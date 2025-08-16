Ребенка укусила собака: что делать?

И конечно, самое страшное осложнение после укуса любого животного, не только собаки, – бешенство. Это очень опасная вирусная инфекция, которая попадает в рану со слюной больного животного – будь то пес, кошка, барсук или лиса. Как правило, это заболевание имеет длительный, до нескольких месяцев, инкубационный период, когда ребенка ничего не беспокоит, а родители и думать забыли про укус. Но затем резко появляются такие симптомы как боязнь воды, судороги и, в конечном итоге, паралич. Бешенство неизлечимо и неминуемо ведет к смерти инфицированного. Чтобы этого не допустить, необходимо предпринять определенные меры.