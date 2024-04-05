Детские ссоры: чего не стоит делать родителям

Дети нас всегда отзеркаливают. Если конфликты вы решаете криком, не разобравшись, то и ребенок будет делать так же. Ваша задача – научить правильно выходить из таких ситуаций. Так что прежде чем ругать кого-то, необходимо выслушать обе стороны, вникая во все эти «а он... а она...». А потом по-взрослому мудро рассудить, кто прав, а кто – нет, предложить извиниться и – обязательный элемент программы – помириться.