Ребенка укусила собака: что делать?

Укус собаки – весьма распространенная травма. Однако далеко не у каждой мамы в голове есть четкий план оказания помощи ребенку.

Врач-педиатр
собака ребенок
Источник: Unsplash

Почему так страшен укус собаки

Первая проблема – это боль и страх. После нападения животного некоторые дети всю жизнь боятся собак, испытывают панику при их виде даже во взрослом возрасте.

У кого-то сильный испуг провоцирует неврозы, чаще всего заикание.

Второй момент – сама рана может воспаляться, зачастую требует наложения швов и долго не заживает – согласитесь, неприятная перспектива.

И конечно, самое страшное осложнение после укуса любого животного, не только собаки, – бешенство. Это очень опасная вирусная инфекция, которая попадает в рану со слюной больного животного – будь то пес, кошка, барсук или лиса. Как правило, это заболевание имеет длительный, до нескольких месяцев, инкубационный период, когда ребенка ничего не беспокоит, а родители и думать забыли про укус. Но затем резко появляются такие симптомы как боязнь воды, судороги и, в конечном итоге, паралич. Бешенство неизлечимо и неминуемо ведет к смерти инфицированного. Чтобы этого не допустить, необходимо предпринять определенные меры.

Задача No 1. Успокоиться

Родителям нужно быстро взять себя в руки и успокоить ребенка, увести его в безопасное место. Обнять, отвлечь. Если мама будет кричать и нервничать, ребенку будет только хуже.

Но прежде, чем уйти с места происшествия, выясните, привита ли собака от бешенства. Если это домашнее животное, попросите хозяина предоставить документы о вакцинации и убедитесь в том, что его питомец привит от бешенства.

Если собака бездомная, то вакцинация обязательна (задача No6).

Задача No 2. Промыть рану

Рану, если она неглубокая, нужно промыть под струей проточной воды, желательно – с хозяйственным мылом. Не трогайте рану ватным тампоном, руками, бинтом – только вода! Затем – перекись водорода, но опять-таки – при поверхностных ранах.

Нельзя заливать внутрь повреждения йод, зеленку и любые другие спиртовые растворы – это приведет к ожогу и некрозу тканей.

После промывания ранку можно аккуратно промокнуть и наложить на нее повязку, но только в том случае, если нет кровотечения. Если же оно есть, необходимо его остановить.

Задача No 3. Остановить кровотечение

Легкие кровотечения мы не останавливаем, это идет на пользу ране – с током крови она очищается от загрязнений. При кровотечении средней интенсивности нужно наложить давящую повязку.

Обильное кровотечение требует использования жгута. Если кровь из раны алая и выходит толчками, значит, мы имеем дело с повреждением артерии: жгут накладывается выше раны. После наложения жгута накладываем давящую повязку на саму рану.

Если кровь темная и вытекает медленно, значит, пострадала вена. При венозном кровотечении достаточно давящей повязки.

Жгут накладывается ненадолго: не более, чем на час зимой и на два — летом. Записываем точное время и срочно едем в стационар.
Это важно!

Задача No 4. Доставить ребенка к врачу

Либо вызывать скорую помощь, либо добраться самостоятельно, но сделать это нужно как можно быстрее. Дело в том, что швы на рану могут накладываться только в течение 8 часов с момента повреждения, в случае с укусом – и того меньше, так как риск инфицирования очень высок.

Задача No 5. Обработать рану

Доктор в первую очередь проводит обработку раны – удаляет загрязнения, промывает, обрабатывает растворами антисептиков. При необходимости накладывает швы и затем уже закрывает рану стерильной повязкой.

Задача No 6. Вакцинация

Вакцинацию нужно провести так быстро, как это возможно: чем раньше, тем лучше. Сегодня это не 40 уколов в живот, которыми нас пугали еще 10-15 лет назад, но прививок будет несколько. Врач составит подробный план введения препарата и даст рекомендации, например, о том, что в течение всего периода лечения следует воздержаться от:

– физических нагрузок;
– посещения пляжа или сауны;
– перегревания.

олесь бутузов
здоровье ребенка
