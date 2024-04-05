Детские ссоры: чего не стоит делать родителям

Моей 10-летней дочери на школьной площадке поставили фингал. Она позвонила мне в слезах, требуя, чтобы я отругала обидчика. В нашем детстве мамы и бабушки не спешили к нам на помощь. Мы ругались, разбивали друг другу носы, а потом мирились – без взрослых. Может, и не стоит лезть в детские ссоры? Разбираемся вместе с психологом Ларисой Сурковой.
Не мешайте правильной социализации
Всевозможные конфликты – неотъемлемая часть жизни ребенка. Дети всегда будут ссориться, прятать мешки со сменкой, кидаться снежками, дразниться.
Вмешиваться в такие ситуации не надо, уверена психолог, если эти случаи единичны, то есть агрессия не направлена прицельно на вашего ребенка, не повторяется изо дня в день. В этой ситуации нужно дать детям возможность самостоятельно разрешить конфликт. В конце концов, это тот самый навык социализации, о котором так пекутся родители, отдавая детей чуть ли не с пеленок в кружки или ясли.
Социализация – это не столько совместная игра в ладушки двухлетних малышей, сколько преодоление разных конфликтов, комплексов и умение за себя постоять.Лариса СурковаПсихолог
Кстати, самые горячие бои разгораются обычно не между детьми, пытающимися самостоятельно разрулить ситуацию, а когда в дело вмешиваются родители.
Не набрасывайтесь и не игнорируйте
Если дети не поделили качели, лучшее, что могут сделать родители, это не вмешиваться. Пусть сами разберутся, кому качаться, а кому уступить. Я вас уверяю, в большинстве случаев все закончится мирно. Но стоит с обеих сторон подойти мамам, чтобы вступиться за своих детей, – они почувствуют подпитку своей агрессии, и тогда обязательно кто-то толкнет, другой даст в лоб.
Чаще всего родителями движут благие намерения – защитить своих детей. А вот ребенок может вполне сознательно манипулировать конфликтом, призывая на помощь маму, ведь если он жалуется, значит, не виноват, а его обидчика надо немедленно покарать. Хотя ситуация может быть очень неоднозначной.
Самое плохое, что может сделать мама, – отмахнуться от просьбы ребенка: «Не вмешивай меня в свои конфликты». Если зовет – значит, надо подойти и разобраться.
Хуже может быть только ситуация, когда взрослый, идя на поводу своих и детских эмоций, начинает тут же ругать «обидчика».
Не вмешивайте в конфликт старших детей
Дети нас всегда отзеркаливают. Если конфликты вы решаете криком, не разобравшись, то и ребенок будет делать так же. Ваша задача – научить правильно выходить из таких ситуаций. Так что прежде чем ругать кого-то, необходимо выслушать обе стороны, вникая во все эти «а он... а она...». А потом по-взрослому мудро рассудить, кто прав, а кто – нет, предложить извиниться и – обязательный элемент программы – помириться.
Иногда родители делегируют роль третейского судьи старшему брату или сестре – якобы он с позиции ребенка поговорит с обидчиком, и это будет действеннее. Эффект может оказаться прямо противоположным, уверена психолог. Все же ребенку, пусть и старшему, может не хватить мудрости и сдержанности, а его представления о правильном могут существенно отличаться от ваших.
Не бойтесь обращаться к директору
Часто родители узнают о таких проблемах с запозданием. Жертвы буллинга боятся ярлыка ябеды, а потому молчат о своих проблемах, пока ситуация не зайдет далеко. Но между ябедничаньем и просьбой о помощи есть разница. И ребенок должен знать, что попросить о помощи не стыдно, что родители всегда поддержат его.
Сначала нужно разобрать конфликт с ребенком. Затем – попытаться поговорить с учителем и родителями обидчиков.
Нередко учителя держат в подобных ситуациях нейтралитет, хотя это как раз тот случай, когда педагог просто обязан вмешаться. Выяснить, что происходит, выслушать все объяснения, самому дать оценку поступкам. Учителям не всегда хочется этим заниматься, поэтому в ход идут уверения, что дети «сами разберутся», «они уже большие», «пусть закаляет характер», «пусть учится постоять за себя».
Такие трудности не «закаляют», а могут сломать ребенка, уверена психолог. Даже взрослому человеку нелегко противостоять невзлюбившим его коллегам.
Если ситуация не меняется, не бойтесь обращаться к директору учебного заведения, советует психолог. В крайних ситуациях можно привлечь даже инспектора по делам несовершеннолетних. Сегодня это – один из немногих инструментов, который может повлиять на подростков.
Свежие комментарии