вовсе не требует жертв, поэтому стоит обратить внимание на безопасную альтернативу — каффы или клипсы. Их можно носить с разными образами, и они подходят даже детям. Но главное — эти аксессуары не требуют прокола, а значит, нет риска занести инфекцию.