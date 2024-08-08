10 фраз, которые нужно говорить ребенку каждый день

В любом возрасте – и 2 месяца, и в 15 лет – ребенок должен слышать эти слова от близкого человека каждый день, это основа всех основ.

Конечно, слова нужно подтверждать действиями: проводить время вместе, выслушивать ребенка, обсуждать его проблемы. Пусть не проходит ни одного дня без признания в любви. Дети чувствуют себя спокойно и уверенно, зная, что их любят.