Ребенка укусила собака: что делать?

Почему так страшен укус собаки
Первая проблема – это боль и страх. После нападения животного некоторые дети всю жизнь боятся собак, испытывают панику при их виде даже во взрослом возрасте.
Второй момент – сама рана может воспаляться, зачастую требует наложения швов и долго не заживает – согласитесь, неприятная перспектива.
И конечно, самое страшное осложнение после укуса любого животного, не только собаки, – бешенство. Это очень опасная вирусная инфекция, которая попадает в рану со слюной больного животного – будь то пес, кошка, барсук или лиса. Как правило, это заболевание имеет длительный, до нескольких месяцев, инкубационный период, когда ребенка ничего не беспокоит, а родители и думать забыли про укус. Но затем резко появляются такие симптомы как боязнь воды, судороги и, в конечном итоге, паралич. Бешенство неизлечимо и неминуемо ведет к смерти инфицированного. Чтобы этого не допустить, необходимо предпринять определенные меры.
Задача No 1. Успокоиться
Родителям нужно быстро взять себя в руки и успокоить ребенка, увести его в безопасное место. Обнять, отвлечь. Если мама будет кричать и нервничать, ребенку будет только хуже.
Задача No 2. Промыть рану
Рану, если она неглубокая, нужно промыть под струей проточной воды, желательно – с хозяйственным мылом. Не трогайте рану ватным тампоном, руками, бинтом – только вода! Затем – перекись водорода, но опять-таки – при поверхностных ранах.
Нельзя заливать внутрь повреждения йод, зеленку и любые другие спиртовые растворы – это приведет к ожогу и некрозу тканей.
После промывания ранку можно аккуратно промокнуть и наложить на нее повязку, но только в том случае, если нет кровотечения. Если же оно есть, необходимо его остановить.
Задача No 3. Остановить кровотечение
Легкие кровотечения мы не останавливаем, это идет на пользу ране – с током крови она очищается от загрязнений. При кровотечении средней интенсивности нужно наложить давящую повязку.
Обильное кровотечение требует использования жгута. Если кровь из раны алая и выходит толчками, значит, мы имеем дело с повреждением артерии: жгут накладывается выше раны. После наложения жгута накладываем давящую повязку на саму рану.
Если кровь темная и вытекает медленно, значит, пострадала вена. При венозном кровотечении достаточно давящей повязки.
Жгут накладывается ненадолго: не более, чем на час зимой и на два — летом. Записываем точное время и срочно едем в стационар.Это важно!
Задача No 4. Доставить ребенка к врачу
Либо вызывать скорую помощь, либо добраться самостоятельно, но сделать это нужно как можно быстрее. Дело в том, что швы на рану могут накладываться только в течение 8 часов с момента повреждения, в случае с укусом – и того меньше, так как риск инфицирования очень высок.
Задача No 5. Обработать рану
Доктор в первую очередь проводит обработку раны – удаляет загрязнения, промывает, обрабатывает растворами антисептиков. При необходимости накладывает швы и затем уже закрывает рану стерильной повязкой.
Задача No 6. Вакцинация
Вакцинацию нужно провести так быстро, как это возможно: чем раньше, тем лучше. Сегодня это не 40 уколов в живот, которыми нас пугали еще 10-15 лет назад, но прививок будет несколько. Врач составит подробный план введения препарата и даст рекомендации, например, о том, что в течение всего периода лечения следует воздержаться от:
– физических нагрузок;
– посещения пляжа или сауны;
– перегревания.
